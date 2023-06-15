https://sputnikarabic.ae/20230615/انطلاق-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-بمشاركة-عربية-واسعة-ما-الأهداف؟-1078152406.html

انطلاق منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي بمشاركة عربية واسعة... ما الأهداف؟

انطلاق منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي بمشاركة عربية واسعة... ما الأهداف؟

انطلقت فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، وهو حدث فريد في عالم الاقتصاد، وبات منبرا عالميا للتواصل بين ممثلي أوساط الأعمال ومناقشة القضايا... 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T15:19+0000

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انطلاق منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي بمشاركة عربية واسعة... ما الأهداف؟ انطلاق منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي بمشاركة عربية واسعة... ما الأهداف؟

يجتمع في المنتدى 17 ألف شخص يمثلون أكثر من 100 دولة، بما في ذلك رابطة الدول المستقلة والصين والهند وفيتنام.وينقسم برنامج الأعمال الرئيسي لمنتدى بطرسبورغ إلى خمس مجموعات هي: الاقتصاد العالمي في عصر التحول العالمي، الاقتصاد الروسي: من التكيف إلى النمو، بناء السيادة التكنولوجية، مدخرات الناس وجودة الحياة كأولوية قصوى، سوق العمل: الاستجابة للتحديات الجديدة.وأوضح أن أفق التبادل التجاري والاقتصادي سيكون كبيرا خلال الفترة المقبلة، لما تملكه روسيا من إمكانيات ضخمة، لافتا إلى أن الحضور الكبير يدل على عمق علاقة روسيا مع الدول المختلفة في العالم ونجاح الدبلوماسية في تطوير مراكز قوتها وتميزها.وأوضح أن المواجهة الأساسية مع روسيا تتمثل في الاقتصاد، والتي كانت تعول عليها الدول الغربية والولايات المتحدة ومحاولة عزلها والضغط على الدول التي تتعامل معها، حتى مع العقوبات التي فرضت في موجات متلاحقة إلا أنها فشلت في تحقيق رغبات الغرب، وهو يدل على ثقة دولية في روسيا والتعامل معها في كافة المستويات.وأوضح أن إعطاء أهمية للمشاركة في المنتدى من خلال نتائجه المتمثلة في العقود التي يتم توقيعها بين الشركات والاتفاقات التجارية التي يمكن الوصول لها بين الدول.وذكر أن الموضوعات المطروحة لها أهمية كبيرة حساسة في الوقت نفسه، خاصة وأنها تأتي في توقيت يشهد العالم فيه أحداث غير متوقعة وتحديات تؤثر على السياسة والاقتصاد.إعداد وتقديم: عبدالله حميد

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