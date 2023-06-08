https://sputnikarabic.ae/20230608/الصحة-العالمية-تعلن-نهاية-تفشي-فيروس-ماربورغ-في-غينيا-الاستوائية-1077916306.html
الصحة العالمية تعلن نهاية تفشي فيروس "ماربورغ" في غينيا الاستوائية
الصحة العالمية تعلن نهاية تفشي فيروس "ماربورغ" في غينيا الاستوائية
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن نهاية تفشي وباء فيروس "ماربورغ" في غينيا الاستوائية، بعدما استمر قرابة 4 أشهر في الدولة الساحلية الواقعة في وسط... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T18:52+0000
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وقالت المنظمة في بيان رسمي لها، إن "تفشي مرض فيروس ماربورغ في غينيا الاستوائية انتهى اليوم، مع عدم الإبلاغ عن أي إصابات جديدة خلال الـ42 يوما الماضية، وبعد خروج آخر مريض من العلاج".وأضافت أنه "تم تسجيل ما مجموعه 17 إصابة مؤكدة مختبريا، و12 حالة وفاة، بينما توفيت جميع الحالات الـ23 المبلغ عنها، والمحتمل أن تكون ناتجة عن "ماربورغ".فيما أشارت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة، إلى أن "4 مرضى تعافوا من الفيروس، وتم تسجيلهم في برنامج للناجين لتلقي الدعم النفسي والاجتماعي، وغيره من أشكال الدعم بعد التعافي".وحرص بيان منظمة الصحة العالمية، على الإشادة بالعاملين الصحيين المحليين في غينيا الاستوائية، وبدعم المنظمات الشريكة لـ"العمل الشاق" في معالجة تفشي المرض، والذي يستلزم الكثير منه تعقب الأشخاص المخالطين للمرضى، وعزلهم.وتزامن انتشار الوباء في غينيا الاستوائية مع تفشي مرض "ماربورغ" على الجانب الآخر من القارة السمراء، وتحديدا في تنزانيا، حيث توفي 6 أشخاص.و"ماربورغ" هو مرض خطير، يرتبط بشكل وثيق مع فيروس "إيبولا"، ويمكن أن يقتل ما يصل إلى 88% من الأشخاص المصابين به، وغالبا ما يكون قاتلا.ويظهر المرض بشكل مفاجئ، مع ارتفاع في درجة الحرارة، وصداع وتوعك شديدين، ويتعرض العديد من المصابين به بأعراض نزفية حادة في غضون 7 أيام.وينتقل فيروس "ماربورغ" من خفافيش الفاكهة، وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين، والأسطح والمواد.
https://sputnikarabic.ae/20230404/الصحة-الإماراتية-تصدر-تحذيرا-بشأن-فيروس-ماربورغ-1075524221.html
https://sputnikarabic.ae/20230402/الصحة-الأردنية-نتابع-تطورات-انتشار-فيروس-ماربورغ-في-دولتين-أفريقيتين-لضمان-مكافحته--1075452125.html
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منظمة الصحة العالمية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
منظمة الصحة العالمية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصحة العالمية تعلن نهاية تفشي فيروس "ماربورغ" في غينيا الاستوائية
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن نهاية تفشي وباء فيروس "ماربورغ" في غينيا الاستوائية، بعدما استمر قرابة 4 أشهر في الدولة الساحلية الواقعة في وسط غرب أفريقيا.
وقالت المنظمة في بيان رسمي
لها، إن "تفشي مرض فيروس ماربورغ في غينيا الاستوائية انتهى اليوم، مع عدم الإبلاغ عن أي إصابات جديدة خلال الـ42 يوما الماضية، وبعد خروج آخر مريض من العلاج".
وأضافت أنه "تم تسجيل ما مجموعه 17 إصابة مؤكدة مختبريا، و12 حالة وفاة، بينما توفيت جميع الحالات الـ23 المبلغ عنها، والمحتمل أن تكون ناتجة عن "ماربورغ".
فيما أشارت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة، إلى أن "4 مرضى تعافوا من الفيروس، وتم تسجيلهم في برنامج للناجين لتلقي الدعم النفسي والاجتماعي، وغيره من أشكال الدعم بعد التعافي".
وحرص بيان منظمة الصحة العالمية، على الإشادة بالعاملين الصحيين المحليين في غينيا الاستوائية، وبدعم المنظمات الشريكة لـ"العمل الشاق" في معالجة تفشي المرض، والذي يستلزم الكثير منه تعقب الأشخاص المخالطين للمرضى، وعزلهم.
وتزامن انتشار الوباء في غينيا الاستوائية مع تفشي مرض "ماربورغ" على الجانب الآخر من القارة السمراء، وتحديدا في تنزانيا، حيث توفي 6 أشخاص
.
و"ماربورغ" هو مرض خطير، يرتبط بشكل وثيق مع فيروس "إيبولا"، ويمكن أن يقتل ما يصل إلى 88% من الأشخاص المصابين به، وغالبا ما يكون قاتلا.
ويظهر المرض بشكل مفاجئ، مع ارتفاع في درجة الحرارة، وصداع وتوعك شديدين، ويتعرض العديد من المصابين به بأعراض نزفية حادة في غضون 7 أيام.
وينتقل فيروس "ماربورغ" من خفافيش الفاكهة، وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين، والأسطح والمواد.