https://sputnikarabic.ae/20230612/فيصل-بن-فرحان-والمقداد-يؤكدان-أهمية-استمرار-المشاورات-بين-الرياض-ودمشق-1078031778.html
فيصل بن فرحان والمقداد يؤكدان أهمية استمرار المشاورات بين الرياض ودمشق
فيصل بن فرحان والمقداد يؤكدان أهمية استمرار المشاورات بين الرياض ودمشق
أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره السوري فيصل المقداد، أهمية استمرار المشاورات بين الرياض ودمشق في مختلف القضايا. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T15:08+0000
2023-06-12T15:08+0000
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جاء ذلك خلال اجتماعهما على هامش الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع دول جزر الباسيفيك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الإثنين.ولفتت الوكالة إلى أن المقداد وابن فرحان استعرضا علاقات التعاون بين البلدين، وأكدا ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بينهما.كما بحث اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والعديد من القضايا الإقليمية، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أنهما تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأكد المقداد متانة العلاقات بين سوريا والسعودية، مشيرا إلى أنها تعكس أملا كبيرا بشأن مستقبل الأمة العربية إقليميا ودوليا.كما أكد ابن فرحان على أهمية عودة سوريا لممارسة دورها عربيا وإقليميا، مشيدا بمشاركتها في الاجتماع العربي مع دول الباسيفيك بالرياض.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم
فيصل بن فرحان والمقداد يؤكدان أهمية استمرار المشاورات بين الرياض ودمشق
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أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره السوري فيصل المقداد، أهمية استمرار المشاورات بين الرياض ودمشق في مختلف القضايا.
جاء ذلك خلال اجتماعهما على هامش الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع دول جزر الباسيفيك، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الإثنين.
ولفتت الوكالة إلى أن المقداد وابن فرحان استعرضا علاقات التعاون بين البلدين، وأكدا ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بينهما.
كما بحث اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والعديد من القضايا الإقليمية
، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أنهما تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد المقداد متانة العلاقات بين سوريا والسعودية
، مشيرا إلى أنها تعكس أملا كبيرا بشأن مستقبل الأمة العربية إقليميا ودوليا.
كما أكد ابن فرحان على أهمية عودة سوريا لممارسة دورها عربيا وإقليميا
، مشيدا بمشاركتها في الاجتماع العربي مع دول الباسيفيك بالرياض.