https://sputnikarabic.ae/20230802/صحيفة-زيارة-ابن-زايد-للأردن-قد-تعيد-صياغة-العلاقات-بين-البلدين-1079726697.html

صحيفة: زيارة ابن زايد للأردن قد تعيد صياغة العلاقات بين البلدين

صحيفة: زيارة ابن زايد للأردن قد تعيد صياغة العلاقات بين البلدين

استقبل ملك الأردن عبد الله الثاني، ومعه ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، الذي يجري زيارته الأولى للأردن بعد توليه... 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T15:45+0000

2023-08-02T15:45+0000

2023-08-02T15:45+0000

العالم العربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار الأردن

الأخبار

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد

ملك الأردن عبدالله الثاني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073832072_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7f26d23d17e5b74541c12be6f5e453ad.jpg

وقالت صحيفة "رأي اليوم" إن العلاقات الأردنية الإماراتية في أفضل حالاتها منذ عدة سنوات، وفقًا للعديد من المحللين، حيث أعد الأردن استقبالًا حافلًا للرئيس الإماراتي يتضمن عقد لقاءات على مستوى القمة.ولم يتم الإعلان مسبقًا عن هذه الزيارة، ولكنها وصفت بأنها مهمة جدا وقد تؤدي إلى إعادة صياغة العلاقات الثنائية بين البلدين فيما يتعلق بالعديد من الملفات، بما في ذلك الملف الفلسطيني الداخلي، حيث يُعتقد على نطاق واسع أن عمان وأبو ظبي يتناقشان دوما بالتفاصيل في هذا الصدد.وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أجرى وفد عسكري إماراتي زيارة رسمية إلى الأردن لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين الجيشين الإماراتي والأردني.ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، استقبل الوفد الإماراتي في مقر القيادة العامة.ولفتت الوكالة إلى أن اللواء الركن مبارك النيادي، ترأس الوفد الإماراتي، الذي أجرى مباحثات مع الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الطرفين، وأوضحت الوكالة أنه جرى مناقشة كل السبل الممكنة لتعزيز التعاون العسكري بين الدولتين.يذكر أن الجيش الإماراتي يحتل المرتبة رقم 56 بين أضخم 145 جيشا حول العالم، بينما يصنف الجيش الأردني في المرتبة رقم 81 عالميا.

https://sputnikarabic.ae/20230517/وكالة-الإمارات-تتسلم-من-السلطات-الأردنية-الإرهابي-خلف-عبد-الرحمن-حميد-الرميثي-1077129617.html

https://sputnikarabic.ae/20230226/الأردن-والإمارات-ومصر-والبحرين-يوقع-12-اتفاقية-بقيمة-2-مليار-دولار-1074021203.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الأردن, الأخبار, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, ملك الأردن عبدالله الثاني