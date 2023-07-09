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https://sputnikarabic.ae/20230709/الجيش-السوداني-ينفي-تنفيذ-غارة-جوية-في-أم-درمان-أسفر-عنها-إصابة-ووفاة-مدنيين-1078883970.html
الجيش السوداني ينفي تنفيذ غارة جوية في أم درمان أسفر عنها إصابة ووفاة مدنيين
الجيش السوداني ينفي تنفيذ غارة جوية في أم درمان أسفر عنها إصابة ووفاة مدنيين
نفى الجيش السوداني، اليوم الأحد، مزاعم قوات الدعم السريع، بتنفيذه غارة جوية على أم درمان، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T12:01+0000
2023-07-09T12:01+0000
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وأكد الجيش السوداني أن تلك المزاعم "تأتي في إطار التضليل الإعلامي والكذب المستمر الذي تنتهجه قوات الدعم السريع، في محاولة منها لتغطية انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين"، متابعا أن "القوات الجوية لم تتعامل، أمس السبت، مع أي أهداف معادية في أم درمان".وأضاف الجيش في بيانه: "أوضحنا أكثر من مرة أن قوات الدعم السريع درجت على قصف المناطق السكنية بالمدفعية والصواريخ متزامنا مع تحليق طائراتنا محاولة إلصاق تهمة استهداف القوات المسلحة للمواطنين زورا وبهتانا".كما لفت إلى أن "الشعب السوداني لا تنطلي عليه هذه الأكاذيب بعد أن اتضحت له تماما حقيقة هذه المليشيا التي لم تتورع عن القتل والنهب والاستيلاء على ممتلكات المواطنين، وانتهاك أعراضهم منذ بداية تمردها المشؤوم"، بحسب البيان.في وقت سابق أمس السبت، أعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم أن 22 شخصا لقوا حتفهم جراء ضربة جوية نفذها الجيش السوداني على "دار السلام" في غرب "سوق ليبيا"، في مدينة أم درمان في وقت مبكر من الصباح.فيما بعد، أفادت القوات المسلحة السودانية عبر مواقع التواصل، أن "قوات العمل الخاص نفذت عملية نوعية في أم درمان أسفرت عن مقتل عدد من المتمردين وتدمير آليات قتالية".ولم يتم تحديد عدد القتلى والجرحى في هذه العملية وفقا لبيان القوات المسلحة.ومنذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
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https://sputnikarabic.ae/20230709/ضربة-جوية-في-السودان-تؤدي-إلى-مقتل-22-شخصا-وغوتيريش-يدين-الحادثة-1078873179.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الجيش السوداني ينفي تنفيذ غارة جوية في أم درمان أسفر عنها إصابة ووفاة مدنيين

12:01 GMT 09.07.2023
© AFP 2023جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023.
© AFP 2023
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نفى الجيش السوداني، اليوم الأحد، مزاعم قوات الدعم السريع، بتنفيذه غارة جوية على أم درمان، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا.
وأكد الجيش السوداني أن تلك المزاعم "تأتي في إطار التضليل الإعلامي والكذب المستمر الذي تنتهجه قوات الدعم السريع، في محاولة منها لتغطية انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين"، متابعا أن "القوات الجوية لم تتعامل، أمس السبت، مع أي أهداف معادية في أم درمان".
وأضاف الجيش في بيانه: "أوضحنا أكثر من مرة أن قوات الدعم السريع درجت على قصف المناطق السكنية بالمدفعية والصواريخ متزامنا مع تحليق طائراتنا محاولة إلصاق تهمة استهداف القوات المسلحة للمواطنين زورا وبهتانا".
كما لفت إلى أن "الشعب السوداني لا تنطلي عليه هذه الأكاذيب بعد أن اتضحت له تماما حقيقة هذه المليشيا التي لم تتورع عن القتل والنهب والاستيلاء على ممتلكات المواطنين، وانتهاك أعراضهم منذ بداية تمردها المشؤوم"، بحسب البيان.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
غوتيريش يحذر السودان من مواجهة "حرب أهلية واسعة النطاق" قد تزعزع الاستقرار في المنطقة
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في وقت سابق أمس السبت، أعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم أن 22 شخصا لقوا حتفهم جراء ضربة جوية نفذها الجيش السوداني على "دار السلام" في غرب "سوق ليبيا"، في مدينة أم درمان في وقت مبكر من الصباح.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
ضربة جوية في السودان تؤدي إلى مقتل 22 شخصا وغوتيريش يدين الحادثة
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فيما بعد، أفادت القوات المسلحة السودانية عبر مواقع التواصل، أن "قوات العمل الخاص نفذت عملية نوعية في أم درمان أسفرت عن مقتل عدد من المتمردين وتدمير آليات قتالية".
ولم يتم تحديد عدد القتلى والجرحى في هذه العملية وفقا لبيان القوات المسلحة.
ومنذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
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