https://sputnikarabic.ae/20230628/بلينكن-يعرب-لنظيره-الإسرائيلي-عن-قلق-واشنطن-إزاء-العنف-في-الضفة-الغربية-1078555769.html

بلينكن يعرب لنظيره الإسرائيلي عن قلق واشنطن إزاء العنف في الضفة الغربية

بلينكن يعرب لنظيره الإسرائيلي عن قلق واشنطن إزاء العنف في الضفة الغربية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لنظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، عن قلق واشنطن إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية. 28.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-28T05:28+0000

2023-06-28T05:28+0000

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وحسب بيان الخارجية الأمريكية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، أمس الثلاثاء.وخلال الاتصال، ناقش الوزيران "القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الجهود المبذولة لدفع إندماج إسرائيل في المنطقة ومواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار". من جهته، أعرب بلينكن عن قلقه إزاء التصعيد الأخير للعنف، والذي أثر بشكل مباشر على المواطنين الأمريكيين في الضفة الغربية.وقدم بلينكن تعازيه لنظيره الإسرائيلي على خلفية هجوم أخيرًا ضد إسرائيليين في الضفة الغربية.كما شدد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف على زيادة تهدئة الوضع.وتصاعدت اعتداءات المستوطنين خلال الأيام الأخيرة، على الفلسطينيين في الضفة وسط تشجيع وزراء في الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.والأربعاء الماضي، اقتحم مستوطنون بلدة تُرمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، وقاموا بالاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين فيها، وتبع ذلك خروج أهالي البلدة للتصدي لعملية الاقتحام، ومحاولة إخماد النيران التي تم إشعالها في عدد من السيارات والمحاصيل الزراعية.ومنذ ذلك الوقت، أسفرت هجمات المستوطنين في عدة قرى فلسطينية عن سقوط عشرات المصابين الفلسطينيين، وشمل ذلك مناطق تمتد من ترمسعيا شمال شرق رام الله حتى دير شرف غرب نابلس شمالي الضفة الغربية.وجاء هجوم المستوطنين وقتها، بعد يوم من عملية إطلاق نار تم تنفيذها عند مستوطنة "عيلي" شمالي الضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين، إضافة إلى مقتل فلسطينيين اثنين نفذا الهجوم.

https://sputnikarabic.ae/20230626/اعتداءات-المستوطنين-توقع-إصابات-بين-الفلسطينيين-في-الضفة-الغربية-1078525678.html

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