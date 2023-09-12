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https://sputnikarabic.ae/20230912/رئيس-مجلس-النواب-العراقي-يبحث-مع-السفير-التركي-في-بغداد-ملف-المياه-1080970547.html
رئيس مجلس النواب العراقي يبحث مع السفير التركي في بغداد ملف المياه
رئيس مجلس النواب العراقي يبحث مع السفير التركي في بغداد ملف المياه
التقى رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مع السفير التركي في بغداد، رضا كوناي، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين. 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T16:19+0000
2023-09-12T16:29+0000
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ونقلت قناة "السومرية نيوز"، اليوم الثلاثاء، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن "محمد الحلبوسي، استقبل السفيرَ التركي، لدى العراق، وناقش معه سبل تعزيز التعاون بين تركيا والعراق، في المجال الأمني والاقتصادي، وملف المياه".وأكد بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، أن "اللقاء بين الحلبوسي ورضا كوناي، قد تطرق إلى سبل العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، على رأسها ملف المياه".وفي 27 من أغسطس/ آب الماضي، عقد الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اجتماعا ضم وزير الخارجية فؤاد حسين، ورئيس ممثلية إقليم كردستان فارس عيسى، وعددا من وكلاء الوزراء والمستشارين والمديرين العامين، إذ نقلت قناة "السومرية نيوز"، عن المكتب الإعلامي للرئيس العراقي، تأكيد جمال رشيد، على ضرورة حسن الأداء بما يخدم المؤسسات الحكومية، وتعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بحسب القناة.وناقش الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، مع الحضور من المسؤولين العراقيين أهمية العلاقات مع دول الجوار والعالم وتسخير تلك العلاقات من أجل تحقيق التنمية والتطور والازدهار في البلاد، مشددًا على أن "ملف المياه يحتل أهمية كبرى، وهناك عمل جاد لتشكيل المجلس الأعلى للمياه لغرض إيجاد الحلول اللازمة من خلال التنسيق والتعاون مع دول الجوار لضمان حصة عادلة وكافية لاحتياجات العراقيين من المياه".وقال الرئيس العراقي:وفي السياق ذاته، وقبل أسبوعين، زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، العاصمة العراقية بغداد، والتقى الرئيس العراقي، حيث طالبه الأخير بحصة عادلة من المياه، في حين دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجانب التركي إلى زيادة إطلاقات نهر الفرات.سبق أن أجرى وزير الخارجية العراقي مباحثات ثنائية مع نظيره التركي هاكان فيدان، خلال الزيارة ذاتها إلى بغداد، تناولت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها آثار أزمة المياه على العراق.وناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطرقا إلى ملف المياه والتغيرات المناخية، حيث أشار فؤاد حسين، إلى أن الجفاف يهدد الأنشطة الزراعية والاقتصادية في العراق، مشددًا على ضرورة حصول بغداد على حصة عادلة من المياه، بحسب قوله.ويشار إلى أن العراق قد ناشد تركيا، في شهر مارس/ آذار الماضي، بشأن حصته من المياه من نهري دجلة والفرات، خاصة أن العراق يعاني من نقص كبير في كميات المياه أثرت على أنشطته الزراعية، التي كان آخرها إعلان وزارة الموارد المائية العراقية إيقاف زراعة الأرز والذرة الصفراء بسبب شح المياه في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230827/الرئيس-العراقي-نسعى-لتشكيل-مجلس-أعلى-للمياه-لمعالجة-أزمتها-في-البلاد-1080466273.html
https://sputnikarabic.ae/20221212/الرئيس-العراقي-أبرز-التحديات-التي-تواجهنا-هي-مشكلة-المياه-مع-دول-الجوار--1071107404.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

رئيس مجلس النواب العراقي يبحث مع السفير التركي في بغداد ملف المياه

16:19 GMT 12.09.2023 (تم التحديث: 16:29 GMT 12.09.2023)
© Sputnik . Nazek Mohammedنهر دجلة
نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
© Sputnik . Nazek Mohammed
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التقى رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مع السفير التركي في بغداد، رضا كوناي، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.
ونقلت قناة "السومرية نيوز"، اليوم الثلاثاء، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن "محمد الحلبوسي، استقبل السفيرَ التركي، لدى العراق، وناقش معه سبل تعزيز التعاون بين تركيا والعراق، في المجال الأمني والاقتصادي، وملف المياه".
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الرئيس العراقي: نسعى لتشكيل مجلس أعلى للمياه لمعالجة أزمتها في البلاد
27 أغسطس, 15:44 GMT
وأكد بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، أن "اللقاء بين الحلبوسي ورضا كوناي، قد تطرق إلى سبل العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، على رأسها ملف المياه".
وفي 27 من أغسطس/ آب الماضي، عقد الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اجتماعا ضم وزير الخارجية فؤاد حسين، ورئيس ممثلية إقليم كردستان فارس عيسى، وعددا من وكلاء الوزراء والمستشارين والمديرين العامين، إذ نقلت قناة "السومرية نيوز"، عن المكتب الإعلامي للرئيس العراقي، تأكيد جمال رشيد، على ضرورة حسن الأداء بما يخدم المؤسسات الحكومية، وتعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بحسب القناة.
وناقش الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، مع الحضور من المسؤولين العراقيين أهمية العلاقات مع دول الجوار والعالم وتسخير تلك العلاقات من أجل تحقيق التنمية والتطور والازدهار في البلاد، مشددًا على أن "ملف المياه يحتل أهمية كبرى، وهناك عمل جاد لتشكيل المجلس الأعلى للمياه لغرض إيجاد الحلول اللازمة من خلال التنسيق والتعاون مع دول الجوار لضمان حصة عادلة وكافية لاحتياجات العراقيين من المياه".
وقال الرئيس العراقي:

من الضروري اتباع أسلوب التنقيط والأساليب الحديثة في الري ومعالجة الهدر في المياه، خاصة التجاوزات في أحواض الأسماك غير المجازة.

الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
الرئيس العراقي: أبرز التحديات التي تواجهنا هي مشكلة المياه مع دول الجوار
12 ديسمبر 2022, 07:36 GMT
وفي السياق ذاته، وقبل أسبوعين، زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، العاصمة العراقية بغداد، والتقى الرئيس العراقي، حيث طالبه الأخير بحصة عادلة من المياه، في حين دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجانب التركي إلى زيادة إطلاقات نهر الفرات.
سبق أن أجرى وزير الخارجية العراقي مباحثات ثنائية مع نظيره التركي هاكان فيدان، خلال الزيارة ذاتها إلى بغداد، تناولت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها آثار أزمة المياه على العراق.
وناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطرقا إلى ملف المياه والتغيرات المناخية، حيث أشار فؤاد حسين، إلى أن الجفاف يهدد الأنشطة الزراعية والاقتصادية في العراق، مشددًا على ضرورة حصول بغداد على حصة عادلة من المياه، بحسب قوله.
ويشار إلى أن العراق قد ناشد تركيا، في شهر مارس/ آذار الماضي، بشأن حصته من المياه من نهري دجلة والفرات، خاصة أن العراق يعاني من نقص كبير في كميات المياه أثرت على أنشطته الزراعية، التي كان آخرها إعلان وزارة الموارد المائية العراقية إيقاف زراعة الأرز والذرة الصفراء بسبب شح المياه في البلاد.
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