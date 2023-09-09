عربي
https://sputnikarabic.ae/20230909/معلومات-عن-المروحية-الإماراتية-التي-سقطت-في-البحر--1080863490.html
معلومات عن المروحية الإماراتية التي سقطت في البحر
معلومات عن المروحية الإماراتية التي سقطت في البحر
قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات إن المروحية التي تحطمت قبالة سواحل البلاد هي من طراز "بيل - 212"، مشيرة إلى أنها كانت في مهمة تدريب ليلي. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T20:16+0000
2023-09-09T20:16+0000
رصد عسكري
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار الخليج
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/09/1080864554_0:0:3176:1787_1920x0_80_0_0_336db3df68a464169043d7f716e22453.jpg
جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يوم الجمعة، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال حطام الطائرة، بينما تم الإعلان لاحقا عن وفاة أحد الطيارين اللذين كانا على متنها.وتنتمي المروحية التي تحطمت إلى فئة مروحيات التدريب المتعددة الاستخدامات، حسبما ذكر موقع "أرمي تكنولوجي"، الذي أوضح أنها دخلت الخدمة في تسعينيات القرن الماضي.وفي حال استخدامها في مهام نقل الأفراد فإن سعتها تصل إلى 15 فردا بمن فيهم الطاقم، الذي يمكن أن يكون طيارا أو اثنين.المواصفات الفنيةوذكر الموقع أن المروحية "بيل - 212" يمكن استخدامها في مهام متعددة تشمل نقل الركاب والشحنات ومهام التدريب والإنقاذ.ولهذا، فإن هذا المروحية يتم استخدامها في ظروف الطقس الحار والرطوبة العالية بكفاءة عالية بفضل محركاتها الثنائية، التي تجعلها مناسبة لظروف العمل في قطاعات النفط والغاز.يذكر أن المروحية التي تحطمت في الإمارات كانت تابعة لإحدى الشركات العاملة في مجال النفط والغاز بمنطقة الخليج.
https://sputnikarabic.ae/20230908/الإمارات--سقوط-طائرة-عمودية-في-البحر-وجاري-البحث-عن-طاقمها-1080803497.html
https://sputnikarabic.ae/20230105/ما-هي-قدرات-مروحية-النقل-العسكرية-الروسية-الثقيلة-مي-26-تي---2-1071951494.html
https://sputnikarabic.ae/20230626/معلومات-عن-مروحية-النقل-العسكري-الروسية-مي---17-في---5-1078515787.html
https://sputnikarabic.ae/20191205/مروحية-النقل-العسكري-مي-38تي-1043620320.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/09/1080864554_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_8c670defae7b609424605cf79b274977.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الخليج , أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الخليج , أخبار العالم الآن, الأخبار

معلومات عن المروحية الإماراتية التي سقطت في البحر

20:16 GMT 09.09.2023
© AFP 2023مروحية "بيل - 212"
مروحية بيل - 212 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegramNabd
قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات إن المروحية التي تحطمت قبالة سواحل البلاد هي من طراز "بيل - 212"، مشيرة إلى أنها كانت في مهمة تدريب ليلي.
جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يوم الجمعة، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال حطام الطائرة، بينما تم الإعلان لاحقا عن وفاة أحد الطيارين اللذين كانا على متنها.
الجيش اللبناني - القوات الجوية اللبنانية - طائرة هجومية خفيفية طراز إيه - 29 توكان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
الإمارات .. سقوط طائرة عمودية في البحر وجاري البحث عن طاقمها
أمس, 06:10 GMT
وتنتمي المروحية التي تحطمت إلى فئة مروحيات التدريب المتعددة الاستخدامات، حسبما ذكر موقع "أرمي تكنولوجي"، الذي أوضح أنها دخلت الخدمة في تسعينيات القرن الماضي.
وفي حال استخدامها في مهام نقل الأفراد فإن سعتها تصل إلى 15 فردا بمن فيهم الطاقم، الذي يمكن أن يكون طيارا أو اثنين.
مروحية النقل العسكري الروسية مي - 26 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
ما هي قدرات مروحية النقل العسكري الروسية الثقيلة "مي - 26"؟
5 يناير, 10:59 GMT

المواصفات الفنية

الطول: 17.5 متر.
الارتفاع: 3.9 متر.
قطر المراوح: 14.6 متر.
الوزن فارغة: 2.961 طن.
وزن الإقلاع بكامل الحمولة: 5 آلاف و80 كيلوغراما.
عدد المحركات: اثنان.
السرعة القصوى: 130 عقدة (نحو 241 كلم/ ساعة).
ارتفاع التحليق: 17 ألفا و400 قدم (نحو 5300 متر).
المدى: 250 ميل بحري (463 كلم).
وذكر الموقع أن المروحية "بيل - 212" يمكن استخدامها في مهام متعددة تشمل نقل الركاب والشحنات ومهام التدريب والإنقاذ.
مروحية مي-17 في-5 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
معلومات عن مروحية النقل العسكري الروسية "مي - 17 في - 5"
26 يونيو, 16:32 GMT
ولهذا، فإن هذا المروحية يتم استخدامها في ظروف الطقس الحار والرطوبة العالية بكفاءة عالية بفضل محركاتها الثنائية، التي تجعلها مناسبة لظروف العمل في قطاعات النفط والغاز.
يذكر أن المروحية التي تحطمت في الإمارات كانت تابعة لإحدى الشركات العاملة في مجال النفط والغاز بمنطقة الخليج.
مروحية النقل العسكري مي-38تي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2019
وسائط متعددة
مروحية النقل العسكري "مي-38تي"
5 ديسمبر 2019, 12:58 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:09 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة زلزال المغرب وحجم الخسائر10:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала