https://sputnikarabic.ae/20230718/الأسرار-العصبية-للخوف-وذباب-الفاكهة-المحروم-يعلمنا-الجديد-عن-الإدمان-1079183988.html
الأسرار العصبية للخوف... وذباب الفاكهة "المحروم" يعلمنا الجديد عن الإدمان
الأسرار العصبية للخوف... وذباب الفاكهة "المحروم" يعلمنا الجديد عن الإدمان
خرق علمي جديد في عالم إلكترونات المواد ثنائية الأبعاد، الباحثون يحلون معضلة طويلة الأمد من خلال مراقبة بنية الدوران في الغرافين "ذي الزاوية السحرية". 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T12:59+0000
2023-07-18T12:59+0000
2023-07-18T12:59+0000
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الأسرار العصبية للخوف وذباب الفاكهة المحروم جنسيا الذي يعلمنا الجديد عن الإدمان
الأسرار العصبية للخوف وذباب الفاكهة المحروم جنسيا الذي يعلمنا الجديد عن الإدمان
في تتبع القوة الغامضة في الفضاء، يلقي العلماء ضوءا جديدا على الطاقة المظلمة... تغير المناخ يدفع أنواعا لا حصر لها فوق نقاط التحول المفاجئة.نص الحلقة:حدد فريق من العلماء مجموعة من الخلايا العصبية في أدمغة ذبابة الفاكهة المسؤولة عن النفور البصري من التهديدات المتوقعة. تقدم النتائج رؤى محتملة حول كيفية تفاعل البشر مع الخوف، ويهدف الفريق إلى مزيد من استكشاف دوائر الدماغ هذه، والتي قد تساعد في علاج اضطرابات القلق والرهاب في المستقبل.اكتشف فريق من العلماء حلًا لعائق طويل الأمد في عالم الإلكترونيات ثنائية الأبعاد، من خلال دراسة بنية الدوران في الغرافين "ذي الزاوية السحرية".اكتشف العلماء أن حمض البوريك يحفز تكوين الـ"ببتيدات" المطولة في ظل ظروف محايدة وحمضية، مما يعارض النظريات السابقة بأن الظروف القلوية كانت مثالية.كما أن الكشف عن الغموض الذي يكتنف ظهور البوليمرات العضوية المحفزة لأول مرة على الأرض البريبايوتيكية سيفتح مفاهيم أساسية في أصل الحياة.باستخدام التلسكوبات الفضائية ومجموعات البيانات المتقدمة، خلص الباحثون إلى أن الطاقة المظلمة، التي تمثل نحو 76% من كثافة طاقة الكون، تنتشر بالتساوي في جميع أنحاء الفضاء وتبقى ثابتة بمرور الوقت.الإعداد والتقديم: أحمد أحمد
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مرايا العلوم, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية, аудио
مرايا العلوم, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية, аудио
الأسرار العصبية للخوف... وذباب الفاكهة "المحروم" يعلمنا الجديد عن الإدمان
تابعنا عبر
خرق علمي جديد في عالم إلكترونات المواد ثنائية الأبعاد، الباحثون يحلون معضلة طويلة الأمد من خلال مراقبة بنية الدوران في الغرافين "ذي الزاوية السحرية".
في تتبع القوة الغامضة في الفضاء، يلقي العلماء ضوءا جديدا على الطاقة المظلمة... تغير المناخ يدفع أنواعا لا حصر لها فوق نقاط التحول المفاجئة.
حدد فريق من العلماء مجموعة من الخلايا العصبية في أدمغة ذبابة الفاكهة
المسؤولة عن النفور البصري من التهديدات المتوقعة. تقدم النتائج رؤى محتملة حول كيفية تفاعل البشر مع الخوف، ويهدف الفريق إلى مزيد من استكشاف دوائر الدماغ هذه، والتي قد تساعد في علاج اضطرابات القلق والرهاب في المستقبل.
أثناء دراسة ذباب الفاكهة، اكتشف الباحثون أن الذباب المحروم جنسيا سوف يستهلك الكحول أكثر من الذباب الذكوري المتشبع جنسيا، وأن سلوك الذباب يتغير مع تغير مستويات الـ"ببتيد العصبي" في الدماغ. وقد يساعد العمل الجديد في تسليط الضوء على آليات الدماغ التي تجعل التفاعل الاجتماعي مفيدا للحيوانات وتلك التي تكمن وراء الإدمان البشري.
اكتشف فريق من العلماء حلًا لعائق طويل الأمد في عالم الإلكترونيات
ثنائية الأبعاد، من خلال دراسة بنية الدوران في الغرافين "ذي الزاوية السحرية".
ويمكن أن يؤدي تحقيق ذلك بنجاح إلى تحفيز تقدم كبير في عالم سريع التطور للإلكترونيات ثنائية الأبعاد، وهو مجال تقوم فيه الأجهزة الإلكترونية فائقة السرعة والصغيرة والمرنة بإجراء عمليات حسابية تعتمد على ميكانيكا الكم.
اكتشف العلماء أن حمض البوريك يحفز تكوين الـ"ببتيدات" المطولة في ظل ظروف محايدة وحمضية، مما يعارض النظريات السابقة بأن الظروف القلوية كانت مثالية.
يدعم اكتشاف المعادن الوفيرة المحتوية على الـ"بورون" في صخور الأرض القديمة أيضا إمكانات البيئات المحايدة الغنية بالـ"بورون" لتخليق البروتين على الأرض.
كما أن الكشف عن الغموض الذي يكتنف ظهور البوليمرات العضوية المحفزة لأول مرة على الأرض البريبايوتيكية سيفتح مفاهيم أساسية في أصل الحياة.
باستخدام التلسكوبات الفضائية
ومجموعات البيانات المتقدمة، خلص الباحثون إلى أن الطاقة المظلمة، التي تمثل نحو 76% من كثافة طاقة الكون، تنتشر بالتساوي في جميع أنحاء الفضاء وتبقى ثابتة بمرور الوقت.
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد