https://sputnikarabic.ae/20230616/قرقاش-زيارة-محمد-بن-زايد-إلى-روسيا-تتماشى-مع-إيمان-الإمارات-بأهمية-الدبلوماسية-والحوار-1078187018.html

‏قرقاش: زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تتماشى مع إيمان الإمارات بأهمية الدبلوماسية والحوار

‏قرقاش: زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تتماشى مع إيمان الإمارات بأهمية الدبلوماسية والحوار

علق الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الجمعة، ‏على الزيارة التي قام بها إلى روسيا، وحضوره منتدى... 16.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-16T14:12+0000

2023-06-16T14:12+0000

2023-06-16T14:12+0000

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023

فلاديمير بوتين

أخبار الإمارات العربية المتحدة

روسيا

العالم العربي

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078175142_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_415c438d35c8990f8f9557ce8e5e4700.jpg

وأكد قرقاش على "تويتر"، أن "الإمارات تؤمن بأهمية المحافظة على قنوات التواصل، وقناعاتنا راسخة أن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لإرساء قواعد النظام الدولي".وأردف: "من هذا المنطلق، تأتي زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا تماشيا مع إيماننا أن الدبلوماسية والحوار هما الأداة الأفضل للخروج من أي أزمة مهما بلغ حجمها".وأعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، استعداد بلاده للإسهام بكل الطرق الممكنة في تسوية الصراع في أوكرانيا وحل القضايا الإنسانية المرتبطة به.وقال الرئيس الإماراتي، خلال لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "بالنسبة لأوكرانيا، أشكركم على كلامكم، وكونوا على علم بأنه في حال تطلب أن تقوم الإمارات العربية المتحدة بأي دور آخر، في استقرار الوضع، وفي الأمور الإنسانية، فنحن على استعداد للمساعدة في ذلك بكل الطرق".ونشر الرئيس الإماراتي على "تويتر"، صورة من لقائه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وكتب معها: "حثنا مسارات التعاون بين الإمارات وروسيا، والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية الحلول السياسية للأزمة الأوكرانية.. نهج الإمارات بناء جسور التعاون والحوار مع الجميع لخدمة السلام والازدهار في العالم".ويُعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في هذا الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023, فلاديمير بوتين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, العالم العربي, العالم, أخبار أوكرانيا