https://sputnikarabic.ae/20230811/بولندا-تعترف-بعجز-أوكرانيا-عن-شن-هجوم-مضاد-وضغوط-لإتمام-التطبيع-بين-السعودية-وإسرائيل-1079993181.html

بولندا تعترف بعجز أوكرانيا عن شن هجوم مضاد.. وضغوط لإتمام التطبيع بين السعودية وإسرائيل

بولندا تعترف بعجز أوكرانيا عن شن هجوم مضاد.. وضغوط لإتمام التطبيع بين السعودية وإسرائيل

صرح الرئيس البولندي، أندريه دودا، بأن أوكرانيا غير قادرة على اختراق خط الدفاع الروسي وعاجزة عن شن هجومها المضاد. 11.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-11T18:25+0000

2023-08-11T18:25+0000

2023-08-11T18:25+0000

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رئيس الوزراء البولندي: أوكرانيا عاجزة عن شن هجوم مضاد.. ضغوط من أجل تحقيق اتفاق تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل رئيس الوزراء البولندي: أوكرانيا عاجزة عن شن هجوم مضاد.. ضغوط من أجل تحقيق اتفاق تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل

وأشار في حديثة مع صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن "أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة لتغيير ميزان القوى على خط المواجهة".وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب الدفاعات الروسية المحصنة والتي من الصعب اختراقها. علاوة على ذلك، يعاني الجيش الأوكراني بالفعل من خسائر فادحة، ما أجبره على التراجع". وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.قال المحلل السياسي د.عماد الحمروني "إن تصريحات رئيس الوزراء البولندي تأتي في جملة التصريحات الأمريكية لأن العامل الأساسي في أوكرانيا هو العامل الأمريكي والتصريحات الأمريكية التي سبقت التصريحات البولندية والتي تذهب في هذا المسار بأنها ترى أن الهجوم المعاكس لم يكن جاداً ولم يكن مؤثراً وتنقصه الكثير من الجدية في حين أن الجانب الأوكراني يقول إنه لا يملك المعدات الكافية لنجاح هذه المهمات .أنباء عن عودة الضغوط من أجل تحقيق اتفاق لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيلقالت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية، إن الحديث عاد بقوة حول تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية .وأشارت قناة كان الإسرائيلية الرسمية الى أن المعضلة الرئيسية في التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية هي المطلب السعودي ببناء محطة نووية، مشيرة إلى أن "كبار المسؤولين في إسرائيل منقسمون حول هذه القضية"، وأن تل أبيب تتخوف من أن "تؤدي هذه الخطوة إلى سباق تسلح نووي إقليمي في الدول العربية".ولم تخرج أي تصريحات رسمية من جانب المملكة يتعلق بهذه التصريحات، الا أن الرياض أعلنت أكثر من مرة عن وضع شروط تتعلق بتنفيذ مبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. واستبعد مراقبان سعوديان إمكانية تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب في الوقت الراهن، على الرغم من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية من أجل تحقيق هذا الاتفاق قبل الانتخابات الأمريكية القادمة ، مؤكدين على وجود الكثير من العراقيل لتحقيق شروط المملكة التي وضعتها للموافقة على صفقة من هذا القبيل.وأضاف كاسب أن اتفاقيات التعاون المشترك مع الولايات المتحدة بما في ذلك السعي نحو تنفيذ المفاعل النووي السلمي كلها محاولات من جانب واشنطن لإبعاد السعودية عن التعاون في هذه المجالات مع الجانب الصيني، فضلا عن رغبة بايدن في تقوية حظوظه الانتخابية .وقال سعد الحامد الكاتب والمحلل السياسي السعودي إن المحطة النووية السعودية المزمع إنشاؤها حق مشروع للمملكة، وهي ماضية في تنفيذ ذلك بشركاء متعددين مثل كوريا وروسيا والصين والولايات المتحدة مشيرا إلى أن الغرض العسكري لهذا المشروع مستبعد جدا.قادة مجموعة إيكواس يغيرون استراتيجيتهم ويعلنون أن الحوار سيكون أساس التعامل مع الأزمة في النيجرأكد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" خلال قمتهم في العاصمة النيجيرية أبوجا على ضرورة احترام الديمقراطية في النيجر وإعادة الرئيس محمد بازوم للسلطة.وأعلنت إيكواس أنها سوف تنتهج الدبلوماسية كسبيل لحل الأزمة وحذرت من تداعيات كبيرة ستطول جميع منطقة غرب إفريقيا في حال أصر الانقلابيون في النيجر على موقفهم، مؤكدة أنها ستلجأ للخيار العسكري كملاذ أخير.من جانبها أعربت فرنسا عن "دعمها الكامل لكل القرارات" التي تبنتها قمة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "إيكواس" بشأن النيجر، ومنها نشر "القوة الاحتياطية" للمنظمة لاستعادة النظام الدستوري .ورغم تراجع فرص التدخل العسكري إلا أن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا قال لدى عودته إلى أبيدجان، إن قادة "إيكواس" أعطوا الضوء الأخضر لبدء العملية العسكرية "في أقرب وقت ممكن" .قال الكاتب الصحفي الموريتاني أحمد سالم سيدي عبد الله إن رفض روسيا لأي تدخل عسكري في النيجر له تأثير كبير على أي تدخل محتمل بسبب تواجد روسيا القوي في مالي وبوركينا فاسو، وربما في النيجر بعد التطورات الأخيرة لافتا إلى أن المجلس العسكري يبحث بعد الضغوط الغربية عن حلفاء جدد، مما يفرض جملة من العوائق أمام التدخل العسكري.وأشار سيدي عبد الله أن فرنسا لن تفرط في مصالحها بسهولة في النيجر، وسترفع سقف مطالبها وربما تدعم تدخلا عسكريا مستقبلا من قبل الإيكواس، مشيرا إلى أن التدخل العسكري يبقى محتملا لكنه احتمال بعيد الآن .روسيا تعود الى الفضاء من جديد بإرسال مهمة إلى القمرأطلقت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، أول محطة قمرية روسية منذ ما يقرب من 50 عاما من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية.وانطلق الصاروخ "سويوز2.1 بي"، الذي يحمل المركبة الفضائية "لونا - 25" من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية، باتجاه الفضاء.ومن المقرر أن تصبح المركبة "لونا - 25" أول محطة في العالم تهبط في منطقة القطب الجنوبي للقمر، حيث من المفترض أن تتم عملية الهبوط، في 21 أغسطس/ آب الجاري.وفي وقت سابق، عرضت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" لقطات للصاروخ "سويوز" الحامل لمركبة "لونا" بعد تجميعه في منصة إطلاق "فوستوتشني" في الشرق الأقصى.وأوضحت "روسكوسموس" أنها تستهدف من هذه المهمة كذلك دراسة الطبقة العليا من التراب السطحي بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وكذلك الغلاف الخارجي للقمر.قال المتخصص في علوم الفضاء د. على الطعاني إنه "تم الإنطلاق الناجح للمركبة الفضائية لونا 25 بعد انقطاع حوالي 50 عاماً على أخر رحلة من المهمات الاستكشافية للقمر وتأتي ضمن فترة ووقت حرج وضيق لإثبات مدى كفاءة التكنولوجيا الروسية الفضائية، والهدف من هذه الرحلة هو استكشاف طبيعة المنطقة خصوصاً أن هذه المركبة الفضائية لونا 25 من المقرر أن تصل إلى القطب الجنوبي وهذه المنطقة لم تصل إليها أي مركبة فضائية من قبل كما أن منطقة الهبوط منطقة وعرة وبالتالي ستتمكن من استكشاف المنطقة من حيث قدرة الهبوط الآمن للمنطقة لعمل أبحاث عن طبيعة الصخور والبحث عن الماء في منطقة القطب الجنوبي".أمريكا وبريطانيا وكندا تفرض عقوبات على محافظ بنك لبنان المركزي السابق وشقيقه ونجلهفرضت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، عقوبات على محافظ البنك المركزي اللبناني السابق، رياض سلامة وعائلته ومعاونيه، بسبب ما قالت إنه عمليات اختلاس منظمة بمئات ملايين الدولارات، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية .وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: بصفته محافظا للبنك المركزي، مصرف لبنان (BdL)، "استخدم سلامة مكتبه للانخراط في مجموعة متنوعة من مخططات الإثراء الذاتي غير المشروعة"، بمساعدة أفراد من عائلته، بما في ذلك شقيقه وابنه، والمقربون منه، ومساعده السابق وشريكه السابق".وأضافت الوزارة أنه في أحد المخططات، استخدم مسؤول البنك المركزي السابق شركة وهمية Forry Associates يمتلكها شقيقه، رجاء سلامة، في جزر فيرجن البريطانية، لتحويل ما يقرب من 330 مليون دولار من المعاملات الخاصة بمصرف لبنان.وأردفت وزارة الخزانة الأمريكية، أن محافظ البنك المركزي السابق وُضع على قائمة العقوبات "لقيامه أو تهديده باتخاذ إجراءات تهدف أو تؤدي إلى المساهمة في انهيار سيادة القانون في لبنان".وينفي سلامة كل هذه الاتهامات ويؤكد أنه مارس عمله بنزاهة وبعيدا عن عمليات تربح أو فساد.قال hستاذ الاقتصاد السياسي د. ناصر قلوون "إن الاتهامات من قبل الجانب الأمريكي والبريطاني قد تأخرت كثيراً، فالجانب الأوروبي قام بما عليه مثل لوكسمبورغ وفرنسا وألمانيا منذ عامين كنتيجة للانهيار الاقتصادي في لبنان وتم توجيه أصابع الاتهام للنخبة السياسية، وقبل رياض سلامة كانت هناك اتهامات أمريكية -لجبران باسيل- زعيم الحزب المسيحي الكبير وتم حجز أموال ضمن أمور قانونية ومساعدين لرئيس البرلمان وغيرهم من الزعماء، لكن يعد رياض سلامة هو الأهم لأنه أمسك بمنصب البنك المركزي لثلاثين عاماً وأدار أمور النخبة (التي تملك البنوك للتهريب) خصوصاً بعد الانهيار الاقتصادي .وأضاف قلوون أنه بالتالي ما قامت به الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا بكشف فساد شخصي عبر تشكيل خليه من أقاربه ومساعديه لتهريب أموال من البنك المركزي على مدار عشرين عاماً تأخر كثيرا ولكنه بعتبر خطوة جيدة، وأشار إلى أن هذا الأمر يعطي جرعة نفسية ولكن إذا افترضنا أن الأموال( 330 مليون دولار) قد أُخذت كممتلكات في جميع أنحاء العالم ستكون هناك مشكلة قانونية لأنه ليست كل الدول تفرض قيود على هذه الأموال.

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عالم سبوتنيك, أخبار أوكرانيا, أخبار النيجر, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, أخبار لبنان, аудио