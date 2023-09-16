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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230916/لجوء-القوات-الأوكرانية-للضربات-البعيدة-المدى-يكشف-عن-أمر-خطير-للغاية-1081106184.html
لجوء القوات الأوكرانية للضربات البعيدة المدى يكشف عن "أمر خطير للغاية"
لجوء القوات الأوكرانية للضربات البعيدة المدى يكشف عن "أمر خطير للغاية"
قال الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لرئيس البنتاغون، إن القوات المسلحة الأوكرانية انتقلت إلى مرحلة تكتيكات الضربات بعيدة المدى، التي تعتمد فيها على... 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T19:48+0000
2023-09-16T19:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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جاء ذلك في مقابلة مع عالم السياسة النرويجي جلين ديسن، على قناته على موقع "يوتيوب"، أوضح فيها أن تكتيكات الضربات بعيدة المدى هي آخر ورقة في يد الأوكرانيين، الذين لم يعد لديهم أي شيء آخر يستخدمونه.ووصف المستشار السابق لرئيس البنتاغون تكتيكات أوكرانيا الجديدة بأنها "خطير للغاية"، لكنه أوضح أنه تم اللجوء إليها بسبب ما تكبدوه من خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد ضد القوات الروسية.وقال دوغلاس ماكغريغور: إن "الأوكرانيين لم يعد لديهم قدرة على تنفيذ مهام قتالية على الأرض، وبدأوا يعتمدون على المعلومات الاستخباراتية الغربية، مشيرا إلى أن ذلك يمثل مساعدة مباشرة من الغرب للقوات الأوكرانية".وتابع: "تلك المساعدات المباشرة تعني أن الدول الغربية أصبحت مشاركة بصورة مباشرة في الصراع مع روسيا بصورة ربما تسلتزم ردا جديا من موسكو.ولفت المستشار السابق بالبنتاغون إلى أن تكتيكات كييف الجديدة تفرض على روسيا هزيمتها لإنهاء الصراع، مضيفا: "لدي اعتقاد بأن الروس مدركون فعلا أن الصراع لن ينتهي إلا بالوسائل العسكرية".وذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق، أن كييف تحاول الضغط على واشنطن للحصول على صواريخ "أتاكمز" التكيتيكة، بينما قال البنتاغون إنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.وفي يوليو/ تموز الماضي، وصفت روسيا خطط تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى بأنها قرارات خاطئة سيكون لها عواقب على كييف.وقبل أيام، أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن لا تزال تدرس مسألة توريد صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ قرارات جديدة بهذا الشأن.وتطالب أوكرانيا باستمرار الولايات المتحدة تزويدها بصواريخ "أتاكمز"، التي يصل مداها إلى 300 كلم، رغم أنه لا يمكن إطلاقها بواسطة راجمات "هيمارس" الصاروخية.يذكر أن القوات الأوكرانية تشن هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الرابع حتى الآن.وأرسلت كييف ألوية دربها حلف شمال الأطلسي "الناتو" وتم تسليحها بمعدات أجنبية، إلى المعركة، لكنها، لم تتمكن من تحقيق أي نتائج، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ويرى خبراء غربيون أن التحصينات والخطوط الدفاعية القوية التي أنشأها الجيش الروسي كبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة وساهمت في فشل الهجوم المضاد الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20230913/شويغو-هدفنا-الأساسي-تدمير-أسلحة-أوكرانيا-1080993389.html
https://sputnikarabic.ae/20230914/ضابط-أمريكي-يكشف-مصير-القوات-الأوكرانية-في-حال-فشل-الهجوم-المضاد-1081030557.html
https://sputnikarabic.ae/20230915/صحيفة-غربية-تكشف-سبب-تعليق-هجوم-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1081071717.html
https://sputnikarabic.ae/20230911/الولايات-المتحدة-توضح-موقفها-بشأن-إرسال-صواريخ-أتاكمز-إلى-أوكرانيا-1080938359.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

لجوء القوات الأوكرانية للضربات البعيدة المدى يكشف عن "أمر خطير للغاية"

19:48 GMT 16.09.2023
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، راجمة صواريخ "بي إم - 21" (غراد)، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، راجمة صواريخ بي إم - 21 (غراد)، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
© Sputnik . Stringer
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قال الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لرئيس البنتاغون، إن القوات المسلحة الأوكرانية انتقلت إلى مرحلة تكتيكات الضربات بعيدة المدى، التي تعتمد فيها على استخدام صواريخ ومعلومات استخباراتية غربية.
جاء ذلك في مقابلة مع عالم السياسة النرويجي جلين ديسن، على قناته على موقع "يوتيوب"، أوضح فيها أن تكتيكات الضربات بعيدة المدى هي آخر ورقة في يد الأوكرانيين، الذين لم يعد لديهم أي شيء آخر يستخدمونه.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو: هدفنا الأساسي تدمير أسلحة أوكرانيا
13 سبتمبر, 10:56 GMT
ووصف المستشار السابق لرئيس البنتاغون تكتيكات أوكرانيا الجديدة بأنها "خطير للغاية"، لكنه أوضح أنه تم اللجوء إليها بسبب ما تكبدوه من خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد ضد القوات الروسية.
وقال دوغلاس ماكغريغور: إن "الأوكرانيين لم يعد لديهم قدرة على تنفيذ مهام قتالية على الأرض، وبدأوا يعتمدون على المعلومات الاستخباراتية الغربية، مشيرا إلى أن ذلك يمثل مساعدة مباشرة من الغرب للقوات الأوكرانية".
وتابع: "تلك المساعدات المباشرة تعني أن الدول الغربية أصبحت مشاركة بصورة مباشرة في الصراع مع روسيا بصورة ربما تسلتزم ردا جديا من موسكو.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي يكشف مصير القوات الأوكرانية في حال فشل "الهجوم المضاد"
14 سبتمبر, 11:46 GMT
ولفت المستشار السابق بالبنتاغون إلى أن تكتيكات كييف الجديدة تفرض على روسيا هزيمتها لإنهاء الصراع، مضيفا: "لدي اعتقاد بأن الروس مدركون فعلا أن الصراع لن ينتهي إلا بالوسائل العسكرية".
وذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق، أن كييف تحاول الضغط على واشنطن للحصول على صواريخ "أتاكمز" التكيتيكة، بينما قال البنتاغون إنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وفي يوليو/ تموز الماضي، وصفت روسيا خطط تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى بأنها قرارات خاطئة سيكون لها عواقب على كييف.
وقبل أيام، أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن لا تزال تدرس مسألة توريد صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ قرارات جديدة بهذا الشأن.
جنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة غربية تكشف سبب تعليق هجوم القوات المسلحة الأوكرانية
أمس, 14:34 GMT
وتطالب أوكرانيا باستمرار الولايات المتحدة تزويدها بصواريخ "أتاكمز"، التي يصل مداها إلى 300 كلم، رغم أنه لا يمكن إطلاقها بواسطة راجمات "هيمارس" الصاروخية.
يذكر أن القوات الأوكرانية تشن هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الرابع حتى الآن.
صاروخ أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
الولايات المتحدة توضح موقفها بشأن إرسال صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا
11 سبتمبر, 20:38 GMT
وأرسلت كييف ألوية دربها حلف شمال الأطلسي "الناتو" وتم تسليحها بمعدات أجنبية، إلى المعركة، لكنها، لم تتمكن من تحقيق أي نتائج، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويرى خبراء غربيون أن التحصينات والخطوط الدفاعية القوية التي أنشأها الجيش الروسي كبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة وساهمت في فشل الهجوم المضاد الأوكراني.
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