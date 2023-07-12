https://sputnikarabic.ae/20230712/إيران-تزيح-الستار-عن-طائرة-مسيرة-محلية-الصنع-في-كينيا-1078999427.html

إيران تزيح الستار عن طائرة مسيرة محلية الصنع في كينيا

إيران تزيح الستار عن طائرة مسيرة محلية الصنع في كينيا

أزاحت إيران الستار عن طائرة مسيّرة محلية الصنع مخصصة للأغراض الزراعية، اليوم الأربعاء، في كينيا، بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي يزور نيروبي حاليا. 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T14:18+0000

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وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الأربعاء، بأن إزاحة الستار عن طائرة مسيّرة إيرانية الصنع في نيروبي، "بليكان 2" تأتي بهدف تسويق المنتجات الإيرانية القائمة على المعرفة.وأوضحت الوكالة أن الطائرة المسيّرة الحديثة تتميز بتطبيقات مزدوجة لرش المحاصيل والأراضي الزراعية والبحث في المزارع، بالإضافة إلى تمتعها بقدرات معالجة الصور في مجالات رسم الخرائط واكتشاف الآفات الزراعية.وبحسب الوكالة: "تمتاز الطائرة المسيّرة "بليكان 2" تتمتع بـ"قدرات فريدة من نوعها، مثل الدفع الصناعي المقاوم للماء والغبار، والأذرع القابلة للفصل والتحضير في دقيقتين، ورش 2 هكتار لكل تحليق، وتغطية أفقية من 5-6 أمتار، والقدرة على تركيب جميع أنواع الوحدات الزراعية، وضخ 6 لترات في الدقيقة ولديها برنامج ذكي للكشف عن مسار التحليق".ويشار إلى أن إزاحة إيران الستارعن الطائرة المسيّرة الحديثة "بليكان 2" يأتي على هامش زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي، إلى مطار نيروبي، اليوم الأربعاء، في زيارة تعد الأولى لرئيس إيراني إلى أفريقيا منذ 11عاما.وفي السياق نفسه، وقّعت إيران وكينيا 5 مذكرات للتعاون المشترك في مختلف المجالات بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين كينيا وإيران.وفي سياق متصل، أعلن القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، الأحد الماضي، تشغيل منظومة محاكاة الحرب الإلكترونية للطائرة المقاتلة "ميغ 29".وشدد القائد العام للجيش الإيراني على أن منظومة محاكاة تلك الطائرة قد اجتازت اختبارات ناجحة، مضيفا أن "بدخولها مجال التدريب والعمليات ستكون بالتأكيد مؤثرة في تحسين القدرة القتالية للقوات الجوية الإيرانية".وأشار اللواء عبد الرحيم موسوي إلى أن جامعة "الشهيد ستاري" الجوية الإيرانية جاهزة للمساعدة والتعاون، في مختلف المجالات والقطاعات المتعلقة بالصناعات الدفاعية والقوات المسلحة الأخرى، منوهًا إلى أنه "إضافة إلى أن تلك الجامعة تعد قطبا للطيران في البلاد، فهي تحظى بدور ريادي في مجالات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيّرة والسايبر".

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