https://sputnikarabic.ae/20230619/4-زلازل-كبيرة-تضرب-ثلاث-قارات-وروسيا-1078243004.html

4 زلازل كبيرة تضرب ثلاث قارات وروسيا

4 زلازل كبيرة تضرب ثلاث قارات وروسيا

هزت 3 زلازل كبيرة 3 دول في 3 قارات مختلفة، اليوم الاثنين، حيث شعر سكان المكسيك وجنوب أفريقيا وتركيا بالهزات الأرضية التي ضربت البلدان الثلاثة، بالإضافة إلى... 19.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-19T06:52+0000

2023-06-19T06:52+0000

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البداية من المكسيكأعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا قويا بلغت شدته 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب، ليل الأحد، خليج كاليفورنيا قبالة سواحل المكسيك، دون ورود تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.وبحسب مركز الرصد، تم تسجيل الزلزال الساعة 20:30 بالتوقيت العالمي (23.30 بتوقيت موسكو)، على بعد 192 كيلومترًا جنوب غرب مدينة كولياكان المكسيكية، التي يبلغ عدد سكانها 675 ألف نسمة، وبعمق عشرة كيلومترات.وأكد نظام التحذير من أخطار "تسونامي" الأمريكي، أنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي على الساحل الغربي للولايات المتحدة أو كولومبيا البريطانية أو ألاسكا، بعد الزلزال.زلزال مساوٍ في القوة يضرب جنوب أفريقيالم تمضِ ساعة إلا وأعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب قارة أخرى، وهذه المرة في أفريقيا قبالة سواحل جنوب أفريقيا.وبحسب المركز، لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.وقع الزلزال الساعة 00:59 بتوقيت موسكو، على بعد 1973 كم جنوب شرق عاصمة جمهورية جنوب أفريقيا كيب تاون، التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين 433 ألف نسمة، وبعمق 33 كيلومترًا.زلزالان في تركياأعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن هزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر ضربت محافظة أضنة التركية.وبحسب ما نشرته الهيئة في حسابها على "تويتر"، سُجلت الهزة في الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي في منطقة سايمبيلي، حيث يقع مركز الزلزال على عمق 10.15 كيلومترا.وفي وقت سابق من أمس الأحد، أفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية بوقوع زلزال بقوة 4.6 درجات، في محافظة ملاطية شرقي البلاد، في الساعة 18:36 بالتوقيت المحلي.ضرب زلزال مدمر ومزدوج بلغت قوة الأول 7.8 درجات والثاني 7.6 درجات، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير/شباط الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، يصل زهاء 23 مليون شخص.وتسبب الزلزال في البلدين، بتعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، بما في ذلك المدارس، ومرافق الرعاية الصحية، والبنية التحتية العامة الأخرى.زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب كامتشاتكا الروسيةأفاد فرع كامتشاتكا الإقليمي للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الاثنين، بوقوع زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، في خليج كامتشاتكا قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا، ولم يشعر سكان المراكز السكنية القريبة بهذه الهزات.وذكر الفرع في بيان: "وفقا لمعطيات فرع كامتشاتكا الإقليمي للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، تم تسجيل هزات أرضية بقوة 4.9 درجة في نهار يوم 19 يونيو. وبلغت المسافة بين مركز الهزات وأقرب مركز سكني - أوست كامتشاسك، 57 كم. ووقعت بؤرة الزلزال على عمق 106 كلم".من جانبها، أكدت المديرية الإقليمية لحالات الطوارئ في كامتشاتكا، أن الهزات الأرضية لم تسفر عن أية أضرار مادية، ولم ينجم عنها وقوع أية إصابات، أو الإعلان عن خطر وقوع تسونامي.

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