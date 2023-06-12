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فيصل بن فرحان والمقداد يؤكدان أهمية استمرار المشاورات بين الرياض ودمشق
فيصل بن فرحان والمقداد يؤكدان أهمية استمرار المشاورات بين الرياض ودمشق
أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره السوري فيصل المقداد، أهمية استمرار المشاورات بين الرياض ودمشق في مختلف القضايا. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T15:08+0000
2023-06-12T15:08+0000
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جاء ذلك خلال اجتماعهما على هامش الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع دول جزر الباسيفيك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الإثنين.ولفتت الوكالة إلى أن المقداد وابن فرحان استعرضا علاقات التعاون بين البلدين، وأكدا ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بينهما.كما بحث اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والعديد من القضايا الإقليمية، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أنهما تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأكد المقداد متانة العلاقات بين سوريا والسعودية، مشيرا إلى أنها تعكس أملا كبيرا بشأن مستقبل الأمة العربية إقليميا ودوليا.كما أكد ابن فرحان على أهمية عودة سوريا لممارسة دورها عربيا وإقليميا، مشيدا بمشاركتها في الاجتماع العربي مع دول الباسيفيك بالرياض.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم

فيصل بن فرحان والمقداد يؤكدان أهمية استمرار المشاورات بين الرياض ودمشق

15:08 GMT 12.06.2023
© Photo / Saudi Ministry of Foreign Affairsوصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد إلى مدينة جدة السعودية
وصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد إلى مدينة جدة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
© Photo / Saudi Ministry of Foreign Affairs
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أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره السوري فيصل المقداد، أهمية استمرار المشاورات بين الرياض ودمشق في مختلف القضايا.
جاء ذلك خلال اجتماعهما على هامش الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع دول جزر الباسيفيك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الإثنين.
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ولفتت الوكالة إلى أن المقداد وابن فرحان استعرضا علاقات التعاون بين البلدين، وأكدا ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بينهما.
كما بحث اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والعديد من القضايا الإقليمية، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أنهما تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
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وأكد المقداد متانة العلاقات بين سوريا والسعودية، مشيرا إلى أنها تعكس أملا كبيرا بشأن مستقبل الأمة العربية إقليميا ودوليا.
كما أكد ابن فرحان على أهمية عودة سوريا لممارسة دورها عربيا وإقليميا، مشيدا بمشاركتها في الاجتماع العربي مع دول الباسيفيك بالرياض.
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