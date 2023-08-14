https://sputnikarabic.ae/20230814/العراقي-المقيم-في-السويد-يقدم-مجددا-على-حرق-نسخة-من-القرآن-أمام-مقر-البرلمان-1080069546.html
العراقي المقيم في السويد يقدم مجددا على حرق نسخة من القرآن أمام مقر البرلمان
العراقي المقيم في السويد يقدم مجددا على حرق نسخة من القرآن أمام مقر البرلمان
أقدم المواطن العراقي المقيم في السويد، سلوان موميكا، اليوم الاثنين، مجددا على "حرق نسخة من القرآن أمام مقر البرلمان السويدي في العاصمة ستوكهولم". 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T15:10+0000
2023-08-14T15:10+0000
2023-08-14T15:10+0000
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وأفادت صحيفة "يني شفق" التركية بأن "موميكا قام بالوقوف على القرآن الكريم، وسط تدابير أمنية من قبل عناصر الشرطة، مؤكدا أنه سيستمر في حرق نسخ القرآن الكريم إلى حين حظر الدين الإسلامي في السويد"، على حد زعمه.وقررت منظمة التعاون الإسلامي، الشهر الماضي، تعليق صفة المبعوث الخاص لمملكة السويد لدى المنظمة، وذلك على خلفية تكرار واقعة الإساءة للقرآن في السويد.وذكرت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان على موقعها الإلكتروني: "أبلغت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي حكومة السويد بأنها قررت تعليق صفة المبعوث الخاص لمملكة السويد لدى المنظمة".وقام المواطن العراقي السويدي، سلوان موميكا، الشهر الماضي، وللمرة الثانية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالإساءة للقرآن بدعم من الشرطة السويدية.وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، أول أيام عيد الأضحى، أقيمت فعالية خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي، حيث تم حرق القرآن على يد الشخص نفسه.وسمحت الشرطة السويدية بتنظيم الفعالية، وقال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريستيرسون، إن الموافقة كانت "مشروعة ولكنها غير مناسبة".وأدانت دول عربية وإسلامية حرق المصحف في السويد، وطالبت تلك الدول السلطات في ستوكهولم بعدم السماح للمتطرفين بتكرار أفعالهم.
https://sputnikarabic.ae/20230805/السويد-تؤكد-أنها-ستولي-اهتماما-خاصا-للعلاقات-مع-الدول-الإسلامية-بعد-حوادث-حرق-القرآن-1079815050.html
https://sputnikarabic.ae/20230804/رئيسة-وزراء-الدنمارك-فرض-قيود-على-حرق-القرآن-لن-يحد-من-حرية-التعبير-1079792443.html
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السويد, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
السويد, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
العراقي المقيم في السويد يقدم مجددا على حرق نسخة من القرآن أمام مقر البرلمان
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أقدم المواطن العراقي المقيم في السويد، سلوان موميكا، اليوم الاثنين، مجددا على "حرق نسخة من القرآن أمام مقر البرلمان السويدي في العاصمة ستوكهولم".
وأفادت صحيفة
"يني شفق" التركية بأن "موميكا قام بالوقوف على القرآن الكريم، وسط تدابير أمنية من قبل عناصر الشرطة، مؤكدا أنه سيستمر في حرق نسخ القرآن الكريم إلى حين حظر الدين الإسلامي في السويد"، على حد زعمه.
وقررت منظمة التعاون الإسلامي، الشهر الماضي، تعليق صفة المبعوث الخاص لمملكة السويد
لدى المنظمة، وذلك على خلفية تكرار واقعة الإساءة للقرآن في السويد.
وذكرت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان على موقعها الإلكتروني: "أبلغت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي حكومة السويد بأنها قررت تعليق صفة المبعوث الخاص لمملكة السويد لدى المنظمة".
وقام المواطن العراقي السويدي، سلوان موميكا، الشهر الماضي، وللمرة الثانية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالإساءة للقرآن بدعم من الشرطة السويدية.
وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، أول أيام عيد الأضحى، أقيمت فعالية خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي، حيث تم حرق القرآن على يد الشخص نفسه.
وسمحت الشرطة السويدية بتنظيم الفعالية، وقال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريستيرسون، إن الموافقة كانت "مشروعة ولكنها غير مناسبة".
وأدانت دول عربية وإسلامية حرق المصحف
في السويد، وطالبت تلك الدول السلطات في ستوكهولم بعدم السماح للمتطرفين بتكرار أفعالهم.