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https://sputnikarabic.ae/20230607/قائد-البحرية-الإيرانية-حققنا-إنجازا-كبيرا-برحلة-الدورية-86-الناجحة-ولدينا-الكثير-لنقوله-عسكريا-1077863524.html
قائد البحرية الإيرانية: حققنا إنجازا كبيرا برحلة الدورية 86 الناجحة ولدينا الكثير لنقوله عسكريا
قائد البحرية الإيرانية: حققنا إنجازا كبيرا برحلة الدورية 86 الناجحة ولدينا الكثير لنقوله عسكريا
قال قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الأربعاء، إن "الأعداء مذهولين من الإنجاز الذي حققته الدورية 86 برحلتها الناجحة حول... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T20:08+0000
2023-06-07T20:08+0000
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ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن الأدميرال شهرام إيراني تأكيده أن "الدورية البحرية الإيرانية 86 برحلتها الناجحة حول العالم، قد زادت من طموح إيران التي تسعى إلى تحقيق المزيد من المفاخر خلال العام الحالي".وجاءت تصريحات القائد العسكري الإيراني خلال اتصال هاتفي مع مراسم تكريم ملاحي الدورية البحرية 86 من محافظة كلستان شمال شرقي البلاد، والذي شدد خلال الاتصال على أن "الإيرانيين أثبتوا عبر التاريخ أنهم يحققون المستحيل".وقال الأدميرال شهرام إيراني:وأشار قائد البحرية الإيرانية إلى أن "بلاده قد أثبتت بتلك المهمة البحرية أن لديها الكثير لتقوله في مجالات متعددة، مثل المعدات والجاهزية والإسناد والعلوم الصحية والطبية والعسكرية والتقنية والتكنولوجية وحتى الثقافية والدينية".يشار إلى أن المجموعة البحرية الإيرانية 86 قد دخلت المياه الإقليمية الإيرانية قبالة ميناء جاسك، في السابع عشر من شهر أيار/ مايو الماضي، عائدة من مهمة بحرية طويلة ونوعية حول العالم، استغرقت 8 أشهر كاملة، وبمسافة 65 ألف كيلومتر.وضمّت المجموعة الـ 86 للبحرية الإيرانية، المدمرة "دنا"، وهي إيرانية الصنع بامتياز، وكذلك حاملة المروحيات "مكران" الإيرانية الصنع أيضًا.وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، أن البحرية الإيرانية تخطط لإرسال مجموعة لها إلى منطقة القطب الجنوبي لأول مرة في المستقبل القريب.
https://sputnikarabic.ae/20230521/الجيش-الإيراني-جولة-الأسطول-86-في-أعالي-البحار-خطوة-تاريخية-1077282006.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار

قائد البحرية الإيرانية: حققنا إنجازا كبيرا برحلة الدورية 86 الناجحة ولدينا الكثير لنقوله عسكريا

20:08 GMT 07.06.2023
© AFP 2023 / -البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفن أمريكية
البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفن أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© AFP 2023 / -
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قال قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الأربعاء، إن "الأعداء مذهولين من الإنجاز الذي حققته الدورية 86 برحلتها الناجحة حول العالم".
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن الأدميرال شهرام إيراني تأكيده أن "الدورية البحرية الإيرانية 86 برحلتها الناجحة حول العالم، قد زادت من طموح إيران التي تسعى إلى تحقيق المزيد من المفاخر خلال العام الحالي".
البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفن أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
الجيش الإيراني: جولة الأسطول 86 في أعالي البحار خطوة تاريخية
21 مايو, 14:25 GMT
وجاءت تصريحات القائد العسكري الإيراني خلال اتصال هاتفي مع مراسم تكريم ملاحي الدورية البحرية 86 من محافظة كلستان شمال شرقي البلاد، والذي شدد خلال الاتصال على أن "الإيرانيين أثبتوا عبر التاريخ أنهم يحققون المستحيل".
وقال الأدميرال شهرام إيراني:

"من واجبنا أن نظهر بأدائنا المقتدر قوة وعظمة واقتدار الثورة الإسلامية، وفي هذا المسار أنجزنا الرحلة حول العالم حاملين رسالة السلام والصداقة ونقلنا هذه الرسالة إلى العالم".

وأشار قائد البحرية الإيرانية إلى أن "بلاده قد أثبتت بتلك المهمة البحرية أن لديها الكثير لتقوله في مجالات متعددة، مثل المعدات والجاهزية والإسناد والعلوم الصحية والطبية والعسكرية والتقنية والتكنولوجية وحتى الثقافية والدينية".
يشار إلى أن المجموعة البحرية الإيرانية 86 قد دخلت المياه الإقليمية الإيرانية قبالة ميناء جاسك، في السابع عشر من شهر أيار/ مايو الماضي، عائدة من مهمة بحرية طويلة ونوعية حول العالم، استغرقت 8 أشهر كاملة، وبمسافة 65 ألف كيلومتر.
وضمّت المجموعة الـ 86 للبحرية الإيرانية، المدمرة "دنا"، وهي إيرانية الصنع بامتياز، وكذلك حاملة المروحيات "مكران" الإيرانية الصنع أيضًا.
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، أن البحرية الإيرانية تخطط لإرسال مجموعة لها إلى منطقة القطب الجنوبي لأول مرة في المستقبل القريب.
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