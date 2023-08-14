https://sputnikarabic.ae/20230814/الدفاع-الروسية-تطلب-دفعة-من-مدرعات-تايغر-إم-الجديدة-1080062543.html
الدفاع الروسية تطلب دفعة من مدرعات "تايغر إم" الجديدة
الدفاع الروسية تطلب دفعة من مدرعات "تايغر إم" الجديدة
أصدرت وزارة الدفاع الروسية أمرا بتجهيز دفعة من مركبات "تايغر إم" من طراز "ماكس ماد" مع حماية معززة لحراسة الأرتال العسكرية. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T13:13+0000
2023-08-14T13:13+0000
2023-08-14T13:13+0000
روسيا
الصناعة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/04/1061831579_125:0:3218:1740_1920x0_80_0_0_59f462e1b9ed0f13a961afa5e76e43cf.jpg
وقال مصدر لـ"سبوتنيك"، إنه تم تقديم السيارة لأول مرة في منتدى "آرميا 2023"، إذ تم التعديل الجديد لـ "تايغر" بتزويدها بحماية إضافية في شكل لوحات مدرعة مُركبة، بعد أن تلقت مظهرًا غير عادي، على غرار تقنية فيلم "ما بعد نهاية العالم".وأضاف المصدر: "في الإصدار الجديد، تم تجهيز "تايغر إم" بألواح دروع إضافية، وبالتالي زادت الحماية، ومن بين الآليات المطورة، أُطلق على السيارة اسم "ماد ماكس"، وقد حصلت وزارة الدفاع بالفعل على عدة قطع من الآلية الجديدة".وتم تصميم هذا الإصدار من السيارة المدرعة لحماية أرتال المعدات العسكرية أثناء المسير، وتغطية مناطق انتشار القوات وإجراء الاستطلاع."ماد ماكس" قادرة على ضرب المشاة والمركبات المدرعة الخفيفة والطائرات دون طيار الصغيرة بشكل فعال. وتم تسليح السيارة المدرعة بـ "مدفع" 12.7 ملم أو رشاش عيار 7.62 ملم، بالإضافة إلى نظام ستارة "سحابة"، وتزن السيارة 7.8 طن، والطاقم هو 9 أشخاص.ويُعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023" في حديقة "باتريوت" في كوبينكا قرب موسكو، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230814/الكشف-عن-مدرعة-تيغر--إم-الروسية-الجديدة-في-منتدى-آرميا---2023-فيديو-1080058689.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/04/1061831579_511:0:2831:1740_1920x0_80_0_0_8e33e2b6fe4819d7ea9208b0da1cd252.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الصناعة
الدفاع الروسية تطلب دفعة من مدرعات "تايغر إم" الجديدة
تابعنا عبر
أصدرت وزارة الدفاع الروسية أمرا بتجهيز دفعة من مركبات "تايغر إم" من طراز "ماكس ماد" مع حماية معززة لحراسة الأرتال العسكرية.
وقال مصدر لـ"سبوتنيك
"، إنه تم تقديم السيارة لأول مرة في منتدى "آرميا 2023"، إذ تم التعديل الجديد لـ "تايغر" بتزويدها بحماية إضافية في شكل لوحات مدرعة مُركبة، بعد أن تلقت مظهرًا غير عادي، على غرار تقنية فيلم "ما بعد نهاية العالم".
وأضاف المصدر: "في الإصدار الجديد، تم تجهيز "تايغر إم" بألواح دروع إضافية، وبالتالي زادت الحماية، ومن بين الآليات المطورة، أُطلق على السيارة اسم "ماد ماكس"، وقد حصلت وزارة الدفاع بالفعل على عدة قطع من الآلية الجديدة".
وتم تصميم هذا الإصدار من السيارة المدرعة لحماية أرتال المعدات العسكرية أثناء المسير
، وتغطية مناطق انتشار القوات وإجراء الاستطلاع.
"ماد ماكس" قادرة على ضرب المشاة والمركبات المدرعة الخفيفة والطائرات دون طيار
الصغيرة بشكل فعال. وتم تسليح السيارة المدرعة بـ "مدفع" 12.7 ملم أو رشاش عيار 7.62 ملم، بالإضافة إلى نظام ستارة "سحابة"، وتزن السيارة 7.8 طن، والطاقم هو 9 أشخاص.
ويُعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"
في حديقة "باتريوت" في كوبينكا قرب موسكو، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية.