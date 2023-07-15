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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230715/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1079082890.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T07:44+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
مدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات الجنوب - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

07:44 GMT 15.07.2023
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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08:30 GMT 15.07.2023
08:29 GMT 15.07.2023
أعلن رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، في مدينة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات المسلحة الروسية دمرت مستودعا عسكريا للقوات الأوكرانية في مدينة زابوروجيه.
وجاءت تصريحات روغوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "الليلة الماضية، تم تنفيذ ضربة دقيقة على مستودع عسكري لمسلحين أوكرانيين في مدينة زابوريجيه في موقع احتلوه منذ مدة".
وبحسب روغوف، سُمع دوي انفجار ذخيرة أثناء تدمير الهدف، موضحا أن قصف المخازن الواقعة خلف خطوط العدو سيقلل من عدد القصف على المدن السلمية في الجزء المحرر من المنطقة.
07:44 GMT 15.07.2023
سلاح الجو الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: سلاح الجو الروسي يضرب عشرة تجمعات للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه
02:14 GMT
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الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع12 يوليو, 10:03 GMT
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