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https://sputnikarabic.ae/20230616/قرقاش-زيارة-محمد-بن-زايد-إلى-روسيا-تتماشى-مع-إيمان-الإمارات-بأهمية-الدبلوماسية-والحوار-1078187018.html
‏قرقاش: زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تتماشى مع إيمان الإمارات بأهمية الدبلوماسية والحوار
‏قرقاش: زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تتماشى مع إيمان الإمارات بأهمية الدبلوماسية والحوار
علق الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الجمعة، ‏على الزيارة التي قام بها إلى روسيا، وحضوره منتدى... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T14:12+0000
2023-06-16T14:12+0000
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
فلاديمير بوتين
أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا
العالم العربي
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأكد قرقاش على "تويتر"، أن "الإمارات تؤمن بأهمية المحافظة على قنوات التواصل، وقناعاتنا راسخة أن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لإرساء قواعد النظام الدولي".وأردف: "من هذا المنطلق، تأتي زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا تماشيا مع إيماننا أن الدبلوماسية والحوار هما الأداة الأفضل للخروج من أي أزمة مهما بلغ حجمها".وأعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، استعداد بلاده للإسهام بكل الطرق الممكنة في تسوية الصراع في أوكرانيا وحل القضايا الإنسانية المرتبطة به.وقال الرئيس الإماراتي، خلال لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "بالنسبة لأوكرانيا، أشكركم على كلامكم، وكونوا على علم بأنه في حال تطلب أن تقوم الإمارات العربية المتحدة بأي دور آخر، في استقرار الوضع، وفي الأمور الإنسانية، فنحن على استعداد للمساعدة في ذلك بكل الطرق".ونشر الرئيس الإماراتي على "تويتر"، صورة من لقائه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وكتب معها: "حثنا مسارات التعاون بين الإمارات وروسيا، والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية الحلول السياسية للأزمة الأوكرانية.. نهج الإمارات بناء جسور التعاون والحوار مع الجميع لخدمة السلام والازدهار في العالم".ويُعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في هذا الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام.
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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023, فلاديمير بوتين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, العالم العربي, العالم, أخبار أوكرانيا
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023, فلاديمير بوتين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, العالم العربي, العالم, أخبار أوكرانيا

‏قرقاش: زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تتماشى مع إيمان الإمارات بأهمية الدبلوماسية والحوار

14:12 GMT 16.06.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان على هامش منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان على هامش منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان على هامش منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي
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علق الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الجمعة، ‏على الزيارة التي قام بها إلى روسيا، وحضوره منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.‏
وأكد قرقاش على "تويتر"، أن "الإمارات تؤمن بأهمية المحافظة على قنوات التواصل، وقناعاتنا راسخة أن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لإرساء قواعد النظام الدولي".
وأردف: "من هذا المنطلق، تأتي زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا تماشيا مع إيماننا أن الدبلوماسية والحوار هما الأداة الأفضل للخروج من أي أزمة مهما بلغ حجمها".
وأعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، استعداد بلاده للإسهام بكل الطرق الممكنة في تسوية الصراع في أوكرانيا وحل القضايا الإنسانية المرتبطة به.
وقال الرئيس الإماراتي، خلال لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "بالنسبة لأوكرانيا، أشكركم على كلامكم، وكونوا على علم بأنه في حال تطلب أن تقوم الإمارات العربية المتحدة بأي دور آخر، في استقرار الوضع، وفي الأمور الإنسانية، فنحن على استعداد للمساعدة في ذلك بكل الطرق".
ونشر الرئيس الإماراتي على "تويتر"، صورة من لقائه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وكتب معها: "حثنا مسارات التعاون بين الإمارات وروسيا، والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية الحلول السياسية للأزمة الأوكرانية.. نهج الإمارات بناء جسور التعاون والحوار مع الجميع لخدمة السلام والازدهار في العالم".
ويُعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في هذا الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام.
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