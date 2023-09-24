https://sputnikarabic.ae/20230924/ليفربول-يفوز-على-وست-هام-3-1-في-الدوري-الإنجليزي-1081355929.html
ليفربول يفوز على وست هام 3-1 في الدوري الإنجليزي
ليفربول يفوز على وست هام 3-1 في الدوري الإنجليزي
واصل ليفربول انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، محققا فوزه الخامس على التوالي، مساء اليوم الأحد، في الجولة السادسة من المسابقة. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T20:04+0000
2023-09-24T20:04+0000
2023-09-24T20:04+0000
مجتمع
ليفربول
اللاعب محمد صلاح
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
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وفاز ليفربول على ضيفه وست هام بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي أقيمت على ملعبه أنفيلد رود، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة انفرد بها بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر 3 مواسم.افتتح المصري محمد صلاح أهداف ليفربول من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه، قبل أن يضيف زميلاه الأوروغواياني داروين نونيز، والبرتغالي ديوغو غوتا الهدفين الثاني والثالث عقب تعادل غارود بوين لوست هام.وسيخوض ليفربول مباراته المقبلة، يوم الأربعاء، أمام ليستر سيتي في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، قبل أن يحل ضيفا على توتنهام السبت في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
https://sputnikarabic.ae/20230526/محمد-صلاح-يعتذر-لجماهير-ليفربول-في-رسالة-مؤثرة-بعد-فشل-التأهل-لدوري-أبطال-أوروبا-1077441364.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
ليفربول, اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة
ليفربول, اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة
ليفربول يفوز على وست هام 3-1 في الدوري الإنجليزي
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واصل ليفربول انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، محققا فوزه الخامس على التوالي، مساء اليوم الأحد، في الجولة السادسة من المسابقة.