https://sputnikarabic.ae/20230728/متحدث-الرئاسة-المصرية-مصر-والدول-الأفريقية-تدفع-ثمن-الحروب-والصراعات-القائمة-1079502842.html

متحدث الرئاسة المصرية: مصر والدول الأفريقية تدفع ثمن الحروب والصراعات القائمة

متحدث الرئاسة المصرية: مصر والدول الأفريقية تدفع ثمن الحروب والصراعات القائمة

أجرت وكالة "سبوتنيك" لقاء مع السفير أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، على هامش قمة "روسيا – أفريقيا" المقامة حاليا في مدينة بطرسبورغ، تحدث خلاله... 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T11:13+0000

2023-07-28T11:13+0000

2023-07-28T11:17+0000

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تحدث فهمي، في سياق حديثه، عن رؤيته لمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة في ظل الظروف الراهنة، حيث أوضح أن مشاركة السيسي في القمة تأتي استكمالا للجهد الذي بدأته مصر تحت رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019، وبالتعاون مع روسيا الاتحادية حيث أقيمت القمة الأولى بين أفريقيا وروسيا في مدينة سوتشي الروسية تحت الرئاسة الروسية المصرية المشتركة.بالحديث عن هذه القمة وحضور فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمنتدى، كيف ترون هذه المشاركة في ظل الظروف الراهنة؟هذه المشاركة تأتي استكمالا لمسار تاريخي من التعاون بين روسيا والقارة الأفريقية وبين مصر وروسيا على المستوى الثنائي وعلى مستوى التعاون عبر التاريخ الحديث ومنذ عشرات السنين، والآن هناك أوجه كثيرة للتعاون بين الدولتين وبين القارة الأفريقية وروسيا.ما تقييمكم للقمة والدور المصري في إحداث التوازن بين العالم العربي والأفريقي والتعاون مع روسيا؟لا شك أن مصر والدول العربية والأفريقية منفتحة على إقامة علاقات مع القوى والتيارات الفاعلة في السياسة الدولية، فالهدف دائما هو تحقيق التنمية والازدهار للشعوب الذي يتطلب مد جسور التواصل مع الجميع، ومصر والدول الأفريقية تدفع ثمن الحروب والصراعات القائمة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسائل حيوية مثل الأمن الغذائي وأمن الطاقة وبالتأكيد لها مصلحة في حل الأزمات بشكل سلمي.الرئيسان الروسي والمصري تباحثا حول عدة ملفات، وهناك ملف محطة الضبعة والمدينة الروسية الصناعية، ما هي المجالات الأخرى التي تسعى مصر للشراكة فيها مع روسيا؟روسيا شريك لمصر في بناء المفاعل النووي للأغراض السلمية (محطة الضبعة) وتقوم بجهد مقدر في هذا المجال، بالإضافة إلى دور روسيا في المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس، بما لذلك من فوائد في إتاحة تصدير الإنتاج لمختلف أنجاء العالم ما يجعل مصر مركز إقليمي للنقل وللطاقة، كما أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا يزداد بعد مرور 80 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.كما أن مصر لها شراكات مع دول من مختلف أنحاء العالم لأنها دولة تتسم بالتوازن والانفتاح على العلاقات بالعالم، وبالتالي فإن مصر من خلال المشاركة في مبادرة الوساطة الأفريقية في الأزمة الروسية الأوكرانية تسعى إلى الوصول إلى حل سلمي أو الوصول على الأقل إلى حلحلة للعديد من الملفات العالقة وهذا جهد نبذله بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة مثل جنوب أفريقيا وأوغندا والسنغال وزامبيا بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي.وانطلقت، يوم أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستمر يومين، في 27 و28 يوليو/ تموز الجاري، ويعد أبرز عناوين القمة الحالية، تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.

https://sputnikarabic.ae/20230727/القمة-الروسية-الأفريقية-2023-الأهداف-وأبرز-الملفات-1079466577.html

https://sputnikarabic.ae/20230728/وزير-اتصالات-جزر-القمر-لـسبوتنيك-أفريقيا-لديها-فرصة-عظيمة-للاستفادة-من-روسيا-1079500684.html

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