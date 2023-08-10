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https://sputnikarabic.ae/20230810/بـ-مسيرات-وقوارب-هجومية-قدرات-خارقة-للسفينة-الروسية-المشروع-22160-1079928326.html
بـ "مسيرات" وقوارب هجومية… قدرات خارقة للسفينة الروسية "المشروع 22160"
بـ "مسيرات" وقوارب هجومية… قدرات خارقة للسفينة الروسية "المشروع 22160"
تمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول حربي في العالم بعد الصين، يضم 598 وحدة بحرية متنوعة بينها سفينة الدورية من فئة "المشروع 22160 إي" المتقدمة. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T06:35+0000
2023-08-10T06:35+0000
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وتصنف "المشروع 22160 إي" ضمن سفن الدورية المتقدمة ذات المهام المتعددة، حسبما يشير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أنها مخصصة لحماية المناطق البحرية البعيدة.ما هي المواصفات الفنية لـ "المشروع 22160 إي"؟ما هو تسليح سفينة "المشروع 22160 إي"؟كما تمتلك السفينة رادارا إيجابيا ثلاثي الأبعاد بمدى كشف للأهداف الجوية يصل لـ 150 كلم، مع نظام تحكم في إطلاق النار.كما يمكن تزويد السفينة بتسليح إضافي يشمل أنظمة صواريخ "غلوب - إن" بمدى 300 كلم، وأنظمة صاروخية ومدفعية مضادة للطائرات.ولفت الموقع إلى أن السفينة الروسية "المشروع 22160 إي" تمثل اختيارا مناسبا للأساطيل الحربية التي تحتاج إلى تأمين مساحات بحرية شاسعة في البحار والمحيطات، مشيرا إلى أنها تمثل منصة للإنذار المبكر وتجمع بين السرعة والتقنيات العالية التي تمكنها من رصد الأهداف والتعامل معها بقوة نيرانية مناسبة لطبيعة مهامها.كما أن امتلاك السفينة لمروحية وطائرتين مسيرتين وقوارب سريعة، يمنحها القدرة على تأمين مساحات بحرية أكبر مقارنة باستخدام وسائل عسكرية مختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20230803/المشروع---11356-فرقاطة-روسية-متعددة-المهام-بقدرات-خارقة-1079740589.html
https://sputnikarabic.ae/20230803/شتيل--1-نظام-دفاع-جوي-روسي-لحماية-السفن-الحربية-في-عرض-البحر-1079748309.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

بـ "مسيرات" وقوارب هجومية… قدرات خارقة للسفينة الروسية "المشروع 22160"

06:35 GMT 10.08.2023
© Sputnik . ALIXIE DROJENEN / الانتقال إلى بنك الصور"المشروع 22160"... سفينة دورية روسية متعددة المهام - الأسطول الروسي
المشروع 22160... سفينة دورية روسية متعددة المهام - الأسطول الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Sputnik . ALIXIE DROJENEN
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تمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول حربي في العالم بعد الصين، يضم 598 وحدة بحرية متنوعة بينها سفينة الدورية من فئة "المشروع 22160 إي" المتقدمة.
وتصنف "المشروع 22160 إي" ضمن سفن الدورية المتقدمة ذات المهام المتعددة، حسبما يشير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أنها مخصصة لحماية المناطق البحرية البعيدة.
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"المشروع - 11356"... فرقاطة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة
3 أغسطس, 07:20 GMT

ما هي المواصفات الفنية لـ "المشروع 22160 إي"؟

الإزاحة (وزن السفينة): 1800 طن.
الطول: 94.1 متر.
العارضة (عرض السفينة في منتصفها): 14 مترا.
الغاطس (الجزء المغمور من السفينة): 3.4 متر.
السرعة: 30 عقدة (55.5 كلم / ساعة).
المدى: 600 ميل (566 كلم).
المدة المتصلة للبقاء في البحر: 60 يوما.

ما هو تسليح سفينة "المشروع 22160 إي"؟

مدفع رشاش عيار 76.2 ملم بمدى 15.7 كلم.
منصة لمروحية وزنها 12 طنا وطائرتان مسيرتان.
قوارب هجومية سريعة يمكنها الانطلاق والعودة للسفينة.
© Sputnik . VETALEE TEMKEV / الانتقال إلى بنك الصور"المشروع 22160"... سفينة دورية روسية متعددة المهام
المشروع 22160... سفينة دورية روسية متعددة المهام - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
"المشروع 22160"... سفينة دورية روسية متعددة المهام
© Sputnik . VETALEE TEMKEV
/
الانتقال إلى بنك الصور
كما تمتلك السفينة رادارا إيجابيا ثلاثي الأبعاد بمدى كشف للأهداف الجوية يصل لـ 150 كلم، مع نظام تحكم في إطلاق النار.
كما يمكن تزويد السفينة بتسليح إضافي يشمل أنظمة صواريخ "غلوب - إن" بمدى 300 كلم، وأنظمة صاروخية ومدفعية مضادة للطائرات.
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3 أغسطس, 09:40 GMT
ولفت الموقع إلى أن السفينة الروسية "المشروع 22160 إي" تمثل اختيارا مناسبا للأساطيل الحربية التي تحتاج إلى تأمين مساحات بحرية شاسعة في البحار والمحيطات، مشيرا إلى أنها تمثل منصة للإنذار المبكر وتجمع بين السرعة والتقنيات العالية التي تمكنها من رصد الأهداف والتعامل معها بقوة نيرانية مناسبة لطبيعة مهامها.
كما أن امتلاك السفينة لمروحية وطائرتين مسيرتين وقوارب سريعة، يمنحها القدرة على تأمين مساحات بحرية أكبر مقارنة باستخدام وسائل عسكرية مختلفة.
© Sputnikمعلومات عن سفينة الدورية الروسية "ميراج"
معلومات عن سفينة الدورية الروسية ميراج - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
معلومات عن سفينة الدورية الروسية "ميراج"
© Sputnik
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