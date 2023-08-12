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https://sputnikarabic.ae/20230812/إيران-ترد-على-مزاعم-أمريكية-بأنها-أبطأت-وتيرة-تراكم-اليورانيوم-عالي-التخصيب-1079999559.html
إيران ترد على مزاعم أمريكية بأنها أبطأت وتيرة تراكم اليورانيوم عالي التخصيب
إيران ترد على مزاعم أمريكية بأنها أبطأت وتيرة تراكم اليورانيوم عالي التخصيب
أعلنت إيران، اليوم السبت، أن برنامجها النووي مستمر في جميع القطاعات دون توقف أو تغيير، وذلك ردا على تقارير أمريكية زعمت أنها أبطأت بشكل كبير وتيرة تراكم... 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T07:20+0000
2023-08-12T07:20+0000
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ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصدر مطلع، تأكيده بأن "البرنامج النووي السلمي الإيراني مستمر في جميع القطاعات دون توقف أو تغيير".وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت، أمس الجمعة، عن مصادر مطلعة أن إيران أبطأت بشكل كبير وتيرة تراكم اليورانيوم المخصب، في خطوة قد تسهم في تخفيف التوترات مع واشنطن واستئناف محادثات أوسع نطاقا بشأن برنامجها النووي.وتعليقا على ذلك، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إنه "لا يمكن تأكيد التقارير عن إبطاء إيران تخصيب اليورانيوم".وأضاف أن "أي خطوات تتخذها طهران بهذا الصدد مرحب بها".وأشار كيربي إلى أن "واشنطن ليست منخرطة منذ مدة في مفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني"، معتبرا أن "طهران لم تكن تبدي حسن النية بهذا الشأن".يأتي ذلك عقب يوم واحد فقط من تبلور صفقة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة.وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الخميس الماضي، أنهما توصلتا إلى صفقة تبادل سجناء تشمل الإفراج عن نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني المجمدة، ووفقا لتقارير أمريكية، فإن "واشنطن ستفرج عن الأموال مقابل إطلاق سراح 5 أمريكيين إيرانيين مزدوجي الجنسية".وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثورعلى آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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إيران ترد على مزاعم أمريكية بأنها أبطأت وتيرة تراكم اليورانيوم عالي التخصيب

07:20 GMT 12.08.2023
© AFP 2023 / Iranian Presidencyتظهر صورة قدمتها الرئاسة الإيرانية في 9 أبريل 2022 الرئيس إبراهيم رئيسي، يرافقه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، يحضر حدثًا خلال "يوم التكنولوجيا النووية" في العاصمة طهران.
تظهر صورة قدمتها الرئاسة الإيرانية في 9 أبريل 2022 الرئيس إبراهيم رئيسي، يرافقه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، يحضر حدثًا خلال يوم التكنولوجيا النووية في العاصمة طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
© AFP 2023 / Iranian Presidency
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أعلنت إيران، اليوم السبت، أن برنامجها النووي مستمر في جميع القطاعات دون توقف أو تغيير، وذلك ردا على تقارير أمريكية زعمت أنها أبطأت بشكل كبير وتيرة تراكم اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة لتصنيع الأسلحة النووية.
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصدر مطلع، تأكيده بأن "البرنامج النووي السلمي الإيراني مستمر في جميع القطاعات دون توقف أو تغيير".
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت، أمس الجمعة، عن مصادر مطلعة أن إيران أبطأت بشكل كبير وتيرة تراكم اليورانيوم المخصب، في خطوة قد تسهم في تخفيف التوترات مع واشنطن واستئناف محادثات أوسع نطاقا بشأن برنامجها النووي.
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أمس, 15:19 GMT
وتعليقا على ذلك، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إنه "لا يمكن تأكيد التقارير عن إبطاء إيران تخصيب اليورانيوم".
وأضاف أن "أي خطوات تتخذها طهران بهذا الصدد مرحب بها".
وأشار كيربي إلى أن "واشنطن ليست منخرطة منذ مدة في مفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني"، معتبرا أن "طهران لم تكن تبدي حسن النية بهذا الشأن".
يأتي ذلك عقب يوم واحد فقط من تبلور صفقة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة.
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الخميس الماضي، أنهما توصلتا إلى صفقة تبادل سجناء تشمل الإفراج عن نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني المجمدة، ووفقا لتقارير أمريكية، فإن "واشنطن ستفرج عن الأموال مقابل إطلاق سراح 5 أمريكيين إيرانيين مزدوجي الجنسية".
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وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثورعلى آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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