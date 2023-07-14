https://sputnikarabic.ae/20230714/سببان-دفعا-واشنطن-لتزويد-أوكرانيا-بالذخائر-العنقودية-خبير-سوري-يكشف-حقائق-حول-مستودعات-الغرب-1079058667.html

سببان دفعا واشنطن لتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية... خبير سوري يكشف حقائق حول مستودعات الغرب

سببان دفعا واشنطن لتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية... خبير سوري يكشف حقائق حول مستودعات الغرب

أكد الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، العميد علي مقصود، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك الحصة الكبرى في استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، وتسعى من خلال... 14.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-14T08:19+0000

2023-07-14T08:19+0000

2023-07-14T08:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

قنابل عنقودية

القنابل العنقودية

العالم

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وأشار العميد مقصود في تصريح خاص لمراسل "سبوتنيك" في دمشق، إلى أن "الولايات المتحدة هي من استخدم أسلحة نووية كما حصل في يوكوهاما وناغازاكي في اليابان، وهي من استخدم القنابل التي تحتوي على اليورانيوم المنضب في العراق، وفي أكثر من مكان في منطقة الشرق الأوسط، وفعل الكيان الصهيوني الأمر نفسه حين استخدم القنابل العنقودية في لبنان".من أين تنبع خطورة العنقودي؟وأضاف، قائلًا: "الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت هذه القنابل العنقودية في كل من العراق وسوريا، وهي قنابل غير موجهة وتحتوي الواحدة منها على مئات الكرات العنقودية التي لا تنفجر في معظمها، وبالتالي مع الزمن تتآكل وبسبب الصدأ تصبح وكأنها ملقمة ومجهزة (للانفجار)، فعندما يحصل أي تماس من قبل البشر أو الحيوانات تنفجر هذه الكرات، ويمكن أن يقع الأطفال ضحايا لهذه القنابل عندما يحاولون الإمساك بها، فتنفجر بهم مسببة تشوهات كبيرة في أجسادهم".%60 من مستودعات الأسلحة الأمريكية فارغةوأشار الخبير العسكري والاستراتيجي السوري إلى أن "هناك أمران دفعا بالقيادة الأمريكية إلى تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، يتمثل الأمر الأول بأن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية قدمت (حتى الآن)، أكثر من 60 في المئة من محتويات مستودعات الأسلحة والذخائر لديها، وخاصة قذائف المدفعية عيار 122 مم و155 مم وغيرها، لذلك وبناء على توصية الأركان العامة بألا يكون هناك عجز في الأسلحة والذخائر، فربما تحتاج هذه الدول 10 سنوات أو أكثر لإعادة ملء هذه المستودعات بالأسلحة والذخائر مجددًا".روسيا تجنبت المدنيين... وهذا أزعج الأمريكيين الذين حاولوا "شيطنة روسيا"وختم الخبير العسكري والاستراتيجي حديثه لـ "سبوتنيك"، بقوله: "الولايات المتحدة الأمريكية تريد تحويل نتائج الحرب التي تعاملت معها روسيا بكل إنسانية وتجنبت استهداف أي موقع أو مقر يتواجد ضمنه أو حوله مدنيون، ولذلك بدأت الولايات المتحدة تواجه رأيًا ومزاجًا عامًا متصاعدًا بأنها (الولايات المتحدة)، تريد إلحاق الضرر بأوكرانيا وشعبها بل والقتال بالجيش الأوكراني حتى آخر جندي فيه، وكذلك إلحاق الضرر بدول أوروبا وتهشيمها لكي تبقى تابعة وخاضعة تحت المظلة والمعطف الأمريكي".

https://sputnikarabic.ae/20230712/تصويت-هل-تغير-القذائف-العنقودية-الأمريكية-من-مجريات-الصراع-بعد-إعلان-شويغو-عن-مثيلتها-الروسية--1078998986.html

https://sputnikarabic.ae/20230714/مجلس-النواب-الأمريكي-يرفض-تعديلا-يؤيد-حظر-نقل-القنابل-العنقودية-إلى-أوكرانيا-1079056715.html

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رصد عسكري, قنابل عنقودية, القنابل العنقودية, العالم