عربي
https://sputnikarabic.ae/20230813/وزير-الخارجية-الإيراني-عقاب-قاس-بانتظار-مسؤولي-وداعمي-هجوم-شيراز-الإرهابي-1080036140.html
وزير الخارجية الإيراني: عقاب قاس بانتظار مسؤولي وداعمي "هجوم شيراز الإرهابي"
وزير الخارجية الإيراني: عقاب قاس بانتظار مسؤولي وداعمي "هجوم شيراز الإرهابي"
وصف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء اليوم الأحد، الهجوم على مرقد ديني في مدينة شيراز بـ"العمل الإرهابي المدان". 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T20:44+0000
2023-08-13T20:44+0000
إيران
أخبار إيران
إبراهيم رئيسي
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/15/1071429857_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_bf15ee19828c22cd2fd7d70a9fc3fd11.jpg
وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن عقابا قاسيا بانتظار المسؤولين عن هذه الجريمة وداعميها"، داعيا بالشفاء العاجل لمصابي الحادث المأساوي.وأعلن التلفزيون الإيراني، في وقت سابق اليوم، عن تبني تنظيم "داعش" الإرهابي الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخص وجرح 8 آخرين"، مشيرا إلى أن "الإرهابي الذي تم اعتقاله يحمل جنسية أجنبية وكان بصدد تنفيذ عملية إرهابية داخل محيط المرقد".فيما أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على "ضرورة تحديد جميع المتورطين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد "شاه جراغ" في شيراز جنوبي البلاد".وقال رئيسي، خلال اتصال هاتفي بوزير الداخلية، أحمد وحيدي، ومحافظ فارس، محمد هادي ايمانية، إنه "يجب استخدام كافة المرافق الطبية لعلاج الجرحى والتعرف على مرتكبي هذه الجريمة ومحاكمتهم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وقتل 20 شخصا على الأقل، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، في هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة الدول)، على ضريح "شاه جراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.وسبق وأصدر القضاء الإيراني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لائحة اتهام بحق 5 أشخاص في قضية الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن "رئيس قضاة محافظة فارس أعلن عن إصدار لائحة اتهام للمتهمين بالهجوم الإرهابي على حجاج ومرافقي مرقد مدينة شيراز"، لافتًا إلى "اتهام 5 متهمين رئيسيين في الحادث الإرهابي".
https://sputnikarabic.ae/20230813/إيران-4-قتلى-بهجوم-على-مزار-ديني-في-مدينة-شيراز-جنوبي-البلاد-1080033665.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/15/1071429857_159:0:2884:2044_1920x0_80_0_0_00a325688dcc8f2596a9bf834f85f773.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

وزير الخارجية الإيراني: عقاب قاس بانتظار مسؤولي وداعمي "هجوم شيراز الإرهابي"

20:44 GMT 13.08.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان
 وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبرTelegramNabd
وصف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء اليوم الأحد، الهجوم على مرقد ديني في مدينة شيراز بـ"العمل الإرهابي المدان".
وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن عقابا قاسيا بانتظار المسؤولين عن هذه الجريمة وداعميها"، داعيا بالشفاء العاجل لمصابي الحادث المأساوي.
وأعلن التلفزيون الإيراني، في وقت سابق اليوم، عن تبني تنظيم "داعش" الإرهابي الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخص وجرح 8 آخرين"، مشيرا إلى أن "الإرهابي الذي تم اعتقاله يحمل جنسية أجنبية وكان بصدد تنفيذ عملية إرهابية داخل محيط المرقد".
فيما أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على "ضرورة تحديد جميع المتورطين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد "شاه جراغ" في شيراز جنوبي البلاد".
وقال رئيسي، خلال اتصال هاتفي بوزير الداخلية، أحمد وحيدي، ومحافظ فارس، محمد هادي ايمانية، إنه "يجب استخدام كافة المرافق الطبية لعلاج الجرحى والتعرف على مرتكبي هذه الجريمة ومحاكمتهم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وقتل 20 شخصا على الأقل، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، في هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة الدول)، على ضريح "شاه جراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.
هجوم مسلح استهدف مزار شاه جراغ الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي إيران، 26 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
إيران: 4 قتلى بهجوم على مزار ديني في مدينة شيراز جنوبي البلاد
16:36 GMT
وسبق وأصدر القضاء الإيراني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لائحة اتهام بحق 5 أشخاص في قضية الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.
وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن "رئيس قضاة محافظة فارس أعلن عن إصدار لائحة اتهام للمتهمين بالهجوم الإرهابي على حجاج ومرافقي مرقد مدينة شيراز"، لافتًا إلى "اتهام 5 متهمين رئيسيين في الحادث الإرهابي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:29 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 أغسطس, 12:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала