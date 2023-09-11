عربي
https://sputnikarabic.ae/20230911/كورد-الروسي-مدفع-رشاش-ثقيل-بدقة-بنادق-القنص-الخارقة-صور-1080938970.html
"كورد" الروسي.. مدفع رشاش ثقيل بدقة بنادق القنص الخارقة... صور
"كورد" الروسي.. مدفع رشاش ثقيل بدقة بنادق القنص الخارقة... صور
تطور روسيا أنواع مختلفة من المدافع الرشاشة ومنها المدفع الرشاش "كورد"، الذي يستخدم طلقات خارقة عيار (12.7 ملم)، يمكن استخدامها لضرب أهداف عالية الدقة من مسافات... 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T20:57+0000
2023-09-11T20:57+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
الأخبار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0b/1080940048_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_78f14e2ca9f044283041ad147ecad9bc.jpg
ويصنف المدفع الرشاش "كورد" ضمن المدافع الرشاشة الثقيلة، التي توفر قوة نيرانية هائلة تقدر بـ 750 طلقة في الدقيقة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن الجيوش الحديثة يمكن أن تعتمد على المدفع الرشاش "كورد" ضد مجموعات ضخمة من الجنود من مسافة تجعل مستخدميه خارج مدى نيران الأسلحة الخفيفة مثل البنادق عيار (39 * 7.62 ملم)، التي يتسلح بها جنود المشاة العاديون.ويصل مدى إطلاق "كورد" إلى نحو كيلومترين، ويمكنه استخدام أنواع مختلفة من الطلقات وفقا لنوع الأهداف التي يتم الاشتباك معها.ولفت الموقع إلى أنه يمكن استخدام المدفع الرشاش الروسي للاشتباك مع الأهداف الجوية في ذات الوقت الذي يحقق كفاءة عالية في الاشتباك مع الأهداف البرية المختلفة.المواصفات الفنيةوأثبت المدفع الرشاش الروسي "كورد" كفاءة قتالية عالية في العديد من المعارك بفضل دقته العالية في التصويب وقدرته على الاشتباك مع أهداف مختلفة من مسافات آمنة بمعدل إطلاق نيران عالي، وفي الوقت ذاته، يمتلك القدرة على ضرب أنواع مختلفة من المركبات خفيفة التدريع والأهداف الجوية التي تحلق بسرعات منخفضة على ارتفاعات صغيرة.وعندما يتم مقارنة "كورد" بالمدافع الرشاشة الأخرى التي تستخدم ذات الطلقات عيار 12.7 ملم، فإن معدل ارتداده هو الأقل بين أقرانه.وتشمل قائمة المدافع الرشاشة الروسية الثقيلة التي تستخدم طلقات عيار 12.7 ملم أنواع أخرى ذات كفاءة قتالية عالية أبرزها المدفع الرشاش "6 بي - 49" والمدفع الرشاش "6 بي - 50"، إضافة إلى المدفع الرشاش "دي بي في".
https://sputnikarabic.ae/20230909/لا-يفلت-منه-أحد-مدفع-رشاش-خفيف-تستخدمه-الدبابات-الروسية-1080854584.html
https://sputnikarabic.ae/20221208/إس-في-99-بندقية-قنص-روسية-صامتة-للقوات-الخاصة-1070971131.html
https://sputnikarabic.ae/20221018/بقوة-نيرانية-هائلة-مدفع-رشاش-روسي-للقوات-الخاصة-وحرس-الحدود-1069208483.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0b/1080940048_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_19c43eadfb6d42bde17cde0a0da98426.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار, أخبار العالم الآن

"كورد" الروسي.. مدفع رشاش ثقيل بدقة بنادق القنص الخارقة... صور

20:57 GMT 11.09.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطلقات عيار 12.7 ملم لمدافع رشاشة روسية طراز "كورد"
طلقات عيار 12.7 ملم لمدافع رشاشة روسية طراز كورد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
تطور روسيا أنواع مختلفة من المدافع الرشاشة ومنها المدفع الرشاش "كورد"، الذي يستخدم طلقات خارقة عيار (12.7 ملم)، يمكن استخدامها لضرب أهداف عالية الدقة من مسافات بعيدة.
ويصنف المدفع الرشاش "كورد" ضمن المدافع الرشاشة الثقيلة، التي توفر قوة نيرانية هائلة تقدر بـ 750 طلقة في الدقيقة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.
دبابة تستخدم مدفع رشاش - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
لا يفلت منه أحد… مدفع رشاش خفيف تستخدمه الدبابات الروسية
9 سبتمبر, 15:17 GMT
ولفت الموقع إلى أن الجيوش الحديثة يمكن أن تعتمد على المدفع الرشاش "كورد" ضد مجموعات ضخمة من الجنود من مسافة تجعل مستخدميه خارج مدى نيران الأسلحة الخفيفة مثل البنادق عيار (39 * 7.62 ملم)، التي يتسلح بها جنود المشاة العاديون.
ويصل مدى إطلاق "كورد" إلى نحو كيلومترين، ويمكنه استخدام أنواع مختلفة من الطلقات وفقا لنوع الأهداف التي يتم الاشتباك معها.
استخدام بندقية قنص روسية خلال تدريب عسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
"إس في-99"... بندقية قنص روسية صامتة للقوات الخاصة
8 ديسمبر 2022, 08:35 GMT
ولفت الموقع إلى أنه يمكن استخدام المدفع الرشاش الروسي للاشتباك مع الأهداف الجوية في ذات الوقت الذي يحقق كفاءة عالية في الاشتباك مع الأهداف البرية المختلفة.

المواصفات الفنية

عيار الطلقات: (12.7 * 108 ملم).
معدل الإطلاق: 750 طلقة/ الدقيقة.
المدى: 2000 متر.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطلقات عيار 12.7 ملم لمدافع رشاشة روسية طراز "كورد"
طلقات عيار 12.7 ملم لمدافع رشاشة روسية طراز كورد - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
طلقات عيار 12.7 ملم لمدافع رشاشة روسية طراز "كورد"
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطلقات عيار 12.7 ملم لمدافع رشاشة روسية طراز "كورد"
طلقات عيار 12.7 ملم لمدافع رشاشة روسية طراز كورد - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
طلقات عيار 12.7 ملم لمدافع رشاشة روسية طراز "كورد"
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطلقات عيار 12.7 ملم لمدافع رشاشة روسية طراز "كورد"
طلقات عيار 12.7 ملم لمدافع رشاشة روسية طراز كورد - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
طلقات عيار 12.7 ملم لمدافع رشاشة روسية طراز "كورد"
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطلقات عيار 12.7 ملم لمدافع رشاشة روسية طراز "كورد"
طلقات عيار 12.7 ملم لمدافع رشاشة روسية طراز كورد - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
طلقات عيار 12.7 ملم لمدافع رشاشة روسية طراز "كورد"
1/4
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
طلقات عيار 12.7 ملم لمدافع رشاشة روسية طراز "كورد"
2/4
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
طلقات عيار 12.7 ملم لمدافع رشاشة روسية طراز "كورد"
3/4
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
طلقات عيار 12.7 ملم لمدافع رشاشة روسية طراز "كورد"
4/4
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
طلقات عيار 12.7 ملم لمدافع رشاشة روسية طراز "كورد"
وأثبت المدفع الرشاش الروسي "كورد" كفاءة قتالية عالية في العديد من المعارك بفضل دقته العالية في التصويب وقدرته على الاشتباك مع أهداف مختلفة من مسافات آمنة بمعدل إطلاق نيران عالي، وفي الوقت ذاته، يمتلك القدرة على ضرب أنواع مختلفة من المركبات خفيفة التدريع والأهداف الجوية التي تحلق بسرعات منخفضة على ارتفاعات صغيرة.
بيتشينغ مدفع رشاش روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
بقوة نيرانية هائلة… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
18 أكتوبر 2022, 20:25 GMT
وعندما يتم مقارنة "كورد" بالمدافع الرشاشة الأخرى التي تستخدم ذات الطلقات عيار 12.7 ملم، فإن معدل ارتداده هو الأقل بين أقرانه.
وتشمل قائمة المدافع الرشاشة الروسية الثقيلة التي تستخدم طلقات عيار 12.7 ملم أنواع أخرى ذات كفاءة قتالية عالية أبرزها المدفع الرشاش "6 بي - 49" والمدفع الرشاش "6 بي - 50"، إضافة إلى المدفع الرشاش "دي بي في".
© Sputnikفي كيه إس"... بندقية قنص روسية من العيار الثقيل
في كيه إس... بندقية قنص روسية من العيار الثقيل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
في كيه إس"... بندقية قنص روسية من العيار الثقيل
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:14 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة "زلزال الحوز" في المغرب09:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала