https://sputnikarabic.ae/20230909/معلومات-عن-المروحية-الإماراتية-التي-سقطت-في-البحر--1080863490.html
معلومات عن المروحية الإماراتية التي سقطت في البحر
معلومات عن المروحية الإماراتية التي سقطت في البحر
قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات إن المروحية التي تحطمت قبالة سواحل البلاد هي من طراز "بيل - 212"، مشيرة إلى أنها كانت في مهمة تدريب ليلي. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T20:16+0000
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جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يوم الجمعة، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال حطام الطائرة، بينما تم الإعلان لاحقا عن وفاة أحد الطيارين اللذين كانا على متنها.وتنتمي المروحية التي تحطمت إلى فئة مروحيات التدريب المتعددة الاستخدامات، حسبما ذكر موقع "أرمي تكنولوجي"، الذي أوضح أنها دخلت الخدمة في تسعينيات القرن الماضي.وفي حال استخدامها في مهام نقل الأفراد فإن سعتها تصل إلى 15 فردا بمن فيهم الطاقم، الذي يمكن أن يكون طيارا أو اثنين.المواصفات الفنيةوذكر الموقع أن المروحية "بيل - 212" يمكن استخدامها في مهام متعددة تشمل نقل الركاب والشحنات ومهام التدريب والإنقاذ.ولهذا، فإن هذا المروحية يتم استخدامها في ظروف الطقس الحار والرطوبة العالية بكفاءة عالية بفضل محركاتها الثنائية، التي تجعلها مناسبة لظروف العمل في قطاعات النفط والغاز.يذكر أن المروحية التي تحطمت في الإمارات كانت تابعة لإحدى الشركات العاملة في مجال النفط والغاز بمنطقة الخليج.
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الخليج , أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الخليج , أخبار العالم الآن, الأخبار
معلومات عن المروحية الإماراتية التي سقطت في البحر
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قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات إن المروحية التي تحطمت قبالة سواحل البلاد هي من طراز "بيل - 212"، مشيرة إلى أنها كانت في مهمة تدريب ليلي.
جاء ذلك حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يوم الجمعة، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال حطام الطائرة، بينما تم الإعلان لاحقا عن وفاة أحد الطيارين اللذين كانا على متنها.
وتنتمي المروحية التي تحطمت إلى فئة مروحيات التدريب المتعددة الاستخدامات، حسبما ذكر
موقع "أرمي تكنولوجي"، الذي أوضح أنها دخلت الخدمة في تسعينيات القرن الماضي.
وفي حال استخدامها في مهام
نقل الأفراد فإن سعتها تصل إلى 15 فردا بمن فيهم الطاقم، الذي يمكن أن يكون طيارا أو اثنين.
المواصفات الفنية
وزن الإقلاع بكامل الحمولة: 5 آلاف و80 كيلوغراما.
السرعة القصوى: 130 عقدة (نحو 241 كلم/ ساعة).
ارتفاع التحليق: 17 ألفا و400 قدم (نحو 5300 متر).
المدى: 250 ميل بحري (463 كلم).
وذكر الموقع أن المروحية "بيل - 212" يمكن استخدامها في مهام متعددة تشمل نقل الركاب والشحنات ومهام التدريب والإنقاذ
.
ولهذا، فإن هذا المروحية يتم استخدامها في ظروف الطقس الحار والرطوبة العالية بكفاءة عالية بفضل محركاتها الثنائية، التي تجعلها مناسبة لظروف العمل في قطاعات النفط والغاز.
يذكر أن المروحية التي تحطمت
في الإمارات كانت تابعة لإحدى الشركات العاملة في مجال النفط والغاز بمنطقة الخليج.