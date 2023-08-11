https://sputnikarabic.ae/20230811/رئيس-روسكوسموس-يحدد-مواعيد-إطلاق-ثلاث-بعثات-روسية-أخرى-للقمر-1079969874.html
رئيس روسكوسموس يحدد مواعيد إطلاق ثلاث بعثات روسية أخرى للقمر
رئيس روسكوسموس يحدد مواعيد إطلاق ثلاث بعثات روسية أخرى للقمر
أعلن يوري بوريسوف، رئيس شركة الفضاء الروسية روسكوسموس، اليوم الجمعة، إنه سيتم إطلاق وحدة الهبوط الأوتوماتيكي "لونا- 26" الروسية إلى القمر في عام 2027، وإطلاق... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T01:11+0000
2023-08-11T01:11+0000
2023-08-11T01:11+0000
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سبوتنيك. وأضاف رئيس روسكوسموس أن روسيا والصين ستتجهان نحو تنفيذ هبوط مأهول على سطح القمر وبناء قاعدة قمرية بعد إطلاق مهمة "لونا -28".وأوضح بوريسوف أن مهمات لونا "ستكون منصة انطلاق لاستكشاف الفضاء السحيق والكواكب البعيدة على المدى الطويل"، مشيرا إلى أن هذه المهام الأربع مخصصة لمجموعة من الدراسات التلقائية للقمر، وأضاف "بعدها سننتقل مع زملائنا من الصين إلى المرحلة التالية، وهي إمكانية زيارة مأهولة إلى القمر وبناء قاعدة على القمر".وأطلقت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" اليوم الجمعة، أول محطة قمرية روسية منذ ما يقرب من 50 عاما من قاعدة فوستوتشني الفضائية.وأفاد مراسل سبوتنيك، بأن الصاروخ سويوز "2.1 بي"الذي يحمل المركبة الفضائية "لونا-25" انطلق من قاعدة فوستوتشني الفضائية باتجاه الفضاء.ومن المقرر أن تصبح المركبة "لونا-25" أول محطة في العالم تهبط في منطقة القطب الجنوبي للقمر، حيث من المفترض أن تتم عملية الهبوط في 21 أغسطس/ آب الجاري.وفي وقت سابق، عرضت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" لقطات للصاروخ "سويوز" الحامل لمركبة "لونا" بعد تجميعه في منصة إطلاق فوستوتشني في الشرق الأقصى.
https://sputnikarabic.ae/20230810/لونا-25-أول-محطة-أوتوماتيكية-في-تاريخ-روسيا-الحديث-1079952130.html
https://sputnikarabic.ae/20230810/تفاصيل-المهمة-التي-ستنفذها-مركبة-لونا-25-الروسية-على-القمر-1079953857.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسكوسموس, الفضاء, الصين, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسكوسموس, الفضاء, الصين, الأخبار
رئيس روسكوسموس يحدد مواعيد إطلاق ثلاث بعثات روسية أخرى للقمر
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أعلن يوري بوريسوف، رئيس شركة الفضاء الروسية روسكوسموس، اليوم الجمعة، إنه سيتم إطلاق وحدة الهبوط الأوتوماتيكي "لونا- 26" الروسية إلى القمر في عام 2027، وإطلاق مهمة "لونا- 27" إلى القمر في عام 2028 ، وكذلك إطلاق وحدة "لونا-28" بعد عام 2030.
سبوتنيك. وأضاف رئيس روسكوسموس أن روسيا والصين ستتجهان نحو تنفيذ هبوط مأهول على سطح القمر وبناء قاعدة قمرية بعد إطلاق مهمة "لونا -28".
وأوضح بوريسوف أن مهمات لونا
"ستكون منصة انطلاق لاستكشاف الفضاء السحيق والكواكب البعيدة على المدى الطويل"، مشيرا إلى أن هذه المهام الأربع مخصصة لمجموعة من الدراسات التلقائية للقمر، وأضاف "بعدها سننتقل مع زملائنا من الصين إلى المرحلة التالية، وهي إمكانية زيارة مأهولة إلى القمر وبناء قاعدة على القمر".
وأطلقت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" اليوم الجمعة، أول محطة قمرية روسية منذ ما يقرب من 50 عاما من قاعدة فوستوتشني الفضائية.
وأفاد مراسل سبوتنيك، بأن الصاروخ سويوز "2.1 بي"الذي يحمل المركبة الفضائية "لونا-25" انطلق من قاعدة فوستوتشني الفضائية باتجاه الفضاء.
ومن المقرر أن تصبح المركبة "لونا-25"
أول محطة في العالم تهبط في منطقة القطب الجنوبي للقمر، حيث من المفترض أن تتم عملية الهبوط في 21 أغسطس/ آب الجاري.
وفي وقت سابق، عرضت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" لقطات للصاروخ "سويوز" الحامل لمركبة "لونا" بعد تجميعه في منصة إطلاق فوستوتشني في الشرق الأقصى.