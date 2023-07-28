https://sputnikarabic.ae/20230728/وفد-أمني-إيطالي-يصل-إلى-ليبيا-لبحث-ملف-الهجرة-1079492998.html

وفد أمني إيطالي يصل إلى ليبيا لبحث ملف الهجرة

وفد أمني إيطالي يصل إلى ليبيا لبحث ملف الهجرة

وصل إلى مطار معيتيقة الدولي في ليبيا، أمس الخميس، وفد رفيع المستوى من وزارة الداخلية الإيطالية للمشاركة في اجتماع فريق العمل الليبي الإيطالي المشترك المعني... 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T06:23+0000

2023-07-28T06:23+0000

2023-07-28T06:23+0000

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وأفادت صحيفة "الوسط"، اليوم الجمعة، بأن فريق العمل الليبي الإيطالي المشترك المعني بشؤون الأمن، قد عقد اجتماعه الثاني في العاصمة الليبية، طرابلس، برئاسة مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي اللواء نور الدين أبوجريدة عن الجانب الليبي، في حين حضر مدير الإدارة المركزية للهجرة وشرطة الحدود عن الجانب الإيطالي.وذكرت الصحيفة أن الاجتماع قد ناقش ملفات عدة، على رأسها تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتبادل المعلومات، وبحث ضرورة وضع آليات التنسيق والتواصل وبرمجة دورات التدريب بين البلدين، مع وجوب تزويد الجانب الليبي بالإمكانيات التي تساهم في الرفع من مستوى الأداء لمكافحة الجريمة.واعتمد المجتمعون في اللقاء الثنائي محضر الاجتماع الأول للفريق المشترك الموقع في روما في 21 فبراير/شباط الماضي.ويشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، قد شاركا في مؤتمر دولي عقد في روما قبل أيام، بهدف مواجهة الهجرة غير الشرعية من شمال أفريقيا، وتحديدا من ليبيا وتونس، في مسعى جديد لمواجهة الأزمة من خلال نقل ضوابط إدارة الهجرة إلى بلدان ثالثة، وهي بلدان جنوب البحر المتوسط.ودعا عبد الحميد الدبيبة، الأحد الماضي خلال المؤتمر، إلى إقامة شراكة متوازنة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، بشأن الهجرة غير الشرعية، مطالبا قبيل انعقاد أعمال المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية، بـ"حق ليبيا في الدعم الدولي في هذا الملف أمنيا وسياسيا وماديا"، مؤكدا أن "رؤية ليبيا لا تتضمن أي اقتراحات حول توطين المهاجرين غير النظاميين في مناطق العبور".وثمن "الجدية العالية التي تبديها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني للتعاون في ملف الهجرة غير الشرعية"، داعيا إلى إقامة شراكة متوازنة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي.وانطلقت أعمال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما، الأحد الماضي، بمشاركة قادة 20 دولة متوسطية وعربية وأوروبية وأفريقية، و16 رئيس دولة وحكومة، وعشر منظمات دولية.وأعلنت وزارة الداخلية الليبية، الأسبوع الماضي، منع مهاجرين غير نظاميين من دخول البلاد، بعد أن أبعدتهم السلطات التونسية باتجاه الحدود المشتركة.وقالت الوزارة في بيان لها، "قامت دوريات حرس الحدود بمنع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تونس من دخول البلاد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات حتى لا تحدث أي خروقات أمنية".وأضافت الداخلية الليبية أن دوريات حرس الحدود الليبية أنشأت ما قالت إنها "تمركزات أمنية بالقرب من النقاط الحدودية على طول الشريط الحدودي من رأس اجدير إلى وازن".

https://sputnikarabic.ae/20230708/وزيرا-داخلية-تونس-وليبيا-يجب-تبني-سياسة-مشتركة-لمواجهة-الهجرة-غير-الشرعية-1078867622.html

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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الضربات الجوية العسكرية فى ليبيا, إيطاليا