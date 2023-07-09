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عبد اللهيان: إيران والجزائر صديقان في الأوقات الصعبة
عبد اللهيان: إيران والجزائر صديقان في الأوقات الصعبة
أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، أن إيران والجزائر أثبتتا عبر التاريخ أنهما صديقان في الأوقات الصعبة. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T07:07+0000
2023-07-09T07:07+0000
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وكتب على "تويتر"، بشأن اللقاء الذي جرى بينه ونظيره الجزائري، أحمد عطاف، أمس السبت: "في بداية المحادثات تم ذكر أيام الحرب المفروضة على إيران وجهود الجزائر للوساطة، واتفقنا على تسريع التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والصناعة والسياحة والزراعة والطب".وأضاف عبد اللهيان: "كما يتضح من تاريخ البلدين، إيران والجزائر صديقان في الأوقات الصعبة".والتقى وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، أمس السبت، بنظيره الجزائري أحمد عطاف، في طهران، وتبادل معه وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.تجدر الإشارة إلى أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطوير التعاون الثنائي، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية.وكانت إيران قد أعلنت، في مارس/آذار الماضي، تعيين محمد رضا بابائي سفيرا جديدا لها في الجزائر.
https://sputnikarabic.ae/20230708/وزير-الخارجية-الجزائري-ناقشت-في-إيران-تطورات-الأوضاع-في-أوكرانيا-وفلسطين-واليمن-وليبيا-1078853005.html
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إيران, أخبار إيران, الجزائر, العالم, العالم العربي, الأخبار

عبد اللهيان: إيران والجزائر صديقان في الأوقات الصعبة

07:07 GMT 09.07.2023
© AFP 2023 / -وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
© AFP 2023 / -
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أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، أن إيران والجزائر أثبتتا عبر التاريخ أنهما صديقان في الأوقات الصعبة.
وكتب على "تويتر"، بشأن اللقاء الذي جرى بينه ونظيره الجزائري، أحمد عطاف، أمس السبت: "في بداية المحادثات تم ذكر أيام الحرب المفروضة على إيران وجهود الجزائر للوساطة، واتفقنا على تسريع التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والصناعة والسياحة والزراعة والطب".
وأضاف عبد اللهيان: "كما يتضح من تاريخ البلدين، إيران والجزائر صديقان في الأوقات الصعبة".
والتقى وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، أمس السبت، بنظيره الجزائري أحمد عطاف، في طهران، وتبادل معه وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
وزير الخارجية الجزائري: ناقشت في إيران الأوضاع في أوكرانيا وفلسطين واليمن وليبيا
أمس, 10:15 GMT
تجدر الإشارة إلى أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطوير التعاون الثنائي، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية.
وكانت إيران قد أعلنت، في مارس/آذار الماضي، تعيين محمد رضا بابائي سفيرا جديدا لها في الجزائر.
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