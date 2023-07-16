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https://sputnikarabic.ae/20230716/سوليفان-الدول-الأوروبية-ستحصل-على-الموافقة-الأمريكية-لتدريب-الطيارين-الأوكرانيين-المقاتلين-1079128802.html
سوليفان: الدول الأوروبية ستحصل على الموافقة الأمريكية لتدريب الطيارين الأوكرانيين المقاتلين
سوليفان: الدول الأوروبية ستحصل على الموافقة الأمريكية لتدريب الطيارين الأوكرانيين المقاتلين
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأحد، أن الدول الأوروبية ستحصل على موافقة الولايات المتحدة لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين المقاتلين على... 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T19:35+0000
2023-07-16T19:35+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سوليفان للصحفيين بعد تقارير أشارت إلى انتظار أوروبا للموافقة الرسمية الأمريكية، حيث أكد سوليفان أن الرئيس الأمريكي وافق على هذا.وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم والتسهيلات اللازمة للأوكرانيين لبدء التدريب على طائرات إف-16، وذلك بعد إعداد الأوروبيين لقدرات التدريب، وأن بلاده لن تقف عائقا في ضمان بدء تدريب مقاتلات إف-16، وستفي بأي جدول زمني يحددونه القادة الأوروبيون.وفي وقت سابق، أعلنت التشيك أنها ستزود أوكرانيا بطائرات هليكوبتر هجومية إضافية وذخيرة من العيار الثقيل، وستساعد في تدريب طيارين على مقاتلات من طراز "إف - 16".جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في براغ.وقال فيالا: "أكدت أن جمهورية التشيك ستتبرع بطائرات هليكوبتر هجومية لأوكرانيا في الأشهر المقبلة و100 ألف قطعة أخرى من الذخيرة ذات العيار الثقيل".وبحسب فيالا: "حتى الآن، زودت التشيك أوكرانيا بـ 676 قطعة من الأسلحة الثقيلة، وأكثر من أربعة ملايين قطعة من الذخائر المتوسطة والثقيلة".وأضاف أن التشيك ستساعد أوكرانيا في تدريب الأفراد على تشغيل طائرات مقاتلة من طراز "إف- 16"، وتزويدها بأجهزة محاكاة على الطيران، معربًا أيضا عن تأييده مسعى أوكرانيا للانضمام لحلف شمال الأطلسي "ناتو".
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الأخبار

سوليفان: الدول الأوروبية ستحصل على الموافقة الأمريكية لتدريب الطيارين الأوكرانيين المقاتلين

19:35 GMT 16.07.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأحد، أن الدول الأوروبية ستحصل على موافقة الولايات المتحدة لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين المقاتلين على استخدام طائرات "إف-16" المقاتلة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سوليفان للصحفيين بعد تقارير أشارت إلى انتظار أوروبا للموافقة الرسمية الأمريكية، حيث أكد سوليفان أن الرئيس الأمريكي وافق على هذا.
وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم والتسهيلات اللازمة للأوكرانيين لبدء التدريب على طائرات إف-16، وذلك بعد إعداد الأوروبيين لقدرات التدريب، وأن بلاده لن تقف عائقا في ضمان بدء تدريب مقاتلات إف-16، وستفي بأي جدول زمني يحددونه القادة الأوروبيون.
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وفي وقت سابق، أعلنت التشيك أنها ستزود أوكرانيا بطائرات هليكوبتر هجومية إضافية وذخيرة من العيار الثقيل، وستساعد في تدريب طيارين على مقاتلات من طراز "إف - 16".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في براغ.
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وقال فيالا: "أكدت أن جمهورية التشيك ستتبرع بطائرات هليكوبتر هجومية لأوكرانيا في الأشهر المقبلة و100 ألف قطعة أخرى من الذخيرة ذات العيار الثقيل".
وبحسب فيالا: "حتى الآن، زودت التشيك أوكرانيا بـ 676 قطعة من الأسلحة الثقيلة، وأكثر من أربعة ملايين قطعة من الذخائر المتوسطة والثقيلة".
وأضاف أن التشيك ستساعد أوكرانيا في تدريب الأفراد على تشغيل طائرات مقاتلة من طراز "إف- 16"، وتزويدها بأجهزة محاكاة على الطيران، معربًا أيضا عن تأييده مسعى أوكرانيا للانضمام لحلف شمال الأطلسي "ناتو".
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