عربي
https://sputnikarabic.ae/20230601/الدبيبة-يشيد-بـعمليات-قصف-الزاوية-ويؤكد-استمرارها-حتى-تحقيق-أهدافها-1077645624.html
الدبيبة يشيد بـ"عمليات قصف الزاوية" ويؤكد استمرارها حتى تحقيق أهدافها
الدبيبة يشيد بـ"عمليات قصف الزاوية" ويؤكد استمرارها حتى تحقيق أهدافها
أشاد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، بـ"التزام عمليات قصف مدينة الزاوية، بالقواعد المهنية الدقيقة التي اضطلعت بها القوات الجوية التي... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T12:40+0000
2023-06-01T12:40+0000
أخبار ليبيا اليوم
عبد الحميد الدبيبة
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/13/1065284177_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_25a452a310a78af16e41a6d79c9f2f4b.jpg
وأفادت حكومة الوحدة، في بيان لها، بأن "رئيس الحكومة، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، عقد اجتماعا أمنيا موسعا، لمتابعة مجريات العملية الأمنية في مناطق الغرب الليبي"، والتي تقول الحكومة إنها موجّهة "لمكافحة العصابات الإجرامية وتجارة المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر، وتهريب الوقود للخارج".وأوضح البيان أن "الاجتماع تضمن عرضا للضربات الجوية المنفذة، والإطلاع على تفاصيلها والأهداف المحققة، كما تطرق لمتابعة استمرار العمليات الأمنية في المراحل المقبلة وفقًا للخطة الموضوعة"، مشددا على مواصلتها حتى تحقيق أهدافها المرجوة.وأشاد الدبيبة، وفقا للبيان، بـ"التزام العمليات بالقواعد المهنية الدقيقة التي اضطلعت بها القوات الجوية التي نفذت المهام المكلفة بها، وتنسيقها مع باقي العناصر العسكرية والأجهزة الاستخباراتية في تحديد الأهداف".ونقل البيان عن رئيس الأركان فريق أول ركن محمد الحداد تأكيده أن "قوات الجيش الليبي جاهزة دائما لتنفيذ المهام من أجل الحفاظ على أمن المواطنين، وتطهير البلاد من العصابات المسلحة، والجريمة المنظمة".وأعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاثنين الماضي، نجاح المرحلة الأولى من عمليتها العسكرية والأمنية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر في مدينة الزاوية، مؤكدة أن العملية لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها.وقال مكتب الإعلام الحربي التابع لوزارة الدفاع الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "وزارة الدفاع تشيد بنجاح العمليات الأمنية، التي انطلقت مراحلها الأولى باستهداف عدد من الأهداف المحددة بكل دقة عالية، وأثبت فيها أبناؤنا من القوات المسلحة الجوية والأجهزة الاستخباراتية جدارتهم العالية وكفاءتهم المقدرة".وأكدت وزارة الدفاع على "دقة عملياتها واتباعها لكل الإجراءات الاحترازية لحماية المدنيين، فإنها وهي تطلق مرحلة أخرى من العملية تجدد دعوتها لكل المواطنين بالتعاون التام مع القوات المسلحة والابتعاد عن أي مواقع مشبوهة للعصابات الإجرامية فسلامة المواطنين وممتلكاتهم هي غايتنا".وصباح الخميس الماضي، 25 مايو/ أيار، أعلنت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن تنفيذها عملية عسكرية، "وشن ضربات جوية على أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر في مدينة الزاوية".وقالت الوزارة: إن "الطيران الوطني لوزارة الدفاع، نفذ ضربات جوية دقيقة وموجهة، ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتّجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي، وكانت بفضل الله ضربات ناجحة حققت أهدافها المرجوة".
https://sputnikarabic.ae/20230527/البعثة-الأممية-في-ليبيا-أحداث-الزاوية-تؤكد-الحاجة-الملحة-لتوحيد-المؤسسات-الأمنية-والعسكرية-1077476112.html
https://sputnikarabic.ae/20230529/مجلس-النواب-الليبي-قصف-مدينة-الزاوية-تصفية-حسابات-سياسية-وليس-لمكافحة-التهريب-1077556607.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/13/1065284177_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_85d619e9cef1f086c3e22c3e4419dee5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الدبيبة يشيد بـ"عمليات قصف الزاوية" ويؤكد استمرارها حتى تحقيق أهدافها

12:40 GMT 01.06.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIAرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIA
تابعنا عبرTelegram
أشاد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، بـ"التزام عمليات قصف مدينة الزاوية، بالقواعد المهنية الدقيقة التي اضطلعت بها القوات الجوية التي نفذت المهام المكلفة بها".
وأفادت حكومة الوحدة، في بيان لها، بأن "رئيس الحكومة، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، عقد اجتماعا أمنيا موسعا، لمتابعة مجريات العملية الأمنية في مناطق الغرب الليبي"، والتي تقول الحكومة إنها موجّهة "لمكافحة العصابات الإجرامية وتجارة المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر، وتهريب الوقود للخارج".
وأوضح البيان أن "الاجتماع تضمن عرضا للضربات الجوية المنفذة، والإطلاع على تفاصيلها والأهداف المحققة، كما تطرق لمتابعة استمرار العمليات الأمنية في المراحل المقبلة وفقًا للخطة الموضوعة"، مشددا على مواصلتها حتى تحقيق أهدافها المرجوة.
المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
البعثة الأممية في ليبيا: أحداث الزاوية تؤكد الحاجة الملحة لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية
27 مايو, 10:08 GMT
وأشاد الدبيبة، وفقا للبيان، بـ"التزام العمليات بالقواعد المهنية الدقيقة التي اضطلعت بها القوات الجوية التي نفذت المهام المكلفة بها، وتنسيقها مع باقي العناصر العسكرية والأجهزة الاستخباراتية في تحديد الأهداف".
ونقل البيان عن رئيس الأركان فريق أول ركن محمد الحداد تأكيده أن "قوات الجيش الليبي جاهزة دائما لتنفيذ المهام من أجل الحفاظ على أمن المواطنين، وتطهير البلاد من العصابات المسلحة، والجريمة المنظمة".
وأعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاثنين الماضي، نجاح المرحلة الأولى من عمليتها العسكرية والأمنية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر في مدينة الزاوية، مؤكدة أن العملية لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها.
وقال مكتب الإعلام الحربي التابع لوزارة الدفاع الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "وزارة الدفاع تشيد بنجاح العمليات الأمنية، التي انطلقت مراحلها الأولى باستهداف عدد من الأهداف المحددة بكل دقة عالية، وأثبت فيها أبناؤنا من القوات المسلحة الجوية والأجهزة الاستخباراتية جدارتهم العالية وكفاءتهم المقدرة".
جلسة مجلس النواب الليبي التي دعا لها رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح في سرت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
مجلس النواب الليبي: قصف مدينة الزاوية تصفية حسابات سياسية وليس لمكافحة التهريب
29 مايو, 17:33 GMT
وأكدت وزارة الدفاع على "دقة عملياتها واتباعها لكل الإجراءات الاحترازية لحماية المدنيين، فإنها وهي تطلق مرحلة أخرى من العملية تجدد دعوتها لكل المواطنين بالتعاون التام مع القوات المسلحة والابتعاد عن أي مواقع مشبوهة للعصابات الإجرامية فسلامة المواطنين وممتلكاتهم هي غايتنا".
وصباح الخميس الماضي، 25 مايو/ أيار، أعلنت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن تنفيذها عملية عسكرية، "وشن ضربات جوية على أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر في مدينة الزاوية".
وقالت الوزارة: إن "الطيران الوطني لوزارة الدفاع، نفذ ضربات جوية دقيقة وموجهة، ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتّجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي، وكانت بفضل الله ضربات ناجحة حققت أهدافها المرجوة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные дома в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:35 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع05:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала