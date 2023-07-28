https://sputnikarabic.ae/20230728/مشاهد-توثق-ابتلاع-الخط-الدفاعي-الروسي-للدبابات-الأوكرانية-فيديو-1079514390.html
مشاهد توثق "ابتلاع" الخط الدفاعي الروسي للدبابات الأوكرانية... فيديو
مشاهد توثق "ابتلاع" الخط الدفاعي الروسي للدبابات الأوكرانية... فيديو
تم تداول مشهد يوثق "ابتلاع" الخط الدفاعي الروسي الأول للدبابات الأوكرانية في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T14:03+0000
2023-07-28T14:03+0000
2023-07-28T14:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو الدبابة الأوكرانية وهي تسقط رأسا على عقب في الخنادق الروسية، وهي جزء من سلسلة هندسية ضخمة صممها الجيش الروسي لتكون بمثابة فخاخ ومصائد للدبابات الأوكرانية.ويشاهد في الخلفية عدد من الجنود التابعين للجيش الأوكراني، الذين تراجعوا وانسحبوا بعد رؤيتهم الدبابة الأوكرانية وهي تسقط في الفخ الروسي.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: مشاهد لتدمير أرتال من الدبابات الأوكرانية بنيران روسية على محور زابوروجيه... فيديوشاهد أيضا: الجيش الروسي يستولي على دبابة فرنسية بحالة جيدة... صور
https://sputnikarabic.ae/20230728/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-الخطة-ب-الخيار-الأخير-لزيلينسكي-1079514754.html
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روسيا, رصد عسكري
مشاهد توثق "ابتلاع" الخط الدفاعي الروسي للدبابات الأوكرانية... فيديو
14:03 GMT 28.07.2023 (تم التحديث: 14:24 GMT 28.07.2023) تابعنا عبر
تم تداول مشهد يوثق "ابتلاع" الخط الدفاعي الروسي الأول للدبابات الأوكرانية في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ويظهر في الفيديو الدبابة الأوكرانية وهي تسقط رأسا على عقب في الخنادق الروسية، وهي جزء من سلسلة هندسية ضخمة صممها الجيش الروسي لتكون بمثابة فخاخ ومصائد للدبابات الأوكرانية.
ونجت الدبابة الأوكرانية بمحض الصدفة من الألغام، لكنها هوت بخندق مضاد للدبابات صممه المهندسون العسكريون الروس.
وتظهر المشاهد تواجد صف من "أسنان التنين"، وهي عبارة عن حاجز من الأهرامات الخرسانية التي وضعها الجيش الروسي على عدة صفوف، والتي تظهر في الفيديو كخط أبيض.
ويشاهد في الخلفية عدد من الجنود التابعين للجيش الأوكراني، الذين تراجعوا وانسحبوا بعد رؤيتهم الدبابة الأوكرانية وهي تسقط في الفخ الروسي.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.