https://sputnikarabic.ae/20230926/الصين-تحذر-الفيليبين-من-القيام-باستفزازات-بالقرب-من-الشعاب-المرجانية-المتنازع-عليها-1081406109.html

الصين تحذر الفيليبين من القيام باستفزازات بالقرب من الشعاب المرجانية المتنازع عليها

الصين تحذر الفيليبين من القيام باستفزازات بالقرب من الشعاب المرجانية المتنازع عليها

دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، الفلبين إلى "عدم القيام باستفزازات أو إثارة متاعب" تتعلق بالخلاف على بحر الصين الجنوبي". 26.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-26T08:47+0000

2023-09-26T08:47+0000

2023-09-26T08:47+0000

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وقالت الخارجية الصينية، في بيان لها، إنها "تحذر الفيليبين من القيام باستفزازات بالقرب من الشعاب المرجانية المتنازع عليها"، حسب وكالة "فرانس برس".وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، قال إن "بكين تأمل أن تتفق الفلبين معها في أقرب وقت ‏ممكن"، وذلك بعد قيام خفر السواحل الصيني بطرد سفن فلبينية اقتحمت بحر الصين الجنوبي.وأضاف الوزير الصيني، خلال زيارته إلى سنغافورة وماليزيا، أن "الصين أكدت مرارا أنها مستعدة للتعامل بشكل صحيح مع الخلافات القائمة مع الفلبين، من خلال الحوار الثنائي"، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.وتأتي تصريحات وانغ يي، بعد أيام من طرد خفر السواحل الصيني 4 سفن فلبينية، بسبب دخولها ‏مياه بحر الصين الجنوبي، بالقرب من منطقة "ريناي ريف"، واعتراض الفلبين على الإجراء، واتهامها للصين باستخدام خراطيم المياه ضدها بشكل غير قانوني.كما أعرب الوزير الصيني عن أمله بأن "يلتزم الجانب الفلبيني بالتوافق الذي تم التوصل إليه، في الماضي، وأن يعتز بالثقة المتبادلة المتراكمة من خلال التحسن في العلاقات الثنائية، وأن يلتقي مع الصين في منتصف الطريق لإيجاد طريقة قابلة للتطبيق لإدارة الوضع البحري بشكل مناسب".وأشار وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى أنه "على مر السنين، وفي ظل الجهود المشتركة للصين ودول "آسيان"، كان الوضع في بحر الصين الجنوبي مستقرا بشكل عام، ووفر بيئة جيدة لتنمية كل منهم".ومع ذلك، شدد وانغ أن "أمريكا والقوى الأخرى لا تريد سوى الفوضى في بحر الصين الجنوبي، للاستفادة من المياه الموحلة، ولخدمة استراتيجيتها الجيوسياسية استخدمت الولايات المتحدة وبعض القوات الأخرى قضية "ريناي ريف" لتأجيج النيران، وزرع الخلاف بين الصين والفلبين، وإذكاء المواجهة وتعريض السلام والهدوء في بحر الصين الجنوبي للخطر". وأعلنت الحكومة الفلبينية، الشهر الماضي، عن استدعائها السفير الصيني لدى مانيلا، هوانغ شيليان، للاحتجاج على استخدام خفر السواحل الصيني خراطيم المياه ضد السفن الفلبينية بالقرب من جزيرة أيونجين شول، المتنازع عليها مع بكين في بحر الصين الجنوبيوقالت وزارة الشئون الخارجية الفلبينية، إنها "طلبت بشدة" من الصين وقف سفنها من ارتكاب "عمل غير قانوني ضد السفن الفلبينية، ووقف التدخل في الأنشطة الفلبينية المشروعة"، وفقا لصحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية. وأشارت المتحدثة باسم الوزارة، ما تيريزيتا دازا، إلى أنه "فيما يتعلق بالإحصاءات حتى 7 أغسطس/ آب الجاري، قدمت الفلبين 445 احتجاجا دبلوماسيا ضد الصين منذ عام 2020".

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