عربي
https://sputnikarabic.ae/20230806/واصفا-رحلتها-بـالعمل-الكبير-خامنئي-يستقبل-أعضاء-وأسر-المجموعة-البحرية-الإيرانية-86-1079826767.html
واصفا رحلتها بـ"العمل الكبير".. خامنئي يستقبل أعضاء وأسر المجموعة البحرية الإيرانية 86
واصفا رحلتها بـ"العمل الكبير".. خامنئي يستقبل أعضاء وأسر المجموعة البحرية الإيرانية 86
استقبل المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، اليوم الأحد، قائد وأعضاء وأسر المجموعة البحرية الإيرانية 86. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T08:43+0000
2023-08-06T08:43+0000
الأخبار
إيران
أخبار إيران
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/13/1063872436_0:0:2113:1188_1920x0_80_0_0_5d660d89b1a4aa4d285a2c18acb2b5f2.jpg
وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، بأن خامنئي استقبل قائد وکوادر وعائلات المجموعة "86" البحرية التابعة للجيش الإيراني وذلك في حسینیة الإمام الخمینی بالعاصمة طهران.وصف خامنئي مهمة المجموعة البحرية الإيرانية حول قطعها مسافة تقدر بـ 65 ألف كم خلال 8 أشهر، بأنه "عمل کبیر وشرف عظیم".وكانت المجموعة البحرية 86 قد عادت إلى المياه الإقليمية الإيرانية، بعد مهمة توصف بـ "التاريخية" بالنسبة للأسطول الإيراني.وكان قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، قد صرح في السابع من شهر يونيو/حزيران الماضي، إن "الأعداء مذهولين من الإنجاز الذي حققته الدورية 86 برحلتها الناجحة حول العالم".وجاءت تصريحات القائد العسكري الإيراني خلال اتصال هاتفي مع مراسم تكريم ملاحي الدورية البحرية 86 من محافظة كلستان شمال شرقي البلاد، والذي شدد خلال الاتصال على أن "الإيرانيين أثبتوا عبر التاريخ أنهم يحققون المستحيل".وقال الأدميرال شهرام إيراني:وأشار قائد البحرية الإيرانية إلى أن "بلاده قد أثبتت بتلك المهمة البحرية أن لديها الكثير لتقوله في مجالات متعددة، مثل المعدات والجاهزية والإسناد والعلوم الصحية والطبية والعسكرية والتقنية والتكنولوجية وحتى الثقافية والدينية".يشار إلى أن المجموعة البحرية الإيرانية 86 قد دخلت المياه الإقليمية الإيرانية قبالة ميناء جاسك، في السابع عشر من شهر أيار/ مايو الماضي، عائدة من مهمة بحرية طويلة ونوعية حول العالم، استغرقت 8 أشهر كاملة، وبمسافة 65 ألف كيلومتر.وضمّت المجموعة الـ 86 للبحرية الإيرانية، المدمرة "دنا"، وهي إيرانية الصنع بامتياز، وكذلك حاملة المروحيات "مكران" الإيرانية الصنع أيضًا.وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، أن البحرية الإيرانية تخطط لإرسال مجموعة لها إلى منطقة القطب الجنوبي لأول مرة في المستقبل القريب.
https://sputnikarabic.ae/20230615/قائد-البحرية-الإيرانية-المجموعة-البحرية-86-وجهت-صفعة-قوية-لأعدائنا-تخلدت-في-التاريخ-1078148464.html
https://sputnikarabic.ae/20230521/الجيش-الإيراني-جولة-الأسطول-86-في-أعالي-البحار-خطوة-تاريخية-1077282006.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/13/1063872436_79:0:1956:1408_1920x0_80_0_0_b4a89f79732eefe13b3200669156be59.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, إيران, أخبار إيران, العالم
الأخبار, إيران, أخبار إيران, العالم

واصفا رحلتها بـ"العمل الكبير".. خامنئي يستقبل أعضاء وأسر المجموعة البحرية الإيرانية 86

08:43 GMT 06.08.2023
© AFP 2023 / -المرشد الأعلى في إيران على خامنئي
المرشد الأعلى في إيران على خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
© AFP 2023 / -
تابعنا عبرTelegramNabd
استقبل المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، اليوم الأحد، قائد وأعضاء وأسر المجموعة البحرية الإيرانية 86.
وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، بأن خامنئي استقبل قائد وکوادر وعائلات المجموعة "86" البحرية التابعة للجيش الإيراني وذلك في حسینیة الإمام الخمینی بالعاصمة طهران.
مناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
قائد البحرية الإيرانية: المجموعة البحرية 86 وجهت صفعة قوية لأعدائنا تخلدت في التاريخ
15 يونيو, 14:37 GMT
وصف خامنئي مهمة المجموعة البحرية الإيرانية حول قطعها مسافة تقدر بـ 65 ألف كم خلال 8 أشهر، بأنه "عمل کبیر وشرف عظیم".
وكانت المجموعة البحرية 86 قد عادت إلى المياه الإقليمية الإيرانية، بعد مهمة توصف بـ "التاريخية" بالنسبة للأسطول الإيراني.
وكان قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، قد صرح في السابع من شهر يونيو/حزيران الماضي، إن "الأعداء مذهولين من الإنجاز الذي حققته الدورية 86 برحلتها الناجحة حول العالم".
وجاءت تصريحات القائد العسكري الإيراني خلال اتصال هاتفي مع مراسم تكريم ملاحي الدورية البحرية 86 من محافظة كلستان شمال شرقي البلاد، والذي شدد خلال الاتصال على أن "الإيرانيين أثبتوا عبر التاريخ أنهم يحققون المستحيل".
البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفنا أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
الجيش الإيراني: جولة الأسطول 86 في أعالي البحار خطوة تاريخية
21 مايو, 14:25 GMT
وقال الأدميرال شهرام إيراني:

"من واجبنا أن نظهر بأدائنا المقتدر قوة وعظمة واقتدار الثورة الإسلامية، وفي هذا المسار أنجزنا الرحلة حول العالم حاملين رسالة السلام والصداقة ونقلنا هذه الرسالة إلى العالم".

وأشار قائد البحرية الإيرانية إلى أن "بلاده قد أثبتت بتلك المهمة البحرية أن لديها الكثير لتقوله في مجالات متعددة، مثل المعدات والجاهزية والإسناد والعلوم الصحية والطبية والعسكرية والتقنية والتكنولوجية وحتى الثقافية والدينية".
يشار إلى أن المجموعة البحرية الإيرانية 86 قد دخلت المياه الإقليمية الإيرانية قبالة ميناء جاسك، في السابع عشر من شهر أيار/ مايو الماضي، عائدة من مهمة بحرية طويلة ونوعية حول العالم، استغرقت 8 أشهر كاملة، وبمسافة 65 ألف كيلومتر.
وضمّت المجموعة الـ 86 للبحرية الإيرانية، المدمرة "دنا"، وهي إيرانية الصنع بامتياز، وكذلك حاملة المروحيات "مكران" الإيرانية الصنع أيضًا.
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، أن البحرية الإيرانية تخطط لإرسال مجموعة لها إلى منطقة القطب الجنوبي لأول مرة في المستقبل القريب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ на БМД-2 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:38 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала