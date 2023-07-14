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الخارجية الروسية تؤكد أنه لا دليل على سقوط صاروخ كوري شمالي في المنطقة الاقتصادية للبلاد
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230714/سببان-دفعا-واشنطن-لتزويد-أوكرانيا-بالذخائر-العنقودية-خبير-سوري-يكشف-حقائق-حول-مستودعات-الغرب-1079058667.html
سببان دفعا واشنطن لتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية... خبير سوري يكشف حقائق حول مستودعات الغرب
سببان دفعا واشنطن لتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية... خبير سوري يكشف حقائق حول مستودعات الغرب
أكد الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، العميد علي مقصود، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك الحصة الكبرى في استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، وتسعى من خلال... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T08:19+0000
2023-07-14T08:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
قنابل عنقودية
القنابل العنقودية
العالم
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وأشار العميد مقصود في تصريح خاص لمراسل "سبوتنيك" في دمشق، إلى أن "الولايات المتحدة هي من استخدم أسلحة نووية كما حصل في يوكوهاما وناغازاكي في اليابان، وهي من استخدم القنابل التي تحتوي على اليورانيوم المنضب في العراق، وفي أكثر من مكان في منطقة الشرق الأوسط، وفعل الكيان الصهيوني الأمر نفسه حين استخدم القنابل العنقودية في لبنان".من أين تنبع خطورة العنقودي؟وأضاف، قائلًا: "الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت هذه القنابل العنقودية في كل من العراق وسوريا، وهي قنابل غير موجهة وتحتوي الواحدة منها على مئات الكرات العنقودية التي لا تنفجر في معظمها، وبالتالي مع الزمن تتآكل وبسبب الصدأ تصبح وكأنها ملقمة ومجهزة (للانفجار)، فعندما يحصل أي تماس من قبل البشر أو الحيوانات تنفجر هذه الكرات، ويمكن أن يقع الأطفال ضحايا لهذه القنابل عندما يحاولون الإمساك بها، فتنفجر بهم مسببة تشوهات كبيرة في أجسادهم".%60 من مستودعات الأسلحة الأمريكية فارغةوأشار الخبير العسكري والاستراتيجي السوري إلى أن "هناك أمران دفعا بالقيادة الأمريكية إلى تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، يتمثل الأمر الأول بأن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية قدمت (حتى الآن)، أكثر من 60 في المئة من محتويات مستودعات الأسلحة والذخائر لديها، وخاصة قذائف المدفعية عيار 122 مم و155 مم وغيرها، لذلك وبناء على توصية الأركان العامة بألا يكون هناك عجز في الأسلحة والذخائر، فربما تحتاج هذه الدول 10 سنوات أو أكثر لإعادة ملء هذه المستودعات بالأسلحة والذخائر مجددًا".روسيا تجنبت المدنيين... وهذا أزعج الأمريكيين الذين حاولوا "شيطنة روسيا"وختم الخبير العسكري والاستراتيجي حديثه لـ "سبوتنيك"، بقوله: "الولايات المتحدة الأمريكية تريد تحويل نتائج الحرب التي تعاملت معها روسيا بكل إنسانية وتجنبت استهداف أي موقع أو مقر يتواجد ضمنه أو حوله مدنيون، ولذلك بدأت الولايات المتحدة تواجه رأيًا ومزاجًا عامًا متصاعدًا بأنها (الولايات المتحدة)، تريد إلحاق الضرر بأوكرانيا وشعبها بل والقتال بالجيش الأوكراني حتى آخر جندي فيه، وكذلك إلحاق الضرر بدول أوروبا وتهشيمها لكي تبقى تابعة وخاضعة تحت المظلة والمعطف الأمريكي".
https://sputnikarabic.ae/20230712/تصويت-هل-تغير-القذائف-العنقودية-الأمريكية-من-مجريات-الصراع-بعد-إعلان-شويغو-عن-مثيلتها-الروسية--1078998986.html
https://sputnikarabic.ae/20230714/مجلس-النواب-الأمريكي-يرفض-تعديلا-يؤيد-حظر-نقل-القنابل-العنقودية-إلى-أوكرانيا-1079056715.html
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رصد عسكري, قنابل عنقودية, القنابل العنقودية, العالم
رصد عسكري, قنابل عنقودية, القنابل العنقودية, العالم

سببان دفعا واشنطن لتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية... خبير سوري يكشف حقائق حول مستودعات الغرب

08:19 GMT 14.07.2023
© AP Photo / Mohammed Zaatari / القنبلة العنقودية
القنبلة العنقودية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Mohammed Zaatari /
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حصري
أكد الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، العميد علي مقصود، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك الحصة الكبرى في استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، وتسعى من خلال تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية إلى استفزاز روسيا وشيطنة القيادة الروسية وإلحاق الضرر بدول أوروبا.
وأشار العميد مقصود في تصريح خاص لمراسل "سبوتنيك" في دمشق، إلى أن "الولايات المتحدة هي من استخدم أسلحة نووية كما حصل في يوكوهاما وناغازاكي في اليابان، وهي من استخدم القنابل التي تحتوي على اليورانيوم المنضب في العراق، وفي أكثر من مكان في منطقة الشرق الأوسط، وفعل الكيان الصهيوني الأمر نفسه حين استخدم القنابل العنقودية في لبنان".

وتابع الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، قائلًا: "الولايات المتحدة ورغم أنها دولة عضو في مجلس الأمن، إلا أنها لم توقع على قرار دولي صدر في فرنسا، يحرم استخدام الذخائر العنقودية نظرًا لخطورتها على حياة البشر، فالكثير من هذه القنابل لا تنفجر ويمكن أن تصبح لغمًا متفجرًا بالبشر والأطفال، فهذه القنابل تحتوي على كرات كبيرة العدد، هي عبارة عن قنابل صغيرة داخل الأسطوانة التي تشكل القنبلة الكبيرة".

رجل من بالاكليا يظهر شظايا ذخيرة عنقودية أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية على مناطق سكنية في كوبيانسك وبالاكليا والقرى المجاورة. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
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من أين تنبع خطورة العنقودي؟

وأضاف، قائلًا: "الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت هذه القنابل العنقودية في كل من العراق وسوريا، وهي قنابل غير موجهة وتحتوي الواحدة منها على مئات الكرات العنقودية التي لا تنفجر في معظمها، وبالتالي مع الزمن تتآكل وبسبب الصدأ تصبح وكأنها ملقمة ومجهزة (للانفجار)، فعندما يحصل أي تماس من قبل البشر أو الحيوانات تنفجر هذه الكرات، ويمكن أن يقع الأطفال ضحايا لهذه القنابل عندما يحاولون الإمساك بها، فتنفجر بهم مسببة تشوهات كبيرة في أجسادهم".

وأكمل العميد مقصود، قائلًا: "الصدى الكبير في المجتمع حول هذه القنابل سببه أنها لا تؤدي إلى القتل والموت المباشر للإنسان، بل إنها تحدث إصابات كبيرة وحالة من الشلل في جسم الإنسان، لأنها تؤدي إلى بتر الأذرع والأرجل وأجزاء أخرى من الجسم، ما يشكل الخطر الأكبر على المجتمع، حين يكون هناك جزء كبير منه مشلولًا وعاطلًا عن العمل، وبحاجة إلى من يعينه ويساعده، من هنا يأتي هذا الصدى الكبير حول هذا السلاح المحرم دوليًا، لأنه يحدث شللًا كبيرًا في المجتمع بسبب الإصابات الكبيرة، وهذا يأتي في صلب العقيدة والاستراتيجية الأمريكية التي تريد أن تحول المجتمعات إلى دول عاجزة ومنهارة وفاشلة، وهذا الشلل وهذه الإصابات الكثيرة تحقق للولايات المتحدة هدفها".

عسكري يقف في الموقع الذي تحطمت فيه مروحية بالقرب من روضة أطفال خارج العاصمة كييف، مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا، بينهم طفلان ووزير الداخلية الأوكراني، أوكرانيا 18 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
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05:06 GMT

%60 من مستودعات الأسلحة الأمريكية فارغة

وأشار الخبير العسكري والاستراتيجي السوري إلى أن "هناك أمران دفعا بالقيادة الأمريكية إلى تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، يتمثل الأمر الأول بأن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية قدمت (حتى الآن)، أكثر من 60 في المئة من محتويات مستودعات الأسلحة والذخائر لديها، وخاصة قذائف المدفعية عيار 122 مم و155 مم وغيرها، لذلك وبناء على توصية الأركان العامة بألا يكون هناك عجز في الأسلحة والذخائر، فربما تحتاج هذه الدول 10 سنوات أو أكثر لإعادة ملء هذه المستودعات بالأسلحة والذخائر مجددًا".

روسيا تجنبت المدنيين... وهذا أزعج الأمريكيين الذين حاولوا "شيطنة روسيا"

ومضى العميد مقصود، قائلًا: "الخيار البديل (بالنسبة لدول الغرب)، أن يتم تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، فيما يتمثل الأمر الثاني في أن استخدام أوكرانيا للذخائر العنقودية المحرمة دوليًا يمثل استفزازًا لروسيا بعد أن فشل الهجوم الأوكراني المضاد، ما قد يدفع بالقيادة الروسية إلى أن تستخدم هي أيضًا نوعًا من الأسلحة المحرم دوليًا، وبالتالي تتحقق الفرصة للولايات المتحدة لتجييش الرأي العام العالمي ضد روسيا، وشيطنة القيادة الروسية بأنها هي من يقوم باستهداف أوكرانيا وتدمير شعبها وتحقيق إصابات بليغة به".

وختم الخبير العسكري والاستراتيجي حديثه لـ "سبوتنيك"، بقوله: "الولايات المتحدة الأمريكية تريد تحويل نتائج الحرب التي تعاملت معها روسيا بكل إنسانية وتجنبت استهداف أي موقع أو مقر يتواجد ضمنه أو حوله مدنيون، ولذلك بدأت الولايات المتحدة تواجه رأيًا ومزاجًا عامًا متصاعدًا بأنها (الولايات المتحدة)، تريد إلحاق الضرر بأوكرانيا وشعبها بل والقتال بالجيش الأوكراني حتى آخر جندي فيه، وكذلك إلحاق الضرر بدول أوروبا وتهشيمها لكي تبقى تابعة وخاضعة تحت المظلة والمعطف الأمريكي".
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