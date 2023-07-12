https://sputnikarabic.ae/20230712/الكشف-عن-مشاهد-لمقبرة-دبابات-النخبة-الغربية-دفنها-الجيش-الروسي-صور-1078986096.html
الكشف عن مشاهد لمقبرة "دبابات النخبة" الغربية دفنها الجيش الروسي... صور
الكشف عن مشاهد لمقبرة "دبابات النخبة" الغربية دفنها الجيش الروسي... صور
تناقلت مواقع ومنصات روسية على "تلغرام" مشاهد لتدميرمدرعات من فئة "النخبة الغربية"، منها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية على محور... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T11:51+0000
2023-07-12T11:51+0000
2023-07-12T12:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وعلى جبهة زابوروجيه، عند خط الدفاع الروسي في منطقة رابوتينو، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية، يوم الاثنين الماضي، عشرات من المركبات المدرعة "النخبة" التابعة لحلف "الناتو"، بما في ذلك دبابات "ليوبراد"، ومركبات مشاة "برادلي" الأمريكية القتالية، وناقلات جند مدرعة من طراز "M113".وقالت الدفاع الروسية، يوم الاثنين الماضي، إن القوات الروسية تمكنت من تدمير تجمع القوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية في مقاطعة زابوروجيه.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.أقرا أيضا: الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير رتل من المدرعات الغربية للجيش الأوكراني... فيديوأقرا أيضا: جنود أوكرانيون يتطايرون جراء ضربات روسية شلت هجومهم... فيديواقرأ أيضا: مقاتلتان روسيتان تنقضان على تجمعات القوات الأوكرانية في كراسني ليمان... فيديو
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روسيا
الكشف عن مشاهد لمقبرة "دبابات النخبة" الغربية دفنها الجيش الروسي... صور
11:51 GMT 12.07.2023 (تم التحديث: 12:06 GMT 12.07.2023) تابعنا عبر
تناقلت مواقع ومنصات روسية على "تلغرام" مشاهد لتدميرمدرعات من فئة "النخبة الغربية"، منها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية على محور زابوروجيه.
وعلى جبهة زابوروجيه، عند خط الدفاع الروسي في منطقة رابوتينو، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية، يوم الاثنين الماضي، عشرات من المركبات المدرعة "النخبة" التابعة لحلف "الناتو"، بما في ذلك دبابات "ليوبراد"، ومركبات مشاة "برادلي" الأمريكية القتالية، وناقلات جند مدرعة من طراز "M113".
وقالت الدفاع الروسية، يوم الاثنين الماضي، إن القوات الروسية تمكنت من تدمير تجمع القوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية في مقاطعة زابوروجيه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.