https://sputnikarabic.ae/20230705/نتنياهو-إذا-عادت-جنين-إلى-الإرهاب-سنعود-إليها-1078771284.html

نتنياهو: إذا عادت جنين إلى "الإرهاب" سنعود إليها

نتنياهو: إذا عادت جنين إلى "الإرهاب" سنعود إليها

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه إذا عادت مدينة جنين إلى الإرهاب سنعود إليها. 05.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-05T19:42+0000

2023-07-05T19:42+0000

2023-07-05T19:42+0000

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071718694_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_430e0c0130220ff0cf1e286eb53e515d.jpg

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، توعد من خلالها بالعودة إلى مخيم جنين مرة أخرى بشكل أكبر وأسرع من ذي قبل، في حال عودة المدينة إلى "الإرهاب"، على حد قوله.وجاءت تصريحات نتنياهو في كلمة متلفزة له ألقاها خلال تفقده قاعدة "بلماحيم" الجوية العسكرية وسط البلاد.وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان، اليوم الأربعاء، إنه "خلال العملية في جنين اعتقلنا 300 وقتلنا 12.. العملية كانت معقدة وفي منطقة صعبة".بدوره، أعلن زياد النخالة، الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، أن "الشعب الفلسطيني العظيم حقق انتصارًا كبيرًا بالتغلب على العدوان في جنين ومخيمها".وجاء ذلك في وقت انسحبت فيه القوات الإسرائيلية من جنين، في اليوم الثاني، لواحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ سنوات.انطلقت العملية بقصد تدمير البنية التحتية والأسلحة التابعة للجماعات المسلحة في المخيم، وبدأت بالهجوم بواسطة طائرة مسيّرة، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، وشارك أكثر من ألف جندي إسرائيلي في العملية.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددًا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

https://sputnikarabic.ae/20230705/لحظة-انفجار-آلية-عسكرية-إسرائيلية-في-شوارع-جنين-فيديو--1078753540.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار