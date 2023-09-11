https://sputnikarabic.ae/20230911/كورد-الروسي-مدفع-رشاش-ثقيل-بدقة-بنادق-القنص-الخارقة-صور-1080938970.html
"كورد" الروسي.. مدفع رشاش ثقيل بدقة بنادق القنص الخارقة... صور
"كورد" الروسي.. مدفع رشاش ثقيل بدقة بنادق القنص الخارقة... صور
تطور روسيا أنواع مختلفة من المدافع الرشاشة ومنها المدفع الرشاش "كورد"، الذي يستخدم طلقات خارقة عيار (12.7 ملم)، يمكن استخدامها لضرب أهداف عالية الدقة من مسافات... 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T20:57+0000
2023-09-11T20:57+0000
2023-09-11T20:57+0000
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ويصنف المدفع الرشاش "كورد" ضمن المدافع الرشاشة الثقيلة، التي توفر قوة نيرانية هائلة تقدر بـ 750 طلقة في الدقيقة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن الجيوش الحديثة يمكن أن تعتمد على المدفع الرشاش "كورد" ضد مجموعات ضخمة من الجنود من مسافة تجعل مستخدميه خارج مدى نيران الأسلحة الخفيفة مثل البنادق عيار (39 * 7.62 ملم)، التي يتسلح بها جنود المشاة العاديون.ويصل مدى إطلاق "كورد" إلى نحو كيلومترين، ويمكنه استخدام أنواع مختلفة من الطلقات وفقا لنوع الأهداف التي يتم الاشتباك معها.ولفت الموقع إلى أنه يمكن استخدام المدفع الرشاش الروسي للاشتباك مع الأهداف الجوية في ذات الوقت الذي يحقق كفاءة عالية في الاشتباك مع الأهداف البرية المختلفة.المواصفات الفنيةوأثبت المدفع الرشاش الروسي "كورد" كفاءة قتالية عالية في العديد من المعارك بفضل دقته العالية في التصويب وقدرته على الاشتباك مع أهداف مختلفة من مسافات آمنة بمعدل إطلاق نيران عالي، وفي الوقت ذاته، يمتلك القدرة على ضرب أنواع مختلفة من المركبات خفيفة التدريع والأهداف الجوية التي تحلق بسرعات منخفضة على ارتفاعات صغيرة.وعندما يتم مقارنة "كورد" بالمدافع الرشاشة الأخرى التي تستخدم ذات الطلقات عيار 12.7 ملم، فإن معدل ارتداده هو الأقل بين أقرانه.وتشمل قائمة المدافع الرشاشة الروسية الثقيلة التي تستخدم طلقات عيار 12.7 ملم أنواع أخرى ذات كفاءة قتالية عالية أبرزها المدفع الرشاش "6 بي - 49" والمدفع الرشاش "6 بي - 50"، إضافة إلى المدفع الرشاش "دي بي في".
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https://sputnikarabic.ae/20221018/بقوة-نيرانية-هائلة-مدفع-رشاش-روسي-للقوات-الخاصة-وحرس-الحدود-1069208483.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار, أخبار العالم الآن
"كورد" الروسي.. مدفع رشاش ثقيل بدقة بنادق القنص الخارقة... صور
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تطور روسيا أنواع مختلفة من المدافع الرشاشة ومنها المدفع الرشاش "كورد"، الذي يستخدم طلقات خارقة عيار (12.7 ملم)، يمكن استخدامها لضرب أهداف عالية الدقة من مسافات بعيدة.
ويصنف المدفع الرشاش "كورد" ضمن المدافع الرشاشة الثقيلة، التي توفر قوة نيرانية هائلة تقدر بـ 750 طلقة في الدقيقة، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.
ولفت الموقع إلى أن الجيوش الحديثة يمكن أن تعتمد على المدفع الرشاش "كورد" ضد مجموعات ضخمة من الجنود من مسافة تجعل مستخدميه خارج مدى نيران الأسلحة الخفيفة مثل البنادق عيار (39 * 7.62 ملم)، التي يتسلح بها جنود المشاة العاديون.
ويصل مدى إطلاق "كورد" إلى نحو كيلومترين، ويمكنه استخدام أنواع مختلفة من الطلقات
وفقا لنوع الأهداف التي يتم الاشتباك معها.
ولفت الموقع إلى أنه يمكن استخدام المدفع الرشاش الروسي للاشتباك مع الأهداف
الجوية في ذات الوقت الذي يحقق كفاءة عالية في الاشتباك مع الأهداف البرية المختلفة.
المواصفات الفنية
عيار الطلقات: (12.7 * 108 ملم).
معدل الإطلاق: 750 طلقة/ الدقيقة.
طلقات عيار 12.7 ملم لمدافع رشاشة روسية طراز "كورد"
طلقات عيار 12.7 ملم لمدافع رشاشة روسية طراز "كورد"
طلقات عيار 12.7 ملم لمدافع رشاشة روسية طراز "كورد"
طلقات عيار 12.7 ملم لمدافع رشاشة روسية طراز "كورد"
طلقات عيار 12.7 ملم لمدافع رشاشة روسية طراز "كورد"
طلقات عيار 12.7 ملم لمدافع رشاشة روسية طراز "كورد"
طلقات عيار 12.7 ملم لمدافع رشاشة روسية طراز "كورد"
طلقات عيار 12.7 ملم لمدافع رشاشة روسية طراز "كورد"
وأثبت المدفع الرشاش الروسي "كورد" كفاءة قتالية عالية في العديد من المعارك بفضل دقته العالية في التصويب وقدرته على الاشتباك مع أهداف مختلفة من مسافات آمنة بمعدل إطلاق نيران
عالي، وفي الوقت ذاته، يمتلك القدرة على ضرب أنواع مختلفة من المركبات خفيفة التدريع والأهداف الجوية التي تحلق بسرعات منخفضة على ارتفاعات صغيرة.
18 أكتوبر 2022, 20:25 GMT
وعندما يتم مقارنة "كورد" بالمدافع الرشاشة الأخرى
التي تستخدم ذات الطلقات عيار 12.7 ملم، فإن معدل ارتداده هو الأقل بين أقرانه.
وتشمل قائمة المدافع الرشاشة الروسية
الثقيلة التي تستخدم طلقات عيار 12.7 ملم أنواع أخرى ذات كفاءة قتالية عالية أبرزها المدفع الرشاش "6 بي - 49" والمدفع الرشاش "6 بي - 50"، إضافة إلى المدفع الرشاش "دي بي في".