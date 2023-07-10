https://sputnikarabic.ae/20230710/صحيفة-فرنسية-باريس-سان-جيرمان-يقرر-بيع-مبابي-خلال-الميركاتو-الحالي-1078932466.html

صحيفة فرنسية: باريس سان جيرمان يقرر بيع مبابي خلال الميركاتو الحالي

صحيفة فرنسية: باريس سان جيرمان يقرر بيع مبابي خلال الميركاتو الحالي

كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الاثنين، عن "رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيع لاعبه المخضرم، كيليان مبابي، خلال الصيف الجاري في 2023". 10.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-10T19:23+0000

2023-07-10T19:23+0000

2023-07-10T19:23+0000

مجتمع

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كيليان مبابي

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وقالت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية، إنها "تلقت بيانا رسميا من النادي الباريسي بشأن آخر التطورات في قضية رحيل كيليان مبابي عن الفريق"، مشيرة إلى أن البيان يؤكد أن "الفريق الفرنسي لا يمكنه تحمل راتب مبابي الضخم إلا في حال تمكن من بيعه في الصيف الجاري، أو الالتزام بنفس الاتفاق السابق بتجديد عقده لما بعد عام 2024".وأضافت الصحيفة، في تقريرها، نقلا عن البيان الباريسي، أن "سان جيرمان يعمل في الوقت الحالي لاستخدام كل أساليب الضغط على مبابي لإجباره بالرحيل عن النادي في الصيف الجاري بسبب مشكلة راتبه ومكافأة الولاء الذي سيتعين على الفريق دفعها في الصيف المقبل في حال قرر اللاعب الرحيل بشكل مجاني".وتابعت الصحيفة الفرنسية، أن "عملاق باريس أكد في بيانه أنه يرغب في بيع مبابي بشكل نهائي في صيف 2023 الجاري".وكان الفرنسي كيليان مبابي، قد أكد أنه لا يعرف ما ينقص الفريق الفرنسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنه "لا يشعر بالخوف من الفشل".وقال مبابي، في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد فعلنا ما في وسعنا كلاعبين للفوز بدوري الأبطال، عليك التحدث إلى الأشخاص الذين يشكلون الفريق والذين ينظمون الفريق والذين يبنون هذا النادي"، مضيفا: "أعتقد أن اللعب في باريس سان جيرمان لا يساعد كثيرًا لأنه فريق منقسم".وعن الموسم الأخير له في فرنسا، أوضح: "الأمر بسيط للغاية. أنا منافس، عندما ألعب فأنا ألعب للفوز بغض النظر عمن ألعب معه، لن أكون راضيا بغير الفوز ببطولة لم أفز بها من قبل مثل دوري الأبطال، سأذهب بإجازة للراحة وسأعود جائعًا كما يعرفني الجميع".يذكر أن مبابي قد أعلن رفضه تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي حتى 2025، مُفضلًا الرحيل عن النادي مجانًا، في نهاية الموسم المقبل.وفي المقابل، خيّرت إدارة باريس سان جيرمان لاعبها المتألق بين التمديد لعام إضافي أو الرحيل الصيف الحالي، لتجنب رحيله دون مقابل بعد نهاية عقده صيف 2024.وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف".وكان رد بيريز عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".

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