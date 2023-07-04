https://sputnikarabic.ae/20230704/نتنياهو-مستمرون-في-مواصلة-حربنا-ضد-الإرهاب-1078734392.html

نتنياهو: مستمرون في مواصلة حربنا ضد "الإرهاب"

نتنياهو: مستمرون في مواصلة حربنا ضد "الإرهاب"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستمرة في مواصلة حربها ضد "الإرهاب". 04.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-04T16:45+0000

2023-07-04T16:45+0000

2023-07-04T16:45+0000

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ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، شدد من خلالها على أن عملية الدهس والطعن التي وقعت في وقت سابق من اليوم، في مدينة تل أبيب، قد تسببت في إصابة 10 إسرائيليين، بينهم 5 في حالة حرجة.وأوضح نتنياهو أن مثل هذه العمليات لن تردع إسرائيل في مواصلة حربها ضد الإرهاب، مضيفًا أن من يعتقد ذلك فهو مخطئ، وأن بلاده ستقضي على الإرهاب أينما كان.وجاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارته بؤرة سالم الاستيطانية بالقرب من مدينة جنين، برفقة وزير الدفاع يوآف غالانت، مشيرًا خلالها إلى أن العملية العسكرية في مخيم جنين تقترب من نهايتها.يأتي ذلك في وقت تشهد الضفة الغربية، وتحديدًا مدينة جنين ومخيمها، لليوم الثاني على التوالي، أكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ 20 عاماً، بعدما نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية، فجر أمس الاثنين، عملية قصف واسعة النطاق للمخيم شمالي الضفة الغربية المحتلة.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورشا لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 100، واعتقال 20 آخرين.من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددًا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

https://sputnikarabic.ae/20230704/إعلام-العملية-العسكرية-الإسرائيلية-في-جنين-تقترب-من-نهايتها-1078733392.html

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