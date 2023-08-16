عربي
وزارة الدفاع الروسية تنشر أسماء جديدة لأوكرانيين شاركوا في مشاريع بيولوجية عسكرية أمريكية
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230816/روسيا-تزود-الدبابات-بنظام-إلكتروني-متطور-مضاد-للمسيرات-1080128153.html
روسيا تزود الدبابات بنظام إلكتروني متطور مضاد للمسيرات
روسيا تزود الدبابات بنظام إلكتروني متطور مضاد للمسيرات
أفاد مراسل سبوتنيك في منتدى "آرميا 2023" بأنه تم إنشاء نظام الدفاع الإلكتروني "تريتون" ضد الطائرات دون طيار في مختبرات" بي بي إس إتش" المتخصصة للدبابات... 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T10:29+0000
2023-08-16T10:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الصناعة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080057087_168:0:3676:1973_1920x0_80_0_0_e3de90c8a5cbc99a3871914901223faa.jpg
"تم تصميم المنتج لتشويش قنوات الاتصال ونقل البيانات للطائرات دون طيار "إف بي في"، كما يلي من نظام "تريتون"، إذ أن النظام أربعة نطاقات تردد: 868 و915 و1300 و2400 ميغاهرتز، ويمكن أيضًا التحكم فيه عن بُعد بواسطة جهاز تحكم، ومصدر الطاقة فيه بشكل مستقل عن البطارية، من الشبكة الموجودة على المدرعة.زادت الحاجة الملحة لمحاربة الطائرات بدون طيار "إف بي في" في نسخة "الصدمة" بشكل كبير خلال العملية الخاصة، لأنه لأول مرة في تاريخ النزاعات الحديثة، أصبح استخدامها واسع الانتشار، ففي السابق، لم يكن لدى الدبابات الروسية التسلسلية وحدات لمواجهة مثل هذه الطائرات دون طيار."إف بي في" دون طيار، هي نوع من الطائرات دون طيار المروحية بشكل أساسي ، يتحكم فيها المشغل عن بُعد باستخدام جهاز تحكم عن بعد ونظارات الواقع الافتراضي أو المعزز، حيث تكون الصورة فيه من كاميرا "إف بي في" يتم بثها بدون طيار. وهكذا يرى مشغل الطائرة دون طيار الصورة أمامه، كما لو كانت مأهولة، في إصدار "الصدمة"، تم تجهيز هذه الطائرات دون طيار بشكل أساسي بذخيرة تراكمية لتدمير المركبات المدرعة أو التشظي شديد الانفجار لتدمير التحصينات والقوى العاملة فيها.يُعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا- 2023" في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات، في ملعب تدريب "ألابينو" ومطار كوبينكا.
https://sputnikarabic.ae/20230816/مسيرة-روسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-وأخرى-تنقض-على-خندق-وتحيد-جنوده-فيديو--1080126729.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080057087_607:0:3238:1973_1920x0_80_0_0_614e881781f0124559738c7a60a1ce4c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصناعة
روسيا, الصناعة

روسيا تزود الدبابات بنظام إلكتروني متطور مضاد للمسيرات

10:29 GMT 16.08.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "آرميا 2023"
منتدى آرميا 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد مراسل سبوتنيك في منتدى "آرميا 2023" بأنه تم إنشاء نظام الدفاع الإلكتروني "تريتون" ضد الطائرات دون طيار في مختبرات" بي بي إس إتش" المتخصصة للدبابات الروسية، وتم تقديم عينة من المنتج على دبابة "تي 72 بي3 إم" في معرض للمركبات المدرعة التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
"تم تصميم المنتج لتشويش قنوات الاتصال ونقل البيانات للطائرات دون طيار "إف بي في"، كما يلي من نظام "تريتون"، إذ أن النظام أربعة نطاقات تردد: 868 و915 و1300 و2400 ميغاهرتز، ويمكن أيضًا التحكم فيه عن بُعد بواسطة جهاز تحكم، ومصدر الطاقة فيه بشكل مستقل عن البطارية، من الشبكة الموجودة على المدرعة.
زادت الحاجة الملحة لمحاربة الطائرات بدون طيار "إف بي في" في نسخة "الصدمة" بشكل كبير خلال العملية الخاصة، لأنه لأول مرة في تاريخ النزاعات الحديثة، أصبح استخدامها واسع الانتشار، ففي السابق، لم يكن لدى الدبابات الروسية التسلسلية وحدات لمواجهة مثل هذه الطائرات دون طيار.
"إف بي في" دون طيار، هي نوع من الطائرات دون طيار المروحية بشكل أساسي ، يتحكم فيها المشغل عن بُعد باستخدام جهاز تحكم عن بعد ونظارات الواقع الافتراضي أو المعزز، حيث تكون الصورة فيه من كاميرا "إف بي في" يتم بثها بدون طيار.
مسيرة روسية تنقض على خندق أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية وأخرى تنقض على خندق وتحيد جنوده... فيديو
09:34 GMT
وهكذا يرى مشغل الطائرة دون طيار الصورة أمامه، كما لو كانت مأهولة، في إصدار "الصدمة"، تم تجهيز هذه الطائرات دون طيار بشكل أساسي بذخيرة تراكمية لتدمير المركبات المدرعة أو التشظي شديد الانفجار لتدمير التحصينات والقوى العاملة فيها.
يُعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا- 2023" في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات، في ملعب تدريب "ألابينو" ومطار كوبينكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала