https://sputnikarabic.ae/20230813/وزير-الخارجية-الإيراني-عقاب-قاس-بانتظار-مسؤولي-وداعمي-هجوم-شيراز-الإرهابي-1080036140.html

وزير الخارجية الإيراني: عقاب قاس بانتظار مسؤولي وداعمي "هجوم شيراز الإرهابي"

وزير الخارجية الإيراني: عقاب قاس بانتظار مسؤولي وداعمي "هجوم شيراز الإرهابي"

وصف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء اليوم الأحد، الهجوم على مرقد ديني في مدينة شيراز بـ"العمل الإرهابي المدان". 13.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-13T20:44+0000

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وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن عقابا قاسيا بانتظار المسؤولين عن هذه الجريمة وداعميها"، داعيا بالشفاء العاجل لمصابي الحادث المأساوي.وأعلن التلفزيون الإيراني، في وقت سابق اليوم، عن تبني تنظيم "داعش" الإرهابي الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخص وجرح 8 آخرين"، مشيرا إلى أن "الإرهابي الذي تم اعتقاله يحمل جنسية أجنبية وكان بصدد تنفيذ عملية إرهابية داخل محيط المرقد".فيما أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على "ضرورة تحديد جميع المتورطين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد "شاه جراغ" في شيراز جنوبي البلاد".وقال رئيسي، خلال اتصال هاتفي بوزير الداخلية، أحمد وحيدي، ومحافظ فارس، محمد هادي ايمانية، إنه "يجب استخدام كافة المرافق الطبية لعلاج الجرحى والتعرف على مرتكبي هذه الجريمة ومحاكمتهم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وقتل 20 شخصا على الأقل، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، في هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة الدول)، على ضريح "شاه جراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.وسبق وأصدر القضاء الإيراني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لائحة اتهام بحق 5 أشخاص في قضية الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن "رئيس قضاة محافظة فارس أعلن عن إصدار لائحة اتهام للمتهمين بالهجوم الإرهابي على حجاج ومرافقي مرقد مدينة شيراز"، لافتًا إلى "اتهام 5 متهمين رئيسيين في الحادث الإرهابي".

https://sputnikarabic.ae/20230813/إيران-4-قتلى-بهجوم-على-مزار-ديني-في-مدينة-شيراز-جنوبي-البلاد-1080033665.html

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