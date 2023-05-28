https://sputnikarabic.ae/20230528/رئيس-الهيئة-العليا-للانتخابات-التركية-لم-نسجل-أي-تطورات-سلبية-خلال-عملية-التصويت-1077517150.html

رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية: لم نسجل أي تطورات سلبية خلال عملية التصويت

رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية: لم نسجل أي تطورات سلبية خلال عملية التصويت

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، مساء اليوم الأحد، "انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية من دون أي مشاكل". 28.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-28T14:58+0000

2023-05-28T14:58+0000

2023-05-28T14:58+0000

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وقال ينار، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، تعليقا على التصويت في جولة الإعادة للرئاسيات: "لم تصلنا حتى الآن أي أنباء عن سلبيات أثرت على عمليات التصويت"، مؤكدا أنه "تم تقييم الاعتراضات وإرسال التعليمات اللازمة لمجالس الانتخابات".وأغلقت صناديق الاقتراع، في وقت سابق اليوم، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.وقالت مراسلة "سبوتنيك"، إن "مراكز الاقتراع أُغلقت في جميع أنحاء تركيا عند الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية"، مؤكدة بدء فرز الأصوات.وانطلقت، صباح اليوم الأحد، الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، والتي يتنافس فيها مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة"، كمال كليجدار أوغلو.وفي 14 مايو/ أيار الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل،وفقًا للقانون التركي.

https://sputnikarabic.ae/20230528/أردوغان-يغرد-بعد-غلق-صناديق-الاقتراع-في-الجولة-الثانية-من-الانتخابات-الرئاسية-التركية--عاجل-1077515805.html

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