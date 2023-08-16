https://sputnikarabic.ae/20230816/روسيا-تزود-الدبابات-بنظام-إلكتروني-متطور-مضاد-للمسيرات-1080128153.html
روسيا تزود الدبابات بنظام إلكتروني متطور مضاد للمسيرات
روسيا تزود الدبابات بنظام إلكتروني متطور مضاد للمسيرات
أفاد مراسل سبوتنيك في منتدى "آرميا 2023" بأنه تم إنشاء نظام الدفاع الإلكتروني "تريتون" ضد الطائرات دون طيار في مختبرات" بي بي إس إتش" المتخصصة للدبابات... 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T10:29+0000
2023-08-16T10:29+0000
2023-08-16T10:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الصناعة
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"تم تصميم المنتج لتشويش قنوات الاتصال ونقل البيانات للطائرات دون طيار "إف بي في"، كما يلي من نظام "تريتون"، إذ أن النظام أربعة نطاقات تردد: 868 و915 و1300 و2400 ميغاهرتز، ويمكن أيضًا التحكم فيه عن بُعد بواسطة جهاز تحكم، ومصدر الطاقة فيه بشكل مستقل عن البطارية، من الشبكة الموجودة على المدرعة.زادت الحاجة الملحة لمحاربة الطائرات بدون طيار "إف بي في" في نسخة "الصدمة" بشكل كبير خلال العملية الخاصة، لأنه لأول مرة في تاريخ النزاعات الحديثة، أصبح استخدامها واسع الانتشار، ففي السابق، لم يكن لدى الدبابات الروسية التسلسلية وحدات لمواجهة مثل هذه الطائرات دون طيار."إف بي في" دون طيار، هي نوع من الطائرات دون طيار المروحية بشكل أساسي ، يتحكم فيها المشغل عن بُعد باستخدام جهاز تحكم عن بعد ونظارات الواقع الافتراضي أو المعزز، حيث تكون الصورة فيه من كاميرا "إف بي في" يتم بثها بدون طيار. وهكذا يرى مشغل الطائرة دون طيار الصورة أمامه، كما لو كانت مأهولة، في إصدار "الصدمة"، تم تجهيز هذه الطائرات دون طيار بشكل أساسي بذخيرة تراكمية لتدمير المركبات المدرعة أو التشظي شديد الانفجار لتدمير التحصينات والقوى العاملة فيها.يُعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا- 2023" في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات، في ملعب تدريب "ألابينو" ومطار كوبينكا.
https://sputnikarabic.ae/20230816/مسيرة-روسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-وأخرى-تنقض-على-خندق-وتحيد-جنوده-فيديو--1080126729.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الصناعة
روسيا تزود الدبابات بنظام إلكتروني متطور مضاد للمسيرات
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أفاد مراسل سبوتنيك في منتدى "آرميا 2023" بأنه تم إنشاء نظام الدفاع الإلكتروني "تريتون" ضد الطائرات دون طيار في مختبرات" بي بي إس إتش" المتخصصة للدبابات الروسية، وتم تقديم عينة من المنتج على دبابة "تي 72 بي3 إم" في معرض للمركبات المدرعة التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
"تم تصميم المنتج لتشويش قنوات الاتصال ونقل البيانات للطائرات دون طيار "إف بي في"، كما يلي من نظام "تريتون"، إذ أن النظام أربعة نطاقات تردد: 868 و915 و1300 و2400 ميغاهرتز، ويمكن أيضًا التحكم فيه عن بُعد بواسطة جهاز تحكم، ومصدر الطاقة فيه بشكل مستقل عن البطارية، من الشبكة الموجودة على المدرعة.
زادت الحاجة الملحة لمحاربة الطائرات بدون طيار "إف بي في" في نسخة "الصدمة" بشكل كبير خلال العملية الخاصة، لأنه لأول مرة في تاريخ النزاعات الحديثة، أصبح استخدامها واسع الانتشار، ففي السابق، لم يكن لدى الدبابات الروسية التسلسلية وحدات لمواجهة
مثل هذه الطائرات دون طيار.
"إف بي في" دون طيار، هي نوع من الطائرات دون طيار المروحية بشكل أساسي ، يتحكم فيها المشغل عن بُعد باستخدام جهاز تحكم عن بعد ونظارات الواقع الافتراضي أو المعزز، حيث تكون الصورة فيه من كاميرا "إف بي في" يتم بثها بدون طيار.
وهكذا يرى مشغل الطائرة دون طيار الصورة أمامه
، كما لو كانت مأهولة، في إصدار "الصدمة"، تم تجهيز هذه الطائرات دون طيار بشكل أساسي بذخيرة تراكمية لتدمير المركبات المدرعة أو التشظي شديد الانفجار لتدمير التحصينات والقوى العاملة فيها.
يُعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا- 2023"
في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات، في ملعب تدريب "ألابينو" ومطار كوبينكا.