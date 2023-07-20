https://sputnikarabic.ae/20230720/الرئيس-الفنزويلي-يرحب-بافتتاح-تمثال-لسيمون-بوليفار-في-موسكو-1079242197.html

الرئيس الفنزويلي يرحب بافتتاح تمثال لسيمون بوليفار في موسكو

الرئيس الفنزويلي يرحب بافتتاح تمثال لسيمون بوليفار في موسكو

رحب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالافتتاح الرسمي لتمثال الجنرال سيمون بوليفار في موسكو، مؤكدا أن هذا الحدث يثير الفخر والاعتزاز في قلوب الفنزويليين. 20.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-20T10:13+0000

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نيكولاس مادورو

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موسكو- سبوتنيك. وأعرب مادورو عن سعادته برؤية تمثال بوليفار في روسيا، حيث قال في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "المحرر سيمون بوليفار يتجول في موسكو للاحتفال بالذكرى الـ240 لميلاده". يذكر أن الجنرال سيمون بوليفار وُلد في عام 1783 في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وقاد معركته من أجل تحرير أمريكا الجنوبية من الاستعمار الإسباني في القرن التاسع عشر.وتم افتتاح تمثاله في موسكو يوم الأربعاء الماضي، وهو من صنع النحات الفنزويلي خيسوس مانويل سيوسكون كينتيرو. وأعرب مادورو عن فخره لوجود تمثال بوليفار في موسكو، وأنه يعتبر ذلك إشارة على الصداقة المتينة التي تربط بين فنزويلا وروسيا.يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، سلّم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، للرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، خلال لقائه به دعوة من الرئيس فلاديمير بوتين لزيارة روسيا.وقال لافروف في بداية لقائه بالرئيس الفنزويلي في مقر الرئاسة الرسمي، في قصر ميرافلوريس: "أريد أن أنقل إليكم رسالة من الرئيس بوتين. كما طلب مني أن أنقل شفهيا أحر تمنياته وتحياته إليكم. لديكم دعوة منه لزيارة روسيا في أي وقت مناسب"، فيما وحيا مادورو الوفد الروسي وشدد على أنه يعرف "كم كان العمل مثمرًا في البرازيل والآن في فنزويلا".

https://sputnikarabic.ae/20230531/الخارجية-الروسية-تعلق-على-رغبة-فنزويلا-في-الانضمام-إلى-بريكس-1077602558.html

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