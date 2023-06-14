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https://sputnikarabic.ae/20230614/الدفاع-التركية-تحييد-41-مسلحا-كرديا-في-مناطق-شمالي-سوريا-1078082939.html
الدفاع التركية: تحييد 41 مسلحا كرديا في مناطق شمالي سوريا
الدفاع التركية: تحييد 41 مسلحا كرديا في مناطق شمالي سوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 41 مسلحا من وحدات حماية الشعب الكردية بعد استهداف معاقلهم في تل رفعت ومنبج شمالي سوريا. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T08:30+0000
2023-06-14T08:30+0000
أخبار تركيا اليوم
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الدفاع التركية، في بيان، اليوم الأربعاء: "نواصل محاسبة منظمة واي بي جي وبي كي كي الإرهابية التي هاجمت قواعدنا".وأضافت: "تمكنت قواتنا المسلحة التركية من تحييد 41 إرهابيا آخر بضرب أوكار الإرهاب التي تم اكتشافها في منطقتي تل رفعت ومنبج".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة في عام 2023، لإنشاء منطقة أمنية بعمق 30 كيلومترًا على الحدود مع سوريا.وينفذ الجيش التركي عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول)، وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.وتقول تركيا إن هذه العمليات أسهمت في تطهير آلاف الكيلومترات من الأراضي من عناصر التنظيمين، لافتةً إلى استمرار عمليات الجيش التركي ضد المسلحين شمالي سوريا.
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أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, أخبار سوريا اليوم, حزب العمال الكردستاني
أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, أخبار سوريا اليوم, حزب العمال الكردستاني

الدفاع التركية: تحييد 41 مسلحا كرديا في مناطق شمالي سوريا

08:30 GMT 14.06.2023
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 41 مسلحا من وحدات حماية الشعب الكردية بعد استهداف معاقلهم في تل رفعت ومنبج شمالي سوريا.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الدفاع التركية، في بيان، اليوم الأربعاء: "نواصل محاسبة منظمة واي بي جي وبي كي كي الإرهابية التي هاجمت قواعدنا".
وأضافت: "تمكنت قواتنا المسلحة التركية من تحييد 41 إرهابيا آخر بضرب أوكار الإرهاب التي تم اكتشافها في منطقتي تل رفعت ومنبج".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة في عام 2023، لإنشاء منطقة أمنية بعمق 30 كيلومترًا على الحدود مع سوريا.
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وينفذ الجيش التركي عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول)، وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.
وتقول تركيا إن هذه العمليات أسهمت في تطهير آلاف الكيلومترات من الأراضي من عناصر التنظيمين، لافتةً إلى استمرار عمليات الجيش التركي ضد المسلحين شمالي سوريا.
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