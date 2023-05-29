https://sputnikarabic.ae/20230529/الإمارات-تطلق-مشروعا-ضخما-لاستكشاف-حزام-الكويكبات-في-الفضاء-يستمر-13-عاما-1077544906.html
الإمارات تطلق مشروعا ضخما لاستكشاف حزام الكويكبات في الفضاء... يستمر 13 عاما
الإمارات تطلق مشروعا ضخما لاستكشاف حزام الكويكبات في الفضاء... يستمر 13 عاما
أعلن حاكم إمارة دبي الخليجية، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، عن إطلاق مشروع لاستكشاف حزام الكويكبات. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T10:53+0000
2023-05-29T10:53+0000
2023-05-29T10:53+0000
مجتمع
منوعات
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103857/17/1038571739_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b038ab04f0df69057fd080e80f0bd686.jpg
وأوضح أن "المشروع يستمر 13 عاما، منها 6 سنوات للتطوير و7 سنوات رحلة استكشاف، وستقطع خلالها المركبة الإماراتية "MBR Explorer 5" مليار كيلومتر متجاوزة كوكب المريخ لاستشكاف 7 كويكبات، والهبوط على آخر كويكب في عام 2034"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وشدد الشيخ محمد بن راشد أن "مشروع استكشاف حزام الكويكبات هو "مشروع علمي وطني ضخم، ومشروع بحثي ومعرفي عالمي متفرد، سيتضمن إنشاء شركات إماراتية خاصة في تكنولوجيا الفضاء، وإنشاء مركز تحكم أرضي لمهمات الفضاء العميق، وتدريب كوادر إماراتية جديدة في هذا القطاع".وأكد أن "مركبة المركبة الإماراتية "MBR Explorer 5" المستخدمة في المشروع، ستقطع 10 أضعاف ما قطعه "مسبار الأمل" الإماراتي".وفي الشهر الماضي، أعلن ولي عهد رأس الخيمة، الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، نجاح أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب على يد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن القاسمي، تهنئته للقيادة والشعب الإماراتيين بنجاح سلطان النيادي في خوض أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب خارج محطة الفضاء الدولية.يذكر أن رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، أصبح أول عربي يسبح في الفضاء الخارجي بعد خروجه، أمس الجمعة، من محطة الفضاء الدولية لإجراء عمليات صيانة وتركيب ألواح شمسية.وفي مايو/ أيار 2021، أعلن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" عن الاستعداد الكامل لبدء المسبار مهمته العلمية في المريخ، والذي تستمر مهمته لمدة عامين، بهدف الحصول على أول صورة كاملة لمختلف طبقات الغلاف الجوي للمريخ خلال النهار والليل وكل فصول السنة المريخية، التي تعادل عامين أرضيين.
https://sputnikarabic.ae/20230219/مدير-وكالة-الإمارات-للفضاء-لـسبوتنيك-أول-رائد-فضاء-إماراتي-انطلق-من-محطة-روسية-1073724372.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103857/17/1038571739_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_66bd7fff85302af85eb4b69eb1519e0d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
الإمارات تطلق مشروعا ضخما لاستكشاف حزام الكويكبات في الفضاء... يستمر 13 عاما
تابعنا عبر
أعلن حاكم إمارة دبي الخليجية، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، عن إطلاق مشروع لاستكشاف حزام الكويكبات.
وأوضح أن "المشروع يستمر 13 عاما، منها 6 سنوات للتطوير و7 سنوات رحلة استكشاف، وستقطع خلالها المركبة الإماراتية "MBR Explorer 5" مليار كيلومتر متجاوزة كوكب المريخ لاستشكاف 7 كويكبات، والهبوط على آخر كويكب في عام 2034"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وشدد الشيخ محمد بن راشد
أن "مشروع استكشاف حزام الكويكبات هو "مشروع علمي وطني ضخم، ومشروع بحثي ومعرفي عالمي متفرد، سيتضمن إنشاء شركات إماراتية خاصة في تكنولوجيا الفضاء، وإنشاء مركز تحكم أرضي لمهمات الفضاء العميق، وتدريب كوادر إماراتية جديدة في هذا القطاع".
وأكد أن "مركبة المركبة الإماراتية "MBR Explorer 5" المستخدمة في المشروع، ستقطع 10 أضعاف ما قطعه "مسبار الأمل" الإماراتي".
وفي الشهر الماضي، أعلن ولي عهد رأس الخيمة، الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، نجاح أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب
على يد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية
(وام) عن القاسمي، تهنئته للقيادة والشعب الإماراتيين بنجاح سلطان النيادي في خوض أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب خارج محطة الفضاء الدولية.
يذكر أن رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، أصبح أول عربي يسبح في الفضاء
الخارجي بعد خروجه، أمس الجمعة، من محطة الفضاء الدولية لإجراء عمليات صيانة وتركيب ألواح شمسية.
وفي مايو/ أيار 2021، أعلن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" عن الاستعداد الكامل لبدء المسبار مهمته العلمية في المريخ، والذي تستمر مهمته لمدة عامين، بهدف الحصول على أول صورة كاملة لمختلف طبقات الغلاف الجوي للمريخ خلال النهار والليل وكل فصول السنة المريخية، التي تعادل عامين أرضيين.