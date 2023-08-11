https://sputnikarabic.ae/20230811/عبر-دولة-عربية-إعلام-صفقة-السجناء-الأمريكيين-تقضي-بالإفراج-عن-10-مليارات-دولار-مجمدة-لصالح-طهران-1079976190.html

عبر دولة عربية… إعلام: صفقة السجناء الأمريكيين تقضي بالإفراج عن 10 مليارات دولار مجمدة لصالح طهران

عبر دولة عربية… إعلام: صفقة السجناء الأمريكيين تقضي بالإفراج عن 10 مليارات دولار مجمدة لصالح طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، بأن صفقة تبادل السجناء بين أمريكا وإيران تقضي بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق. 11.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-11T10:06+0000

2023-08-11T10:06+0000

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ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، عن مصدر رسمي مطّلع على تفاصيل الاتفاق الأمريكي الإيراني، والذي تم برعاية دولة ثالثة، أن "الاتفاق يقضي بإفراج إيران عن 5 سجناء أمريكيين مقابل إطلاق سراح 5 سجناء إيرانيين في الولايات المتحدة الأمريكية".وأوضح المصدر أنه من المتوقع الإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق، إلى جانب جزء كبير من الأموال الإيرانية المجمدة في بنك "TBI" العراقي، مضيفا أن المراحل الأولى من عملية الإفراج عن الأموال الإيرانية في المصارف الأوروبية قد بدأت فعليا، مشيرًا إلى أنه سيتم تحويل تلك الأموال من الـ"وون" (عملة كوريا الجنوبية) إلى اليورو، بحسب قوله.وأوضح المصدر الرسمي أنه "بعد تحويل الأموال الإيرانية إلى "وون" ستنقل إلى مصرف في سويسرا، ومنها إلى حساب مصرفي في قطر، بهدف إتاحة تلك الأموال لإيران، وفور الحصول عليها سيتم الإفراج عن السجناء الأمريكيين تماما".وذكر أن "عملية تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ستتم في قطر، فور تأكد طهران من حصولها على سحب أموالها من حساب إيراني في بنك قطري".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن الولايات المتحدة لن تخفف العقوبات على إيران بموجب مسودة اتفاق إطلاق سراح خمسة سجناء أمريكيين، وذلك ردا على سؤال بشأن الإفراج المتوقع عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة: "على أي حال لن يحدث أي تخفيف للعقوبات المفروضة".ولفت بلينكين إلى أن الولايات المتحدة على اتصال بأسر خمسة أمريكيين تم إطلاق سراحهم من السجن إلى الإقامة الجبرية في خطوة أولى متوقعة لإطلاق سراحهم، وقال إنه يعتقد "أن هذه بداية نهاية كابوسهم، والكابوس الذي عاشته عائلاتهم"، مؤكدا إنه ليس على علم بأمريكيين آخرين محتجزين في إيران، بحسب قوله.يذكر أن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أدريان واتسون، كانت قد وصفت نقل إيران 5 مواطنين أمريكيين محتجزين من السجن إلى وضعهم رهن الإقامة الجبرية بالخطوة المشجعة.وأوضحت واتسون في بيان: "تلقينا تأكيدا بأن إيران أفرجت عن خمسة أمريكيين اعتقلوا ظلما ووضعتهم رهن الإقامة الجبرية"، وأضاف البيان: "المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأمريكيين الخمسة ما زالت مستمرة".وأفادت صحيفة أمريكية بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى صفقة تبادل سجناء تشمل الإفراج عن نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني المجمدة، وذكرت الصحيفة عن مصادر: "أمريكا ستفرج عن الأموال مقابل إطلاق سراح 5 أمريكيين إيرانيين مزدوجي الجنسية".

https://sputnikarabic.ae/20230810/بلينكن-صفقة-إفراج--إيران-عن-سجناء-أمريكيين-لا-تشمل-تخفيف-العقوبات-المفروضة-عليها-1079969059.html

https://sputnikarabic.ae/20230612/إيران-تلمح-بإبرام-صفقة-تبادل-سجناء-مع-الولايات-المتحدة-1078022953.html

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