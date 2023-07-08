https://sputnikarabic.ae/20230708/روسيا-تطالب-بعقد-اجتماع-جديد-لمجلس-الأمن-حول-تخريب-التيار-الشمالي-1078846114.html
روسيا تطالب بعقد اجتماع جديد لمجلس الأمن حول تخريب "التيار الشمالي"
روسيا تطالب بعقد اجتماع جديد لمجلس الأمن حول تخريب "التيار الشمالي"
طالبت روسيا، اليوم السبت، بعقد اجتماع جديد مفتوح في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تخريب خط الأنابيب "التيار الشمالي". 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T04:35+0000
2023-07-08T04:35+0000
2023-07-08T04:52+0000
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وقال النائب الأول للممثل الروسي في الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي عبر تطبيق تليغرام: "لقد طلبنا عقد اجتماع جديد مفتوح في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تخريب خط الأنابيب "التيار الشمالي" في 11 يوليو/ تموز".وأضاف: "سنوجه ضربة أخرى للغرب بخصوص الاهتمام المناسب المولى للتحقيق في هذه الجريمة في الدنمارك وألمانيا والسويد وأن الجهود الدولية غير مطلوبة للعثور على الجناة. طلبنا من الرئاسة البريطانية دعوة ممثلي هذه الدول الثلاثة لتقديم تقرير".وفي سبتمبر/ أيلول 2022، وقعت الانفجارات على خطي أنابيب "التيار الشمالي 1و2"، والتي كان يتدفق من خلالها الغاز الروسي إلى أوروبا. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة، وتجري هذه الدول تحقيقات، لكنها لم تتوصل إلى أي نتائج بعد.وكان الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، اتهم وسائل الإعلام والسلطات الأمريكية البارزة بالتكتم على قصة تورط واشنطن في عملية تفجير أنابيب غاز "التيار الشمالي".ونشر هيرش في 8 شباط/ فبراير، مقالاً حول تحقيقه في انفجارات أنابيب الغاز، وذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد 3 أشهر.وذكرت صحيفة غربية، نقلاً عن معلومات استخبارية، أن تفجير "التيار الشمالي" نفذته "مجموعة موالية لأوكرانيا"، وتنفي القيادة الأوكرانية أي تورط لها.وقال هيرش إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تخريب "التيار الشمالي" بعد أكثر من 9 أشهر من المناقشات السرية مع فريق الأمن القومي. وفقًا له، كان البيت الأبيض يخشى أن يؤثر ذلك على قرار ألمانيا بتقديم المساعدات لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230629/نيكاراغوا-تفجير-التيار-الشمالي-عمل-إرهابي-غربي-ضد-روسيا-1078588151.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
التيار الشمالي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
التيار الشمالي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا تطالب بعقد اجتماع جديد لمجلس الأمن حول تخريب "التيار الشمالي"
04:35 GMT 08.07.2023 (تم التحديث: 04:52 GMT 08.07.2023) تابعنا عبر
طالبت روسيا، اليوم السبت، بعقد اجتماع جديد مفتوح في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تخريب خط الأنابيب "التيار الشمالي".
وقال النائب الأول للممثل الروسي في الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي عبر تطبيق تليغرام: "لقد طلبنا عقد اجتماع جديد مفتوح في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تخريب خط الأنابيب "التيار الشمالي" في 11 يوليو/ تموز".
وأضاف: "سنوجه ضربة أخرى للغرب بخصوص الاهتمام المناسب المولى للتحقيق في هذه الجريمة في الدنمارك وألمانيا والسويد وأن الجهود الدولية غير مطلوبة للعثور على الجناة. طلبنا من الرئاسة البريطانية دعوة ممثلي هذه الدول الثلاثة لتقديم تقرير".
وفي سبتمبر/ أيلول 2022، وقعت الانفجارات على خطي أنابيب "التيار الشمالي 1و2"، والتي كان يتدفق من خلالها الغاز الروسي إلى أوروبا. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك
والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة، وتجري هذه الدول تحقيقات، لكنها لم تتوصل إلى أي نتائج بعد.
وكان الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، اتهم وسائل الإعلام والسلطات الأمريكية البارزة بالتكتم على قصة تورط واشنطن في عملية تفجير أنابيب غاز "التيار الشمالي".
ونشر هيرش في 8 شباط/ فبراير، مقالاً حول تحقيقه في انفجارات أنابيب الغاز، وذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس
"، في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد 3 أشهر.
وذكرت صحيفة غربية
، نقلاً عن معلومات استخبارية، أن تفجير "التيار الشمالي" نفذته "مجموعة موالية لأوكرانيا"، وتنفي القيادة الأوكرانية أي تورط لها.
وقال هيرش
إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تخريب "التيار الشمالي" بعد أكثر من 9 أشهر من المناقشات السرية مع فريق الأمن القومي. وفقًا له، كان البيت الأبيض يخشى أن يؤثر ذلك على قرار ألمانيا بتقديم المساعدات لأوكرانيا.