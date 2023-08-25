https://sputnikarabic.ae/20230825/الرئيس-الإيراني-تصريحات-قمة-بريكس-كشفت-تركيز-دول-أفريقيا-على-حماية-استقلالها-1080421901.html
الرئيس الإيراني: تصريحات قمة "بريكس" كشفت تركيز دول أفريقيا على حماية استقلالها
الرئيس الإيراني: تصريحات قمة "بريكس" كشفت تركيز دول أفريقيا على حماية استقلالها
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على أهمية مجموعة "بريكس" كتحالف عالمي، يلعب دورا رئيسيا في التعاون الاقتصادي والتجاري في جميع أنحاء العالم. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T17:25+0000
2023-08-25T17:25+0000
2023-08-25T17:25+0000
قمة بريكس 2023
إيران
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وأدلى رئيسي بهذه التصريحات لدى وصوله إلى طهران، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، بعد حضوره قمة "بريكس" الـ15 في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، حيث أصبحت إيران رسميا عضوا في الكتلة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وشدد أن "التصريحات والخُطب التي ألُقيت في قمة "بريكس" كشفت أن الدول الأفريقية تركز على حماية استقلالها، الأمر الذي جعل إيران وأفريقيا أقرب إلى بعضهما البعض، وتعززان من تنمية التعاون الاقتصادي ومكافحة الاستعمار".وفي إشارة إلى الروح المناهضة للاستعمار والفصل العنصري في أفريقيا، أكد رئيسي أن "روح الصحوة قد خُلقت في أفريقيا كلها، وهذه الروح المناهضة للاستعمار انتشرت في القارة السمراء وكبار مسؤوليها".كما أكد الرئيس الإيراني في تصريحاته، أن مجموعة "بريكس" تركز على التعاون التجاري والاقتصادي، وأن علاقة إيران مع المجموعة تتماشى مع اقتصادها المقاوم، مشيرا إلى أن "التواصل مع المنظمات العالمية والإقليمية وعبر الإقليمية سيعزز من قوة إيران السياسية".ولفت إلى أن حكومته لم تجعل السياسة الخارجية مجالا للتنافس الداخلي، وأن كل الآليات مبنية على المصلحة الوطنية.فيما وصف التبادلات التجارية بأنها قضية مهمة للسياسة الخارجية في الإدارة الحالية في إيران، مذكّرا بأن "إيران تتمتع بقدرة تجارية جيدة في المنطقة".وأعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في تصريحاته، أن إيران ستقوم بتصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى جنوب أفريقيا، وسوف تستأنف العمل في 5 مصافي تكرير في جنوب أفريقيا، بمساعدة العلماء الإيرانيين وجهود وزارة النفط الإيرانية.وأكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أمس الخميس، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.جدير بالذكر أن مجموعة "بريكس" تتكون بشكل أساسي من الهند وروسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، وقد عقد رؤساء دول المجموعة اجتماعهم السنوي الـ15 في جوهانسبرج، للاتفاق على آلية انضمام الأعضاء الجدد، كما دعوا إلى استخدام العملة المحلية لتعزيز التجارة.
https://sputnikarabic.ae/20230824/إيران-تصف-انضمامها-إلى-بريكس-بـتطور-التاريخي-وخامنئي-يهنئ-بـالنجاح-الكبير-1080376975.html
https://sputnikarabic.ae/20230707/إيران-الانضمام-إلى-بريكس-فرصة-اقتصادية-مهمة-للغاية-1078828498.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قمة بريكس 2023, إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, العالم, أخبار العالم الآن
قمة بريكس 2023, إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, العالم, أخبار العالم الآن
الرئيس الإيراني: تصريحات قمة "بريكس" كشفت تركيز دول أفريقيا على حماية استقلالها
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أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على أهمية مجموعة "بريكس" كتحالف عالمي، يلعب دورا رئيسيا في التعاون الاقتصادي والتجاري في جميع أنحاء العالم.
وأدلى رئيسي بهذه التصريحات لدى وصوله إلى طهران، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، بعد حضوره قمة "بريكس" الـ15 في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، حيث أصبحت إيران رسميا عضوا في الكتلة، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
وشدد أن "التصريحات والخُطب التي ألُقيت في قمة "بريكس"
كشفت أن الدول الأفريقية تركز على حماية استقلالها، الأمر الذي جعل إيران وأفريقيا أقرب إلى بعضهما البعض، وتعززان من تنمية التعاون الاقتصادي ومكافحة الاستعمار".
وفي إشارة إلى الروح المناهضة للاستعمار والفصل العنصري في أفريقيا، أكد رئيسي أن "روح الصحوة قد خُلقت في أفريقيا كلها، وهذه الروح المناهضة للاستعمار انتشرت في القارة السمراء وكبار مسؤوليها".
كما أكد الرئيس الإيراني في تصريحاته، أن مجموعة "بريكس" تركز على التعاون التجاري والاقتصادي، وأن علاقة إيران مع المجموعة تتماشى مع اقتصادها المقاوم، مشيرا إلى أن "التواصل مع المنظمات العالمية والإقليمية وعبر الإقليمية سيعزز من قوة إيران السياسية".
ولفت إلى أن حكومته لم تجعل السياسة الخارجية مجالا للتنافس الداخلي، وأن كل الآليات مبنية على المصلحة الوطنية.
فيما وصف التبادلات التجارية بأنها قضية مهمة للسياسة الخارجية في الإدارة الحالية في إيران، مذكّرا بأن "إيران تتمتع بقدرة تجارية جيدة في المنطقة".
وأعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في تصريحاته، أن إيران ستقوم بتصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى جنوب أفريقيا
، وسوف تستأنف العمل في 5 مصافي تكرير في جنوب أفريقيا، بمساعدة العلماء الإيرانيين وجهود وزارة النفط الإيرانية.
وأكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أمس الخميس، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا
بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.
جدير بالذكر أن مجموعة "بريكس" تتكون بشكل أساسي من الهند وروسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، وقد عقد رؤساء دول المجموعة اجتماعهم السنوي الـ15 في جوهانسبرج، للاتفاق على آلية انضمام الأعضاء الجدد، كما دعوا إلى استخدام العملة المحلية لتعزيز التجارة.