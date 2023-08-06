https://sputnikarabic.ae/20230806/واصفا-رحلتها-بـالعمل-الكبير-خامنئي-يستقبل-أعضاء-وأسر-المجموعة-البحرية-الإيرانية-86-1079826767.html

واصفا رحلتها بـ"العمل الكبير".. خامنئي يستقبل أعضاء وأسر المجموعة البحرية الإيرانية 86

واصفا رحلتها بـ"العمل الكبير".. خامنئي يستقبل أعضاء وأسر المجموعة البحرية الإيرانية 86

استقبل المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، اليوم الأحد، قائد وأعضاء وأسر المجموعة البحرية الإيرانية 86. 06.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-06T08:43+0000

2023-08-06T08:43+0000

2023-08-06T08:43+0000

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وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، بأن خامنئي استقبل قائد وکوادر وعائلات المجموعة "86" البحرية التابعة للجيش الإيراني وذلك في حسینیة الإمام الخمینی بالعاصمة طهران.وصف خامنئي مهمة المجموعة البحرية الإيرانية حول قطعها مسافة تقدر بـ 65 ألف كم خلال 8 أشهر، بأنه "عمل کبیر وشرف عظیم".وكانت المجموعة البحرية 86 قد عادت إلى المياه الإقليمية الإيرانية، بعد مهمة توصف بـ "التاريخية" بالنسبة للأسطول الإيراني.وكان قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، قد صرح في السابع من شهر يونيو/حزيران الماضي، إن "الأعداء مذهولين من الإنجاز الذي حققته الدورية 86 برحلتها الناجحة حول العالم".وجاءت تصريحات القائد العسكري الإيراني خلال اتصال هاتفي مع مراسم تكريم ملاحي الدورية البحرية 86 من محافظة كلستان شمال شرقي البلاد، والذي شدد خلال الاتصال على أن "الإيرانيين أثبتوا عبر التاريخ أنهم يحققون المستحيل".وقال الأدميرال شهرام إيراني:وأشار قائد البحرية الإيرانية إلى أن "بلاده قد أثبتت بتلك المهمة البحرية أن لديها الكثير لتقوله في مجالات متعددة، مثل المعدات والجاهزية والإسناد والعلوم الصحية والطبية والعسكرية والتقنية والتكنولوجية وحتى الثقافية والدينية".يشار إلى أن المجموعة البحرية الإيرانية 86 قد دخلت المياه الإقليمية الإيرانية قبالة ميناء جاسك، في السابع عشر من شهر أيار/ مايو الماضي، عائدة من مهمة بحرية طويلة ونوعية حول العالم، استغرقت 8 أشهر كاملة، وبمسافة 65 ألف كيلومتر.وضمّت المجموعة الـ 86 للبحرية الإيرانية، المدمرة "دنا"، وهي إيرانية الصنع بامتياز، وكذلك حاملة المروحيات "مكران" الإيرانية الصنع أيضًا.وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، أن البحرية الإيرانية تخطط لإرسال مجموعة لها إلى منطقة القطب الجنوبي لأول مرة في المستقبل القريب.

https://sputnikarabic.ae/20230615/قائد-البحرية-الإيرانية-المجموعة-البحرية-86-وجهت-صفعة-قوية-لأعدائنا-تخلدت-في-التاريخ-1078148464.html

https://sputnikarabic.ae/20230521/الجيش-الإيراني-جولة-الأسطول-86-في-أعالي-البحار-خطوة-تاريخية-1077282006.html

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