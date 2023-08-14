https://sputnikarabic.ae/20230814/المجلس-العسكري-في-النيجر-يعلن-عزمه-محاكمة-بازوم-بتهمة-الخيانة-العظمى-1080037195.html
المجلس العسكري في النيجر يعلن عزمه محاكمة بازوم بتهمة الخيانة العظمى
المجلس العسكري في النيجر يعلن عزمه محاكمة بازوم بتهمة الخيانة العظمى
أعلن المجلس العسكري في النيجر عن نيته محاكمة الرئيس المخلوع، محمد بازوم، وأقرباءه بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض الأمن الداخلي والخارجي". 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T00:55+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال العقيد ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري الذي قاد الانقلاب، إن "الحكومة النيجرية جمعت حتى الآن الأدلة اللازمة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر".يذكر أنه في نهاية يوليو/ تموز الماضي، أعلن العسكريون في النيجر عبر وسائل الإعلام الرسمية عن عزل الرئيس محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، إلى جانب إغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، وأوضحوا أن هذا الإجراء جاء بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد، وأنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي.وفي وقت سابق، حث المجلس العسكري في النيجر، أمس الأحد، "دولة غينيا على زيادة دعمها، خلال زيارة وفد نيجري إلى عاصمتها كوناكري في ظل التوترات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)".وذكرت الإذاعة الغينية الرسمية "آر تي جي"، أن "كبير مفاوضي النيجر، موسى سالو بارما، شكر الحكومة الغينية على مساعدتها وحثها على زيادة الدعم في ظل التحديات".وكان رئيس المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، قد التقى في العاصمة نيامي، مع وفد من العلماء ورؤساء المؤسسات الدينية من نيجيريا.وحسبما أوردت قناة "RTN"، طالب الجنرال تياني، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، خلال الاجتماع، برفع العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على النيجر، بحسب القناة.
https://sputnikarabic.ae/20230813/رئيس-المجلس-العسكري-في-النيجر-يتحدث-عن-خطر-يهدد-نيجيريا-1080036574.html
https://sputnikarabic.ae/20230813/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-عن-استعداده-لفرض-عقوبات-على-النيجر-1080014644.html
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العالم, أخبار العالم الآن, النيجر, أخبار النيجر, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, النيجر, أخبار النيجر, الأخبار
المجلس العسكري في النيجر يعلن عزمه محاكمة بازوم بتهمة الخيانة العظمى
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أعلن المجلس العسكري في النيجر عن نيته محاكمة الرئيس المخلوع، محمد بازوم، وأقرباءه بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض الأمن الداخلي والخارجي".
موسكو- سبوتنيك. وقال العقيد ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري
الذي قاد الانقلاب، إن "الحكومة النيجرية جمعت حتى الآن الأدلة اللازمة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر".
يذكر أنه في نهاية يوليو/ تموز الماضي، أعلن العسكريون في النيجر عبر وسائل الإعلام الرسمية عن عزل الرئيس محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، إلى جانب إغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، وأوضحوا أن هذا الإجراء جاء بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد، وأنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي.
وفي وقت سابق، حث المجلس العسكري في النيجر، أمس الأحد، "دولة غينيا على زيادة دعمها، خلال زيارة وفد نيجري إلى عاصمتها كوناكري في ظل التوترات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)".
وذكرت الإذاعة الغينية الرسمية "آر تي جي"، أن "كبير مفاوضي النيجر، موسى سالو بارما، شكر الحكومة الغينية على مساعدتها وحثها على زيادة الدعم في ظل التحديات".
وكان رئيس المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، قد التقى في العاصمة نيامي، مع وفد من العلماء ورؤساء المؤسسات الدينية من نيجيريا
.
وحسبما أوردت
قناة "RTN"، طالب الجنرال تياني، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، خلال الاجتماع، برفع العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على النيجر، بحسب القناة.