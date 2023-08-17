https://sputnikarabic.ae/20230817/ضابط-أمريكي-الجيش-الأوكراني-يقع-في-مصيدة-الموت-1080161338.html
ضابط أمريكي: الجيش الأوكراني يقع في "مصيدة الموت"
ضابط أمريكي: الجيش الأوكراني يقع في "مصيدة الموت"
أفاد الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، في مقال بأن القيادة الأوكرانية دفعت قواتها المسلحة إلى فخ الموت، وأرسلت جيشها إلى منطقة رمادية مليئة... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T09:13+0000
2023-08-17T09:13+0000
2023-08-17T09:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العال
روسيا
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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وقال الضابط: "نظام الدفاع الروسي متعدد المستويات يعتمد بشكل كبير على الألغام التي تبطئ التقدم أو توجه القوات الأوكرانية إلى مناطق مميتة حيث تنتظرهم أطقم مدفعية معدّة مسبقًا."وأشار ديفيس إلى أنه يوجد تحت تصرف موسكو جميع الوسائل اللازمة لإجراء قتال مؤهل وفعال، كالطيران والأسلحة الصاروخية ومعدات الحرب الإلكترونية.وأكد ديفيس في مقاله في صحيفة "19Fortyfive" أن إرسال جنود أوكرانيين، مدربين تدريباً جزئياً وغير مجهزين، إلى خط المواجهة حيث يقابلهم عدو بهذه المكانة يعني أن الموت المحقق ينتظرهم.في 4 يونيو/ حزيران، شنت كييف هجومًا مضادًا في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى اتجاهات زابوروجيه، وأرسلت الألوية التي دربها الناتو وسلحها بالمعدات الغربية.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن الجيش الأوكراني لم يحقق أي نتائج، ومن الواضح أن القيمين الغربيين يشعرون بخيبة أمل إزاء مسار "الهجوم المضاد".وأكد الرئيس بوتين أن توريد الأسلحة والذخيرة، وإرسال الآلاف من المرتزقة والمستشارين لا يساعد أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230817/مصدر-عسكري-ظهور-مرتزقة-ألمان-في-اتجاه-كوبيانسك-1080160687.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العال, روسيا
ضابط أمريكي: الجيش الأوكراني يقع في "مصيدة الموت"
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أفاد الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، في مقال بأن القيادة الأوكرانية دفعت قواتها المسلحة إلى فخ الموت، وأرسلت جيشها إلى منطقة رمادية مليئة بالألغام أمام المواقع الروسية.
وقال الضابط: "نظام الدفاع الروسي متعدد المستويات يعتمد بشكل كبير على الألغام التي تبطئ التقدم أو توجه القوات الأوكرانية إلى مناطق مميتة حيث تنتظرهم أطقم مدفعية معدّة مسبقًا."
وأشار ديفيس إلى أنه يوجد تحت تصرف موسكو جميع الوسائل اللازمة لإجراء قتال مؤهل وفعال
، كالطيران والأسلحة الصاروخية ومعدات الحرب الإلكترونية.
وأكد ديفيس في مقاله في صحيفة "19Fortyfive"
أن إرسال جنود أوكرانيين، مدربين تدريباً جزئياً وغير مجهزين، إلى خط المواجهة حيث يقابلهم عدو بهذه المكانة يعني أن الموت المحقق ينتظرهم.
في 4 يونيو/ حزيران، شنت كييف هجومًا مضادًا في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى اتجاهات زابوروجيه
، وأرسلت الألوية التي دربها الناتو وسلحها بالمعدات الغربية.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن الجيش الأوكراني لم يحقق أي نتائج، ومن الواضح أن القيمين الغربيين يشعرون بخيبة أمل إزاء مسار "الهجوم المضاد".