https://sputnikarabic.ae/20230907/إعلام-عرض-فلكي-من-الاتحاد-السعودي-لمحمد-صلاح-قبل-ساعات-من-غلق-سوق-الانتقالات-1080795700.html

إعلام: "عرض فلكي" من الاتحاد السعودي لمحمد صلاح قبل ساعات من غلق سوق الانتقالات

إعلام: "عرض فلكي" من الاتحاد السعودي لمحمد صلاح قبل ساعات من غلق سوق الانتقالات

أعلنت وسائل إعلام رياضية أن "نادي اتحاد جدة السعودي يخطط لتقديم عرض جديد لنجم ليفربول محمد صلاح، بقيمة 225 مليون جنيه إسترليني، (نحو 280 مليون دولار)". 07.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-07T14:40+0000

2023-09-07T14:40+0000

2023-09-07T14:40+0000

مجتمع

اللاعب محمد صلاح

منوعات

رياضة

السعودية

أخبار السعودية اليوم

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ونقل موقع "فوتبول إنسايدر"، عن مصادر قولها، إن "الاتحاد السعودي حال اتمام هذا العرض سيجعله رقما قياسيا عالميا جديدا"، مشيرة أن العرض سيتم تقديمه قبل إغلاق فترة الانتقالات في الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الخميس.وفي أواخر الشهر الماضي، أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن "لا أحد في الريدز يتحدث عن إمكانية رحيل محمد صلاح"، مضيفا: "لم يأتِ أي شخص ويسأله عن صلاح، ولم يحدث شيء".يأتي هذا بعدما ذكرت قناة "الرياضية" السعودية، نقلا عن مصادرها، أن مواجهة نيوكاسل ستكون الأخيرة لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي قبل انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي.وأضافت أن صلاح سيتوجه بعد المباراة إلى مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة لإجراء الكشف الطبي، تمهيدا لانضمامه إلى نادي الاتحاد.وكشفت تقارير في وقت سابق، أن اتحاد جدة عرض 100 مليون يورو على ليفربول، مقابل التخلي عن صلاح، الذي سيحصل بدوره على 200 مليون يورو إجمالي رواتبه.ويظل النجم المصري مرتبطًا بعقد في الأنفيلد، حتى يونيو/ حزيران 2025، بعد تمديده لمدة 3 سنوات في الصيف الماضي، ويتقاضى صلاح أجرًا قدره 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو اللاعب الأعلى أجرًا في ليفربول.

https://sputnikarabic.ae/20230823/إعلام-صورة-تكشف-إتمام-صفقة-انتقال-محمد-صلاح-إلى-اتحاد-جدة-السعودي-والإعلان-خلال-ساعات-1080341086.html

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اللاعب محمد صلاح, منوعات, رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم