https://sputnikarabic.ae/20230530/أردوغان-يدشن-رئاسته-الجديدة-بالتقارب-مع-مصر-وتعزير-العمل-مع-روسيا--1077589679.html

أردوغان يدشن رئاسته الجديدة بالتقارب مع مصر وتعزير العمل مع روسيا

أردوغان يدشن رئاسته الجديدة بالتقارب مع مصر وتعزير العمل مع روسيا

لم تمض ساعات على الإعلان عن فوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بولاية جديدة حتى أعلنت أنقرة والقاهرة عن عودة السفراء بين البلدين بعد قطيعة استمرت عشرة أعوام. 30.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-30T15:45+0000

2023-05-30T15:45+0000

2023-05-30T15:45+0000

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أردوغان يدشن رئاسته بالتقارب مع مصر وتعزير العمل مع روسيا أردوغان يدشن رئاسته بالتقارب مع مصر وتعزير العمل مع روسيا

وخلال محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين، أكد أردوغان أيضا التزامه بمواصلة العمل في إطار تعزيز العلاقات الروسية التركية، معربا عن ترحيبه بمواصلة الاتصالات الشخصية بينه وبين الرئيس بوتين.كان الرئيس التركي تعهد في خطاب النصر بالمضي في تنفيذ مشروع "مركز الغاز" الذي اقترحه الرئيس الروسي، مشيرا إلى أنه يعزز مكانة تركيا بشكل أكبر ويمثل العمود الفقري للتعاون الروسي التركي في مجال الطاقة.وأشار إلى أن "معادلات كبيرة تتشكل الآن في الإقليم تحتاج إلى مقاربات مصلحية وعلاقات جيدة، وقد بدأت بالسعودية وإيران ثم مصر تركيا، وسيكون هناك خلال المدى المنظور تطور في العلاقات المصرية الإيرانية، والرسالة هنا أننا أمام تحولات كبيرة ترسمها الدول الكبرى في الإقليم مثل تركيا ومصر والسعودية وإيران، إلا أن حالة عدم الاستقرار في الإقليم والسيولة السياسية ستستمر لبعض الوقت لحين تشكيل هذه المعادلات تحولات حقيقية وعميقة ومباشرة على مجمل القضايا الإقليمية".ولفت إلى أن "الجانب التركي يقدم نموذج السياسية الواقعية القائمة على فكرة حلحلة المشاكل الجزئية، والانتقال منها إلى الكليات، وهو ما سينعكس على مسار العلاقات العربية والإقليمية خاصة في مناطق الصراعات مثل شرق المتوسط" مؤكدا أن "تركيا لديها مصالحها، وربما سيترجم تطوير العلاقات مع مصر بدخولها في منتدي المتوسط رغم الإشكاليات التي تعترض هذا المسار، لكن في النهاية من سيحكم الأمر هي المصالح الاقتصادية والسياسية".وأشار إلى أن تركيا تواجه "تحديات اقتصادية وستعتمد في مواجهتها على زيادة الاستثمارات التي تقدمها روسيا والخليج، ولهذا رأينا اتجاه أردوغان لتحسين علاقاته مع الخليج، كما أن الضغوط الغربية نابعة من أن تركيا لم تلتزم بالعقوبات الغربية ضد روسيا، والأهم أن أردوغان يقرأ قراءة جيدة لمستقبل البحر الأسود، المنطقة المهمة في العالم الجديد، والتي ستكون الممر الرئيسي لنقل الخيرات الروسية عبر تركيا إلى العالم، وأهم من هذا ستكون مركز توزيع النفط والغاز عبر تركيا".وأضاف أن الغرب أيضا سيضطر للتعامل مع أنقرة وثوابت سياستها الخارجية التي لن تتخلي عنها، وأيضا قد تتغير الإدارة الأمريكية خلال الانتخابات المقبلة، وستستخدم أنقرة ضبط النفس حتى تتفرغ للشأن الداخلي، وهي تنتهج سياسية متعددة الأبعاد تقوم على أساس الحوار والتعاون، وستحاول الحفاظ على سياسة التوازن التي بدأتها قبل فترة".إعداد وتقديم : جيهان لطفي

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