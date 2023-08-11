https://sputnikarabic.ae/20230811/تطوير-درع-ليغينور-بخوذة-تكشف-المسيرات-يجهز-نهاية-العام-الحالي-1079975552.html
تطوير درع "ليغينور" بخوذة تكشف المسيرات يجهز نهاية العام الحالي
تطوير درع "ليغينور" بخوذة تكشف المسيرات يجهز نهاية العام الحالي
صرّح الرئيس التنفيذي المؤقت لمعهد الأبحاث المركزي للهندسة الدقيقة "تسنيتوشماش"، أنطون سيمينياكو، لـ"سبوتنيك"، بأنه من المقرر الانتهاء من العمل البحثي "البحث... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T08:48+0000
2023-08-11T08:48+0000
2023-08-11T08:48+0000
روسيا
الصناعة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0a/1079962853_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_1f89ed6f31733fc7df132f3a8531c9ab.jpg
وقال أنطون سيمينياكو: "مهمة البحث هي تحديد رؤية المعدات لجندي من الجيل الثالث، وبالطبع، يجب أن يتجاوز جندي الجيل الحالي من المعدات القتالية في جميع المواقف: الحماية، ودعم الحياة، والاتصالات، ووسائل التدمير، ووفقا للمهمة، يجب تلخيص نتائج البحث بحلول نهاية هذا العام".وأوضح سيمينياكو أن"تسنيتوشماش" أقرت بالفعل هذا المشروع مع المنفذين المشاركين، نحو 50 شركة ومركز أبحاث".في الخريف الماضي، قال مصدر في المجمع الصناعي العسكري لوكالة "سبوتنيك"، إن "معدات جندي المستقبل، والتي يتم تطويرها لتحل محل "راتنيك"، سيطلق عليها اسم "ليغيونير"(الفيلق)، وفي الوقت نفسه، في إطار هذا العمل البحثي ظهر اتجاه جديد يدعى "نظام الدعم الآلي".وأفاد نائب المدير العام لمؤسسة "أرمكوم" المشاركة في المشروع، أوليغ فاوستوف، لـ"سبوتنيك"، أن "ليغيونير" يجب أن يشتمل على خوذة مصفحة بنظام الواقع المعزز، القادر على استقبال البيانات من الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى ذلك، تدرس صناعة الدفاع الروسية إمكانية إنشاء بدلة "الرجل الحديدي" من الدروع المركبة لجنود (الفيلق)، والتي يمكن أن تغطي جسم المقاتل بالكامل".
https://sputnikarabic.ae/20230811/لحظات-تاريخية-لروسيا-إطلاق-لونا---25-إلى-القمر-1079972290.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0a/1079962853_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_88a06f60f45f92b1a89ffdb204dbf09b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الصناعة
تطوير درع "ليغينور" بخوذة تكشف المسيرات يجهز نهاية العام الحالي
تابعنا عبر
صرّح الرئيس التنفيذي المؤقت لمعهد الأبحاث المركزي للهندسة الدقيقة "تسنيتوشماش"، أنطون سيمينياكو، لـ"سبوتنيك"، بأنه من المقرر الانتهاء من العمل البحثي "البحث والتطوير" حول تجهيز جندي من الجيل الثالث المستقبلي "ليغيونير"، بحلول نهاية هذا العام.
وقال أنطون سيمينياكو: "مهمة البحث هي تحديد رؤية المعدات لجندي من الجيل الثالث، وبالطبع، يجب أن يتجاوز جندي الجيل الحالي من المعدات القتالية في جميع المواقف: الحماية، ودعم الحياة، والاتصالات، ووسائل التدمير
، ووفقا للمهمة، يجب تلخيص نتائج البحث بحلول نهاية هذا العام".
وأوضح سيمينياكو أن"تسنيتوشماش" أقرت بالفعل هذا المشروع مع المنفذين المشاركين، نحو 50 شركة ومركز أبحاث".
في الخريف الماضي، قال مصدر في المجمع الصناعي العسكري
لوكالة "سبوتنيك"، إن "معدات جندي المستقبل، والتي يتم تطويرها لتحل محل "راتنيك"، سيطلق عليها اسم "ليغيونير"(الفيلق)، وفي الوقت نفسه، في إطار هذا العمل البحثي ظهر اتجاه جديد يدعى "نظام الدعم الآلي".
وأفاد نائب المدير العام لمؤسسة "أرمكوم" المشاركة في المشروع، أوليغ فاوستوف، لـ"سبوتنيك"، أن "ليغيونير" يجب أن يشتمل على خوذة مصفحة بنظام الواقع المعزز، القادر على استقبال البيانات من الطائرات دون طيار
، بالإضافة إلى ذلك، تدرس صناعة الدفاع الروسية إمكانية إنشاء بدلة "الرجل الحديدي" من الدروع المركبة لجنود (الفيلق)، والتي يمكن أن تغطي جسم المقاتل بالكامل".