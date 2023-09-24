عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230924/ليفربول-يفوز-على-وست-هام-3-1-في-الدوري-الإنجليزي-1081355929.html
ليفربول يفوز على وست هام 3-1 في الدوري الإنجليزي
ليفربول يفوز على وست هام 3-1 في الدوري الإنجليزي
واصل ليفربول انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، محققا فوزه الخامس على التوالي، مساء اليوم الأحد، في الجولة السادسة من المسابقة. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T20:04+0000
2023-09-24T20:04+0000
مجتمع
ليفربول
اللاعب محمد صلاح
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1b/1080469959_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d40b428869f026fccb0d498c2656b2f6.jpg
وفاز ليفربول على ضيفه وست هام بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي أقيمت على ملعبه أنفيلد رود، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة انفرد بها بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر 3 مواسم.افتتح المصري محمد صلاح أهداف ليفربول من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه، قبل أن يضيف زميلاه الأوروغواياني داروين نونيز، والبرتغالي ديوغو غوتا الهدفين الثاني والثالث عقب تعادل غارود بوين لوست هام.وسيخوض ليفربول مباراته المقبلة، يوم الأربعاء، أمام ليستر سيتي في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، قبل أن يحل ضيفا على توتنهام السبت في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
https://sputnikarabic.ae/20230526/محمد-صلاح-يعتذر-لجماهير-ليفربول-في-رسالة-مؤثرة-بعد-فشل-التأهل-لدوري-أبطال-أوروبا-1077441364.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1b/1080469959_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0481e897f6aae9a9d388323fde056c88.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ليفربول, اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة
ليفربول, اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة

ليفربول يفوز على وست هام 3-1 في الدوري الإنجليزي

20:04 GMT 24.09.2023
© AFP 2023 / MOHD RASFANليفربول في الدوري الإنجليزي
ليفربول في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
© AFP 2023 / MOHD RASFAN
تابعنا عبرTelegramNabd
واصل ليفربول انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، محققا فوزه الخامس على التوالي، مساء اليوم الأحد، في الجولة السادسة من المسابقة.
وفاز ليفربول على ضيفه وست هام بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي أقيمت على ملعبه أنفيلد رود، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة انفرد بها بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر 3 مواسم.
افتتح المصري محمد صلاح أهداف ليفربول من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه، قبل أن يضيف زميلاه الأوروغواياني داروين نونيز، والبرتغالي ديوغو غوتا الهدفين الثاني والثالث عقب تعادل غارود بوين لوست هام.
محمد صلاح يصبح الهداف الفوز التاريخي لليفربول برصيد 129 هدفا في الدوري الإنجليزي 5 مارس/ آذار 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
مجتمع
محمد صلاح يعتذر لجماهير ليفربول في رسالة مؤثرة بعد فشل التأهل لدوري أبطال أوروبا
26 مايو, 08:07 GMT
وسيخوض ليفربول مباراته المقبلة، يوم الأربعاء، أمام ليستر سيتي في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، قبل أن يحل ضيفا على توتنهام السبت في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала