أعلن رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، في مدينة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات المسلحة الروسية دمرت مستودعا عسكريا للقوات الأوكرانية في مدينة زابوروجيه.

وجاءت تصريحات روغوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "الليلة الماضية، تم تنفيذ ضربة دقيقة على مستودع عسكري لمسلحين أوكرانيين في مدينة زابوريجيه في موقع احتلوه منذ مدة".

وبحسب روغوف، سُمع دوي انفجار ذخيرة أثناء تدمير الهدف، موضحا أن قصف المخازن الواقعة خلف خطوط العدو سيقلل من عدد القصف على المدن السلمية في الجزء المحرر من المنطقة.