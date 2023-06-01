https://sputnikarabic.ae/20230601/الدبيبة-يشيد-بـعمليات-قصف-الزاوية-ويؤكد-استمرارها-حتى-تحقيق-أهدافها-1077645624.html

الدبيبة يشيد بـ"عمليات قصف الزاوية" ويؤكد استمرارها حتى تحقيق أهدافها

الدبيبة يشيد بـ"عمليات قصف الزاوية" ويؤكد استمرارها حتى تحقيق أهدافها

أشاد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، بـ"التزام عمليات قصف مدينة الزاوية، بالقواعد المهنية الدقيقة التي اضطلعت بها القوات الجوية التي... 01.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-01T12:40+0000

2023-06-01T12:40+0000

2023-06-01T12:40+0000

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وأفادت حكومة الوحدة، في بيان لها، بأن "رئيس الحكومة، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، عقد اجتماعا أمنيا موسعا، لمتابعة مجريات العملية الأمنية في مناطق الغرب الليبي"، والتي تقول الحكومة إنها موجّهة "لمكافحة العصابات الإجرامية وتجارة المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر، وتهريب الوقود للخارج".وأوضح البيان أن "الاجتماع تضمن عرضا للضربات الجوية المنفذة، والإطلاع على تفاصيلها والأهداف المحققة، كما تطرق لمتابعة استمرار العمليات الأمنية في المراحل المقبلة وفقًا للخطة الموضوعة"، مشددا على مواصلتها حتى تحقيق أهدافها المرجوة.وأشاد الدبيبة، وفقا للبيان، بـ"التزام العمليات بالقواعد المهنية الدقيقة التي اضطلعت بها القوات الجوية التي نفذت المهام المكلفة بها، وتنسيقها مع باقي العناصر العسكرية والأجهزة الاستخباراتية في تحديد الأهداف".ونقل البيان عن رئيس الأركان فريق أول ركن محمد الحداد تأكيده أن "قوات الجيش الليبي جاهزة دائما لتنفيذ المهام من أجل الحفاظ على أمن المواطنين، وتطهير البلاد من العصابات المسلحة، والجريمة المنظمة".وأعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاثنين الماضي، نجاح المرحلة الأولى من عمليتها العسكرية والأمنية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر في مدينة الزاوية، مؤكدة أن العملية لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها.وقال مكتب الإعلام الحربي التابع لوزارة الدفاع الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "وزارة الدفاع تشيد بنجاح العمليات الأمنية، التي انطلقت مراحلها الأولى باستهداف عدد من الأهداف المحددة بكل دقة عالية، وأثبت فيها أبناؤنا من القوات المسلحة الجوية والأجهزة الاستخباراتية جدارتهم العالية وكفاءتهم المقدرة".وأكدت وزارة الدفاع على "دقة عملياتها واتباعها لكل الإجراءات الاحترازية لحماية المدنيين، فإنها وهي تطلق مرحلة أخرى من العملية تجدد دعوتها لكل المواطنين بالتعاون التام مع القوات المسلحة والابتعاد عن أي مواقع مشبوهة للعصابات الإجرامية فسلامة المواطنين وممتلكاتهم هي غايتنا".وصباح الخميس الماضي، 25 مايو/ أيار، أعلنت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن تنفيذها عملية عسكرية، "وشن ضربات جوية على أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر في مدينة الزاوية".وقالت الوزارة: إن "الطيران الوطني لوزارة الدفاع، نفذ ضربات جوية دقيقة وموجهة، ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتّجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي، وكانت بفضل الله ضربات ناجحة حققت أهدافها المرجوة".

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